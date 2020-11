COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES ACTIVITÉS DE KLÉPIERRE EN EUROPE





Paris, le 5 novembre 2020

Depuis début octobre, de nouvelles mesures de restriction ont été mises en place dans différents pays afin de limiter la propagation de la Covid-19.

En France, en Belgique, à Barcelone (Espagne), en Pologne et en République tchèque, ainsi que dans certaines régions italiennes,(1) les autorités ont ordonné la fermeture de tous les magasins à l’exception de ceux de première nécessité(2).

47% des centres de Klépierre (en valeur) ne sont pas affectés par ces mesures.

Dans les autres pays européens où Klépierre est présente, des mesures moins contraignantes sont entrées en vigueur. En Allemagne et aux Pays-Bas, les autorités ont ordonné la fermeture des bars et des restaurants (vente à emporter autorisée), tandis qu’en Scandinavie, les horaires d’ouverture des restaurants ont été réduits dans certaines zones. Enfin, en Ibérie, les déplacements entre certaines régions sont désormais limités. Dans ces pays, en moyenne, la fréquentation des deux dernières semaines a atteint 71 % du niveau de l’an dernier (contre 78 % au mois de septembre).

En outre, afin d’atténuer l’impact de ces restrictions sur les commerces, de nombreux pays ont annoncé la mise en œuvre ou le renouvellement de mécanismes de soutien ciblés sous forme de crédits d’impôt, de prêts garantis par l’État ou d’octroi d’aides financières pour couvrir les coûts fixes tels que le paiement des loyers ou des salaires du personnel en chômage partiel.

À ce jour, le taux de collecte des loyers atteint 82 % pour les neuf premiers mois de l’année et 71 % au mois d’octobre.







À propos de KLÉPIERRE

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 22,8 milliards d’euros au 30 juin 2020, et compte de grands centres commerciaux dans 12 pays en Europe continentale, qui accueillent au total 1,1 milliard de visites par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20, EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le DJSI World et Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 et World 120. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

([1]) Pour Klépierre : la Lombardie et le Piémont.







([2]) Principalement les hypermarchés et les épiceries, les bureaux de tabac, les magasins de matériel électronique, les opticiens et les pharmacies.







