Inbanki 2020. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 1,45 miljonit eurot ja aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 4,2 miljonit eurot. Omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 11,3%.

2020. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 1,45 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 35% vähem. Üheksa kuu puhaskasum vähenes aastatagusega võrreldes 36% ehk 6,6 miljoni euro pealt 4,2 miljoni euroni.

Kvartali kasum enne laenukahjumeid kasvas võrreldes 2019. aasta kolmanda kvartaliga 4% ja ulatus 4,6 miljoni euroni. Eraldised laenukahjumite katteks kasvasid aastatagusega 62% ja olid 3,1 miljonit eurot.

Inbanki laenuportfell kasvas 2019. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 21% ja oli 374 miljonit eurot. Hoiuseportfell vähenes aastatagusega võrreldes 3,5%, kvartali lõpuks oli hoiuste maht 362 miljonit eurot.

Kolmanda kvartali müügimaht kasvas eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 9% ja oli kokku 88,2 miljonit eurot. Toodete lõikes vähenes väikelaenu müük 63% ja autofinantseerimistoodete müük 18%, samas kui järelmaksuvaldkond kasvas 55%. Järelmaksu osakaal kogumüügis oli 74% ehk 65,6 miljonit eurot.

Kolmanda kvartali lõpus oli Inbankil enam kui 600 000 aktiivset kliendilepingut ja 3200 kaupmehest koostööpartnerit.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo:

„Kolmas kvartal oli väga tempokas ja sündmusterohke ning kindlasti oodatust edukam. Täiendasime aktiivselt oma tooteid ning valmistusime oma esimese krediitkaardi ja mobiilirakenduse turule toomiseks.

Kui teises kvartalis nägime müügimahtude järsku kukkumist, siis kolmanda kvartali müügitulemused üllatasid positiivselt – kasv oli eelmise kvartaliga võrreldes 47%. Kõigi turgude müügimaht kokku ulatus 88,2 miljoni euroni ja see kasvas eelmise aastaga võrreldes 9%. Järelmaksu osakaal kogumüügis oli 74% ehk 65,6 miljonit eurot. Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes kasvas järelmaksu tooteliin 55%. Üheks põhjuseks on kindlasti Poola üksus, kes on teinud väga head müügitööd ja alustanud koostööd suure hulga uute järelmaksupartneritega. Kolmandas kvartalis moodustas Poola osakaal kogu järelmaksu müügis 46%.



Väikelaenude tagasihoidlikke mahte mõjutas meie endi otsus olla krediidivõimekuse hindamisel konservatiivsem. Nii autode finantseerimise kui ka väikelaenu müügimahud kahanesid eelmise aastaga võrreldes märkimisväärselt: väikelaenu müük vähenes 2019. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 63% ja autolaenu müük vastavalt 18%. Olime küll krediidivõimekuse hindamisel konservatiivsemad, kuid märgata on ka nõudluse üldist vähenemist.

Suur osa meie klientidest, kes kevadel maksepuhkuse võtsid, eelistas kolmekuulist perioodi, nii jäi kolmandasse kvartalisse ka nende maksepuhkuse järgne uus maksepäev. Hea meel on tõdeda, et 87% nendest klientidest jätkas lepingu teenindamist tavapäraselt. Ka klientide üldist maksedistsipliini võib hetkel pidada väga heaks.

Samuti tegime kolmandas kvartalis ettevalmistusi oma esimese kaarditoote turule toomiseks ja viisime läbi beeta-testimise. Tänaseks turule jõudnud Inpay on Eestis ainulaadse cashback-programmiga makseäpp ja -kaart, millega klient teenib igapäevastelt ostudelt raha tagasi. Kaartide ja maksete turule sisenedes liigume igapäevase ostlemise territooriumile ja näeme suurt potentsiaali silla loomisel meie ulatusliku kaupmeeste võrgustiku ja kliendibaasi vahel.



Mõistagi jättis koroonakriisi mõju jälje meie majandustulemustele, kuid müügimahud on taastunud oodatust kiiremini ja kolmas kvartal lõppes selgelt positiivse noodiga. Samuti ei ole kriis mõjutanud meie tootearenduse ja innovatsiooni võimekust ega vähendanud investeeringute mahtu. Oleme organisatsioonina jätkuvalt kasvule orienteeritud ja usume, et uued tooted aitavad meil taas kasvutempot tõsta.“

Olulisemad finantsnäitajad seisuga 30.09.2020

Bilansimaht 449 miljonit eurot

Laenuportfell 374 miljonit eurot

Hoiuseportfell 362 miljonit eurot

Omakapital 52 miljonit eurot

Puhaskasum 4,2 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 11,3%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)





III kvartal 2020 III kvartal 2019 9 kuud 2020 9 kuud 2019 Intressitulu 10 694 9 854 31 974 26 983 Intressikulu -1 969 -1 685 -5 910 -4 471 Neto intressitulu 8 725 8 169 26 064 22 512 Teenustasutulu 254 255 811 687 Teenustasukulu -546 -459 -1 548 -1 261 Neto teenustasutulu -292 -204 -737 -574 Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 0 273 0 539 Muud põhitegevusega seotud tulud 107 25 469 578 Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku 8 540 8 263 25 796 23 055 Personalikulud -2 152 -2 001 -7 008 -5 898 Turunduskulud -301 -518 -1 001 -1 687 Halduskulud -962 -1 009 -3 061 -2 739 Põhivara kulum -606 -333 -1 627 -912 Tegevuskulud kokku -4 021 -3 861 -12 697 -11 236 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja

laenude allahindluse kulu 4 519 4 402 13 099 11 819 Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt 76 0 668 0 Laenude allahindluse kulu -3 070 -1 898 -9 229 -4 845 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 1 525 2 504 4 538 6 974 Tulumaks -74 -283 -350 -408 Aruandeperioodi puhaskasum 1 451 2 221 4 188 6 566 sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 1 451 2 221 4 188 6 566 Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed -119 133 -195 82 Aruandeperioodi koondkasum 1 332 2 354 3 993 6 648 sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 1 332 2 354 3 993 6 648





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)





30/09/2020 31/12/2019 Varad Nõuded keskpankadele 22 563 83 080 Nõuded krediidiasutustele 16 580 20 655 Investeeringud võlakirjadesse 11 567 0 Laenud ja nõuded 374 424 338 157 Investeeringud sidusettevõtetesse 3 763 3 276 Materiaalsed varad 864 840 Vara kasutusõigus 445 773 Immateriaalsed varad 14 927 11 721 Muud finantsvarad 837 1 692 Muud varad 1 095 588 Edasilükkunud tulumaksu vara 1 993 1 985 Varad kokku 449 058 462 767 Kohustised Klientide hoiused 361 854 377 518 Muud finantskohustised 11 279 13 545 Muud kohustised 2 712 2 837 Emiteeritud võlaväärtpaberid 4 010 4 010 Allutatud võlaväärtpaberid 17 554 17 537 Kohustised kokku 397 409 415 447 Omakapital Aktsiakapital 909 903 Ülekurss 16 082 15 908 Kohustuslik reservkapital 90 88 Muud reservid 1 411 1 463 Jaotamata kasum 33 157 28 958 Omakapital kokku 51 649 47 320 Kohustised ja omakapital kokku 449 058 462 767



Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 3200 aktiivset koostööpartnerit ja 600 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.



