T3 2020 : Chiffre d’affaires stable et hausse de l’EBITDAs ajusté d’un trimestre à l’autre



Chiffres IFRS: Chiffre d’affaires de 178m$, résultat opérationnel de (43)m$ et résultat net Groupe de (93)m$ Chiffre d’affaires des activités de 199m$ , stable d’un trimestre sur l’autre Geoscience : activité résiliente des centres principaux et des centres dédiés Multi-Clients : ventes en amélioration grâce à un niveau d’après-ventes plus élevé Equipement : activité terrestre en baisse et retard des livraisons

de , stable d’un trimestre sur l’autre EBITDAs des activités de 52m$ et EBITDAs ajusté* des activités de 80m$, avant (28)m$ de coûts cash non récurrents, en hausse de 6% d’un trimestre sur l’autre et une marge de 40% Résultat Opérationnel des activités de (38)m$ et Résultat Opérationnel ajusté* des activités de (4)m$, avant (34)m$ de charges non récurrentes * Les indicateurs ajustés représentent une information supplémentaire corrigée des charges non récurrentes liées à la détérioration économique







Liquidités de 465m$ à fin septembre 2020



Forte v ariation négative du b esoin en f ond de r oulement (BFR) de (37)m$ au T3 2020 pour soutenir la croissance des ventes attendues au T4 2020

(BFR) de au T3 2020 pour soutenir la croissance des ventes attendues au T4 2020 Coûts cash non-récurrents de (26)m$ au T3 2020 dont (7)m$ liés au Plan Covid-19 et (19)m$ liés au Plan CGG 2021

de au T3 2020 dont (7)m$ liés au Plan Covid-19 et (19)m$ liés au Plan CGG 2021 Cash Flow libre des activités au T3 2020 de ( 59 )m$ qui inclut la forte variation négative du BFR. C ash-flow net de (92)m $

au T3 2020 de qui inclut la forte variation négative du BFR. de Liquidités de 465m$ à fin septembre 2020 et dette nette – avant IFRS 16 de 749m$ Confirmation des investissements 2020 et des mesures de réduction de coûts 2020**



Investissements cash 2020 d’environ 300m$ : Investissements cash multi-clients d’environ 225 m$ et taux de pré-financement de 75% Investissements industriels et de développements d’environ 75m$

: La baisse des coûts cash du Groupe attendue par les différents plans d’économie (Plan 2021 et plan Covid-19) est estimée à 35 m $ en 2020 et autour de 135 m $ en base annuelle, dont 90 m $ de coûts cash fixes.

et autour de en base annuelle, dont de coûts cash fixes. Coûts cash du plan Covid-19 estimés à (50)m$, impacts coûts de (44)m$ en 2020 et de (6)m$ en 2021 et impact cash de (15)m$ en 2020 et (35)m$ en 2021. ** comme indiqué dans notre communication du 12 mai 2020, les investissements et les mesures de réduction de couts sont les seuls indicateurs 2020 qui font l’objet de prévisions par la société dans l’environnement actuel







CGG et Shearwater suspendent les négociations pour la création d’une JV dans les streamers







En raison du ralentissement de l’industrie pétrolière et gazière, déclenchée par la pandémie COVID-19, CGG et Shearwater ont convenu conjointement de suspendre les négociations sur la création d’une JV d’équipement de streamer marine jusqu’à ce que la visibilité dans le cycle de remplacement s’améliore.



Les deux parties continuent de bénéficier du partenariat d’acquisition marine et demeurent déterminées à mettre en place sa composante technologique afin de promouvoir leur coopération bénéfique mutuelle.