TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.11.2020 KLO 09:00

Taaleri Varainhoito paras instituutiosijoittajatutkimuksessa

Vuosittain jo 21 kertaa toteutetussa SFR-haastattelututkimuksessa Taaleri Varainhoito sai sarjassaan parhaat arviot. Tutkimuksessa haastatellaan noin sadan Suomen suurimman institutionaalisen sijoittajan edustajia.

Haastattelut toteutettiin elo-syyskuun aikana pääasiassa Teamsin välityksellä. SFR:n toimitusjohtaja Annukka Segersvenin mukaan haastattelut sujuivat poikkeusoloista huolimatta hyvin, ja vastausprosentti oli täydet sata.

Taaleri sai huippuarvosanat muun muassa asiakaspalvelusta ja kyvystään ottaa näkemystä. Myös Taalerin resurssit arvioitiin parhaiksi. ”On hienoa huomata, että panostuksemme instituutiovarainhoitoon tuottaa tulosta” toteaa instituutioasiakkaista vastaava johtaja Jouko Kantola.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös sijoittajien näkemyksiä tulevista trendeistä. Vaihtoehtoisten sijoitusluokkien suosio näyttää jatkuvan, esimerkiksi infrastruktuurisijoitukset ja listaamattomat kiinteistösijoitukset Suomessa säilyttivät suosionsa.

Perinteisemmissä omaisuuslajeissa näyttää jatkuvan jo pidempään vaikuttanut trendi, jossa aktiivirahastoilta odotetaan aitoa aktiivisuutta, ja etf- ja indeksisijoitusten rooli kasvaa. ” Taaleri on aktiivinen toimija myös vastuullisessa sijoittamisessa ja panostamme erityisesti impakti-sijoittamiseen, jolla haetaan tuottojen lisäksi mitattavaa ympäristöllistä tai yhteiskunnallista hyötyä” kertoo Kantola.

Taaleri Oyj

Viestintä



Lisätietoja:

Jouko Kantola

johtaja, instituutioasiakkaat

Taaleri Varainhoito Oy

+358 50 549 5596

jouko.kantola@taaleri.com

Annukka Segersven

toimitusjohtaja

SFR Research

+358 50 378 0683

annukka.segersven@sfr-group.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. Taalerilla oli kesäkuun 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 700. Taaleri Oyj:llä on noin 5 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com