Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga iseloomustab kontserni 2020. aasta 9 kuu tulemusi müügitulu ja ärikasumi kasv, mis saavutati brutokasumlikkuse mõningase languse taustal läbi tegevuskulude vähendamise ja üldise efektiivsuse tõusu. Vaatamata 2020. aastat oluliselt mõjutanud ülemaailmsele COVID-19 pandeemiale ja sellest johtuvale majandussurutisele, on selle mõju kontserni 2020. aasta 9 kuu tulemustele vähene. Jätkuvalt mõjutab puhaskasumit Ukraina grivna oluline nõrgenemine euro suhtes ja sellest tingitud kursikahju. Teostamata tööde portfelli maht on 2020. aastal võrreldes 2019. aasta sama perioodiga suurenenud 196 miljonilt eurolt 215 miljoni euroni ja seda eelkõige avaliku sektori tööde arvelt. Ligikaudu kaks kolmandikku tööde portfellist moodustavad üleminevad tööd 2021. ja 2022. aastasse.

COVID-19 pandeemia avaldab ehitusturule ja ehitussektoris tegutsevatele ettevõtetele järjest suurenevat mõju. Uute eratellimuste maht on 2020. aasta II ja III kvartalis oluliselt langenud ning paljude pakkumuse faasis olevate objektide ehitustegevuse algus on lükkunud tulevikku. Tellijate poolne hinnalanguse surve peatöövõtu ettevõtetele on turu mahu languses suurenenud, kuid alltöövõtjate poolt pakutavate sisendhindade oodatud langust ei ole oluliselt toimunud. Tekkinud olukord on pannud kasumimarginaali surve alla ja tõstnud fookusesse kontserni kulude vähendamise ning vajaduse panustada senisest suuremat ressurssi automatiseeritud digitaalsetesse lahendustesse.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 30.09.2020 31.12.2019 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 7 640 7 032 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 61 532 37 563 Ettemaksed 4 208 1 813 Varud 24 080 21 142 Käibevara kokku 97 460 67 550 Põhivara Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 1 802 2 369 Pikaajalised finantsinvesteeringud 26 26 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 615 8 435 Kinnisvarainvesteeringud 6 301 5 530 Materiaalne põhivara 18 451 19 002 Immateriaalne põhivara 14 924 14 736 Põhivara kokku 50 119 50 098 VARA KOKKU 147 579 117 648 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 19 196 11 058 Võlad hankijatele 60 286 40 730 Muud võlad 9 440 7 954 Ettemaksed 7 550 6 391 Eraldised 1 156 716 Lühiajalised kohustused kokku 97 628 66 849 Pikaajalised kohustused Laenukohustused 8 187 16 326 Võlad hankijatele 98 98 Muud võlad 2 283 177 Eraldised 1 339 1 425 Pikaajalised kohustused kokku 11 907 18 026 KOHUSTUSED KOKKU 109 535 84 875 OMAKAPITAL Aktsiakapital 14 379 14 379 Omaaktsiad -660 -660 Ülekurss 635 635 Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554 Realiseerumata kursivahed 2 544 1 169 Jaotamata kasum 14 919 12 383 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 34 371 30 460 Mittekontrolliv osalus 3 673 2 313 OMAKAPITAL KOKKU 38 044 32 773 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 147 579 117 648

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000 9k 2020 III kv 2020 9k 2019 III kv 2019 2019 Müügitulu 217 664 80 866 172 237 71 796 234 071 Müüdud toodangu, teenuste ja kaupade kulu 208 149 77 358 164 516 67 369 222 302 Brutokasum 9 515 3 508 7 721 4 427 11 769 Turunduskulud -386 -184 -635 -137 -784 Üldhalduskulud -5 312 -1 452 -4 668 -1 620 -6 837 Muud äritulud 273 95 128 61 315 Muud ärikulud -138 -28 -48 -28 -193 Ärikasum 3 952 1 939 2 498 2 703 4 270 Finantstulud 270 21 1 215 720 1 277 Finantskulud -2 102 -861 -1 006 -343 -1 219 Finantstulud ja –kulud kokku -1 832 -840 209 377 -58 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum 966 487 622 370 585 Maksustamiseelne kasum 3 086 1 586 3 329 3 450 4 913 Tulumaks -82 0 -453 0 -764 Puhaskasum 3 004 1 586 2 876 3 450 4 149 Muu koondkasum (kahjum):

Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse Realiseerumata kursivahed 1 375 557 -777 -514 -823 Kokku muu koondkasum (kahjum) 1 375 557 -777 -514 -823 KOKKU KOONDKASUM 4 379 2 143 2 099 2 936 3 326 Puhaskasum: - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 1 040 1 197 2 532 3 325 3 378 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 1 964 389 344 125 771 Kokku puhaskasum 3 004 1 586 2 876 3 450 4 149 Koondkasum - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 2 415 1 754 1 755 2 811 2 555 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 1 964 389 344 125 771 Kokku koondkasum 4 379 2 143 2 099 2 936 3 326 Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele: Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes 0,03 0,04 0,08 0,10 0,11 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes 0,03 0,04 0,08 0,10 0,11

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´000 9k 2020 9k 2019 Rahavood äritegevusest Laekumised ostjatelt 267 488 193 567 Maksed hankijatele -238 592 -165 291 Makstud käibemaks -8 245 -4 606 Maksed töötajatele ja töötajate eest -20 849 -17 332 Makstud tulumaks -81 -149 Netorahavoog äritegevusest -279 6 189 Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse põhivara soetamine -184 -216 Materiaalse põhivara müük 246 215 Immateriaalse põhivara soetamine -2 0 Tütarettevõtte soetus -2 0 Tütarettevõtte soetusega saadud raha 3 605 0 Antud laenud -17 -14 Antud laenude laekumised 43 9 Saadud dividendid 251 489 Saadud intressid 8 6 Netorahavoog investeerimistegevusest 3 948 489 Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud 2 333 3 036 Saadud laenude tagasimaksed -1 949 -3 245 Rendimaksed -2 167 -2 400 Makstud intressid -790 -744 Makstud dividendid -472 -2 360 Netorahavoog finantseerimistegevusest -3 045 -5 713 Rahavoog kokku 624 965 Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 7 032 7 678 Valuutakursimuutused -16 -13 Raha jäägi muutus 624 965 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 7 640 8 630

Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2020. aasta 9 kuuga oli 9 515 tuhat eurot (9 kuud 2019: 7 721 tuhat eurot). Brutokasumlikkus oli 9 kuuga 4,4% (9 kuud 2019: 4,5%) ning III kvartalis 4,3% (III kvartal 2019: 6,2%). Hoonete segmendis kasumlikkus, mis moodustades 9 kuuga 4,7% ning III kvartalis 4,0%, vähenes võrreldes 2019. aasta võrreldava perioodiga (9k 2019 5,4% ja III kvartal 5,1%). Kasumlikkuse vähenemise peamiseks põhjuseks oli Rootsis lõpetatud kahjumlik elamuehituse projekt. Rajatiste segmendi 9 kuu kasumlikkus paranes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga. Rajatiste segmendi kasumlikkus moodustas 9 kuuga 4,6% ja III kvartalis 5,9%, 2019. aasta sama periood vastavalt 4,0% ja 9,2%. Segmendi 9 kuu tulemust on mõjutanud varasem teedeehituse hooaja algus ning tugev tööde portfell. Vaatamata sellele, et endiselt valitseb turul olukord, kus töövõtjate asfaltbetooni tootmise võimekuse ületab tunduvalt turu nõudlust, on Kontserni asfaltbetooni tootmismaht võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud, andes katet püsikuludele, millest suurema osa moodustavad asfaltbetooni tootmiseks ja paigalduseks vajaliku tehnika kulud.

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2020. aasta 9 kuuga 5 312 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud suurenenud ligikaudu 14% (9 kuud 2019: 4 668 tuhat eurot). Suurenemise põhjuseks on kasvanud tööjõukulud ja kulum. Lisaks mõjutab üldhalduskulude kasvu Embach Ehitus OÜ muutumine Kontserni tütarettevõtteks. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga jäänud sisuliselt samaks, moodustades 2,7% (9 kuud 2019: 2,8%).

Kontserni ärikasumiks kujunes 2020. aasta 9 kuuga 3 952 tuhat eurot (9 kuud 2019: 2 498 tuhat eurot). Ärikasumi marginaal on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud, moodustades 2020. aasta 9 kuuga 1,8% (9 kuud 2019: 1,5%). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 6 512 tuhat eurot (9 kuud 2019: 4 732 tuhat eurot).

Finantstulusid ja – kulusid mõjutasid aruandeperioodil jätkuvalt valuutakursi muutused Kontserni välisturgudel, eelkõige Ukraina grivna muutus, mis nõrgenes aruandeperioodil euro suhtes ligikaudu 20%. Erinevalt 2019. aasta 9 kuuga, kui Kontsern teenis kursimuutusest kasumit, kajastati aruandeperioodil Ukrainas asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenude ümberhindamisest valuutakursi kahjumit summas 1 255 tuhat eurot (9 kuud 2019: kasum 1 040 tuhat eurot). Rootsi kroon nõrgenes euro suhtes aruandeperioodil ligikaudu 1%. Finantskuludes on Rootsi krooni kursikasumit kajastatud summas 84 tuhat eurot (9 kuud 2019: kahjum 258 tuhat eurot), mis tekkis Rootsis asuvale tütarettevõttele eurodes antud laenu ümberhindamisest.

Kontserni puhaskasumiks kujunes 3 004 tuhat eurot (9 kuud 2019: 2 876 tuhat eurot), millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskasumi osa moodustas 1 040 tuhat eurot (9 kuud 2019: 2 532 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2020. aasta 9 kuu äritegevuse netorahavoog moodustas -279 tuhat eurot (9 kuud 2019: 6 189 tuhat eurot). Äritegevuse rahavoo peamiseks mõjutajaks on tellijate ja hankijate maksetähtaegade erinevused. Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ka ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele ja materjalide soetamisel. Ettemaksete osakaal on käesoleval aastal seoses COVID-19 pandeemiaga suurenenud. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.

Investeerimistegevuse rahavoog 2020. aasta 9 kuuga oli 3 948 tuhat eurot (9 kuud 2019: 489 tuhat eurot). Enim mõjutab rahavoogu Embach Ehitus OÜ muutumine Kontserni sidusettevõttest tütarettevõtteks, mille mõju oli 3 605 tuhat eurot. Lisaks mõjutasid rahavoogu materiaalse põhivara investeeringud summas 184 tuhat eurot ( 9 kuud 2019: 216 tuhat eurot) ning põhivara müük summas 246 tuhat eurot (9 kuud 2019: 215 tuhat eurot). Saadud dividendid moodustasid 251 tuhat eurot (9 kuud 2019: 489 tuhat eurot).

Finantseerimistegevuse rahavoog 2020. aasta 9 kuuga oli -3 045 tuhat eurot (9 kuud 2019: - 5 713 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja rendimaksed ning makstud dividendid. Saadud laenud moodustasid kokku 2 333 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest (9 kuud 2019: 3 036 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 1 949 tuhat eurot (9 kuud 2019: 3 245 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega. Rendimaksed moodustasid 2 167 tuhat eurot (9 kuud 2019: 2 400 tuhat eurot). Dividende maksti 2020. aasta 9 kuuga 472 tuhat eurot (9 kuud 2019: 2 360 tuhat eurot).

Seisuga 30.09.2020 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 7 640 tuhat eurot (30.09.2019: 8 630 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja 9k 2020 9k 2019 9k 2018 2019 Müügitulu, tuhat eurot 217 664 172 237 167 588 234 071 Müügitulu muutus 26,4% 2,8% -4,2% 4,7% Puhaskasum, tuhat eurot 3 004 2 876 2 154 4 149 Puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot 1 040 2 532 1 972 3 378 Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 31 528 585 30 986 585 31 528 585 Puhaskasum aktsia kohta (EPS), eurot 0,03 0,08 0,06 0,11 Üldhalduskulude määr müügitulust 2,4% 2,7% 3,0% 2,9% Libisev üldhalduskulude määr müügitulust 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% EBITDA, tuhat eurot 6 512 4 732 3 879 7 311 EBITDA määr müügitulust 3,0% 2,7% 2,3% 3,1% Brutokasumi määr müügitulust 4,4% 4,5% 4,0% 5,0% Ärikasumi määr müügitulust 1,8% 1,5% 1,4% 1,8% Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita 1,8% 1,4% 0,8% 1,7% Puhaskasumi määr müügitulust 1,4% 1,7% 1,3% 1,8% Investeeritud kapitali tootlus 6,2% 5,8% 5,4% 10,0% Omakapitali tootlus 8,5% 8,8% 6,4% 12,5% Omakapitali osakaal 25,8% 25,9% 28,6% 27,9% Vara tootlus 2,3% 2,5% 1,9% 3,7% Finantsvõimendus 30,2% 30,0% 29,1% 33,8% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,00 0,93 0,96 1,01 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2018 31.12.2019 Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 215 494 196 493 131 953 227 545

Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on 2020. aasta 9 kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud, moodustades kogu müügitulust ligikaudu 12%

9k 2020 9k 2019 9k 2018 2019 Eesti 88% 91% 94% 89% Rootsi 6% 3% 2% 5% Soome 5% 4% 1% 4% Ukraina 1% 2% 3% 2%

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on oluliselt suurenenud Rootsi turu osakaal müügitulus. Töös oli kolm hoonete ehituse valdkonna peatöövõtulepingut ning üks betoonitööde alltöövõtuleping. Müügitulu osakaal Soomes on mõnevõrra suurenenud ning koosneb betoonitööde alltöövõtust hoonete segmendis ja kahest põllumajandussektori peatöövõtu lepingust. Ukraina müügitulu ja osakaal Kontserni mahtudest on vähenenud.

Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad tuntavalt Kontserni jooksvaid tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi lähtekohti.

2020. aasta 9 kuu majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni 2020. aasta 9 kuu müügitulu oli 217 664 tuhat eurot. Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 172 237 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 26%. Müügitulu kasv tugineb hoonete segmendi olulisel, 38%lisel kasvul. Tuginedes teostamata tööde portfelli mahule on müügitulu kasv hoonete segmendis igati ootuspärane. Samas on rajatiste segmendis toimunud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2%line mahtude langus.

Üldist ehitusturgu jätkuvalt mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju ka Kontserni müügitulu jaotusele. 2020. aasta 9 kuuga oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 169 439 ja 48 025 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 122 825 ja 49 138 tuhat eurot.

Tegevussegmendid* 9k 2020 9k 2019 9k 2018 2019 Hooned 75% 70% 71% 70% Rajatised 25% 30% 29% 30%

Segmendisisene müügitulu

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on suurenenud suuremal või vähemal määral kõikide hoonete segmendi alamsegmentide mahud. Enim on suurenenud ühiskondlike hoonete alamsegmendi müügitulu, mis on ka suurima käibega alamsegment, moodustades ligikaudu kolmandiku kogu segmendi müügitulust. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on alamsegmendi müügitulu kasvanud 78%. Aruandeperioodil lõpetati ja anti tellijatele tähtaegselt üle Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva õppekeskus, Tallinna lähistel Järveküla aleviku põhikooli – Kindluse Kooli – esimene etapp ning Tartus Annelinna Gümnaasium. Suuremad objektid, kus jätkuvad ehitustööd, on Tapa kaitseväelinnaku hoidlakompleks, Kohtla-Järve spordi- ja tervisekeskus, Tartu kesklinna Perearstikeskus, Välisluureameti büroohoone laiendamine Rahumäe teel Tallinnas ning kahe kooli rekonstrueerimine Ida-Ukrainas.

Ärihoonete alamsegmendi aruandeperioodil töös olnud suuremad objektid asuvad Tallinnas. Tööd jätkuvad Rotermann City seitsmekorruselise ärihoone ehitusel. Lõpetati ja tellijatele anti tähtaegselt üle Tallinna Vanasadama D-terminali hoone, Admiraliteedi basseini kõrval oleva Porto Franco kinnisvaraarenduse I etapp ja Tallinnas Sepapaja 1 parkimismaja.

Oluline osa Kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Kalaranna Kvartali kahe esimese etapi projekteerimine ja ehitamine ning Tallinna läänepiirile rajatava Tiskreoja elurajooni projekteerimine ja ehitamine. Jätkuvalt annab olulise panuse alamsegmendi müügitulusse korterelamute ehitus Rootsis.

Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil lõpetati Tallinnas, aadressil Võidujooksu 8c, 24 korteriga 5-korruselise korterelamu ehitus ( www.voidujooksu.ee ). 2020. aasta 9 kuu omaarenduste müügitulu moodustas kokku 2 455 tuhat eurot (9 kuud 2019: 6 388 tuhat eurot). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara jälgib Kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Kuigi tööstus- ja laohoonete alamsegmendi maht võrreldes ülejäänud alamsegmentide mahtudega on jäänud tagasihoidlukuks, on võrreldes 2019. aasta 9 kuuga müügitulu suurenenud üle kahe korra. Samas on töös olevad objektid maksumuselt väikesed, moodustades keskmiselt 2 mln. eurot. Teostamata tööde portfelli alusel võib eeldada, et ka käesoleval aastal jääb alamsegmendi maht siiski tagasihoidlikuks.

Müügitulu jaotus hoonete segmendis 9k 2020 9k 2019 9k 2018 2019 Ühiskondlikud hooned 36% 28% 27% 29% Korterelamud 28% 30% 22% 27% Ärihooned 25% 35% 36% 36% Tööstus- ja laohooned 11% 7% 15% 8%

Kuigi rajatiste segmendis on ülekaalus jätkuvalt teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, on selle osakaal segmendis ning ka müügitulu kokku eelmise aastaga võrreldes vähenenud. Olulise osa käibest moodustavad 2-3 mln. maksumusega taastusremonti objektid. Suurimad töös olevad objektid on 2019. aastal sõlmitud leping Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel asuva Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede ehitamiseks ja käesoleval aastal sõlmitud leping Tallinna idapiirile jääva Väo liiklussõlme ehitamiseks. Lisaks maanteede ehitusele ja remondile, annavad lisamahtu kaitseväe rajatiste ehitus ning erinevad väiksemahulised Riigimetsa Majandamise Keskusele metsateede korrastamise tööd. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose hooldepiirkonnas.

Muude rajatiste alamsegmendi mahtu mõjutab eelkõige Põhja-Rootsi Sundsvalli lähedusse rajatava Nysäter tuulepargi 73 tuulegeneraatori vundamendi ehitamine.

Jätkus Sillamäele 640 meetri pikkuse rannapromenaadi ehitus, mis moodustab olulise osa insenerehituse alamsegmendi mahust.

Müügitulu jaotus rajatiste segmendis 9k 2020 9k 2019 9k 2018 2019 Teedeehitus ja –hooldus 77% 81% 91% 78% Muud rajatised 18% 16% 6% 18% Insenerehitus (s.h. vesiehitus) 4% 0% 0% 1% Keskkonnaehitus 1% 3% 3% 3%

Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.09.2020 oli 215 494 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 10%. III kvartalis sõlmiti uusi lepinguid kokku 87 751 tuhande euro väärtuses (III kvartal 2019: 69 894 tuhat eurot).

30.09.2020 30.09.2019 30.09.2018 31.12.2019 Ehituslepingute teostamata tööde mahud, tuhat eurot 215 494 196 493 131 953 227 545

Tööde portfelli jaotus kahe segmendi vahel ei ole olulisel muutunud, endiselt on tugevalt ülekaalus hoonete segmendiga seotud projektid, moodustades 79% ja rajatiste omad 21% kogu portfelli mahust (30.09.2019: vastavalt 80% ja 20%). Võrreldes seisuga 30.09.2019 on suurenenud mõlema segmendi teostamata tööde mahud, hoonete segmenti mahud 7% ning rajatiste 20%. Ligikaudu kaks kolmandikku tööde portfellist moodustavad üleminevad tööd 2021. ja 2022. aastasse.

Hoonete segmendis moodustab ligikaudu poole ühiskondlike hoonete alamsegmendi teostamata tööde portfell. Mahu kasvu põhjuseks on eelkõige III kvartali algu sõlmitud leping Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku III etapi ehitustööde teostamiseks. Meditsiinlinnaku III ehitusjärgus ehitatakse L. Puusepa 8 hoonete kompleksile juurde kaks uut korpust: M-korpus, millest saab uus lastehaigla ning uus C-korpus kõrvakliiniku, naistekliiniku, perekeskuse ning päevakirurgia jaoks. Lepingu maksumuseks on 47,3 mln. eurot. Lisaks sõlmiti III kvartalis lepingud Saaremaa Gümnaasiumi õppehoone ehituseks Kuressaares ning Paldiski sõjaväelinnakusse 300-kohalise kasarmu projekteerimis- ja ehitustöödeks. Korterelamute ning tööstus- ja laohoonete alamsegmentide teostamata tööde portfelli mahud on jäänud võrreldes 30.09.2019 seisuga samale tasemele. Korterelamute alamsegment koosneb olulises osas Tallinnas Kalaranna kvartali kahe esimese etapi projekteerimis- ja ehitustöödest, mille kogumaht on ligikaudu 40 mln. eurot. Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi portfelli mahust olulise osas moodustab E-Piima Paidesse ehitatava tehasekompleksi ning Soome kahe laudakompleksi ehitamiseks sõlmitud lepingud. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on oluliselt vähenenud ärihoonete alamsegmendi portfell. Suuremamahulisemaks pooleliolevaks tööks on Tallinnas Rotermann City’sse uue seitsmekorruselise ärihoone ning Lidl Eesti OÜ-le kaubandushoone ehitamineTartus.

Rajatiste segmendi teostamata tööde portfellist moodustavad 74% teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi lepingud. Oluliselt mõjutab mahtu 2020. aasta II kvartalis sõlmitud leping Tallinna idapiirile jääva Väo liiklussõlme ehitamiseks. Jätkub kolme teehooldepiirkonna, Järva, Hiiu ja Kose, hooldetööde lepingute täitmine. Järva hooldepiirkonnas sõlmiti uus 5 aastane riigiteede korrashoiuleping. Lepingu mahtu kuulub ligikaudu 950 kilomeetri ulatuses riigimaanteede aastaringset hooldamist Järva maakonnas. Võttes aluseks 2020. aasta maksumuse, on lepingu kogumaksumus ligikaudu 10,7 mln. eurot. 15% rajatiste portfellist moodustab muude rajatiste alamsegmendi maht, millest oluline osa on 2019. aastal sõlmitud lepingul, mille alusel ehitatakse Põhja-Rootsi Sundsvalli lähedusse Nysäter tuulepargi 73 tuulegeneraatori vundamenti.

Oluline osa III kvartalis sõlmitud lepingutest on avaliku sektori tööd. Uute eratellimuste maht on oluliselt langenud ning paljude pakkumuses olevate objektide ehitustegevuse algus on lükkunud tulevikku. Tellijate poolne hinnalanguse surve peatöövõtu ettevõtetele on suurenenud, kuid alltöövõtjate poolt pakutavate sisendhindade oodatud langust ei ole oluliselt toimunud. Tekkinud olukord on pannud kasumimarginaali tugeva surve alla. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Fookuses on ettevõtte püsikulude juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Aruandeperioodi lõpust (30.09.2020) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 16 640 tuhande euro väärtuses.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2020. aasta 9 kuuga töötas Kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 703 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 422 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv suurenenud ca 2%. Suurenenud on insenertehniline personal, mis on tingitud Kontserni struktuuri muutusest, Embach Ehitus OÜ muutumine Kontserni tütarettevõtteks, mille tulemusena lisandus 40 töötajat.

Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

9k 2020 9k 2019 9k 2018 2019 ITP 422 413 425 414 Töölised 261 276 272 273 Keskmine kokku 703 689 697 687

Kontserni 2020. aasta 9 kuu tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 19 476 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 17 772 tuhat eurot. Tööjõukulud on kasvanud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligikaudu 10%, mille põhjuseks on peamiselt eelpool kirjeldatud Embach Ehitus OÜ tütarettevõtteks muutumise mõju kui ka projektipõhiste tulemustasude maksmine.

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2020. aasta 9 kuuga 135 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 45 tuhat eurot (9 kuud 2019: vastavalt 140 tuhat eurot ja 46 tuhat eurot).

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2020. aasta 9 kuuga 357 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 118 tuhat eurot (9 kuud 2019: vastavalt 356 tuhat eurot ja 117 tuhat eurot).

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern kasutab põhitegevuse efektiivsuse hindamisel järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

9k 2020 9k 2019 9k 2018 2019 Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 400,4 335,0 318,6 340,6 Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 19,5% 5,1% 3,4% 4,7% Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 10,3 9,5 9,6 9,2 Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 8,4% -0,6% -6,7% -5,0%

Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aastaga, kasvu on tinginud peamiselt müügitulu kasv.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd üle 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi

Nordecon AS

Investorsuhete juht

Tel: +372 6272 022

Email: andri.hobemagi@nordecon.com

www.nordecon.com

Manused