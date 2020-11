Selskabsmeddelelse

Nr. 37/2000

København, 5. november 2020





Delårsrapport, 1. januar – 30. september 2020



Scandinavian Tobacco Group A/S præsenterer resultat for 3. kvartal

I 3. kvartal 2020 opnåede Scandinavian Tobacco Group fortsat positiv vækst i nettoomsætning, indtjening og frie pengestrømme før virksomhedskøb. De stærke resultater var drevet af en positiv udvikling i det vigtige amerikanske marked med en generel stigning i forbruget af håndrullede cigarer og en betydelig stigning i volumen i online-salget.

Hovedpunkter for 3. kvartal 2020

Nettoomsætningen steg til DKK 2.231 mio. (DKK 1.808 mio.) med en organisk vækst på 12,0%.

EBITDA før særlige poster var DKK 614 mio. (DKK 446 mio.) med en organisk vækst på 32,5%. EBITDA-marginen var 27,5% (24,7%).

Resultat pr. aktie (EPS) var DKK 4,2 (DKK 2,6) justeret for særlige poster.

Frie pengestrømme før virksomhedskøb forbedredes til DKK 609 mio. (DKK 503 mio.).

STG udstedte en erhvervsobligation uden sikkerhed på EUR 300 mio.

Tilbagekøb af aktier for DKK 53 mio. ud af programmet på DKK 300 mio.

I de første ni måneder af 2020 steg nettoomsætningen med en organisk vækst på 7,5% til DKK 6.084 mio. (DKK 5.020 mio.), og EBITDA før særlige poster steg med en organisk vækst på 25,6% til DKK 1.429 mio. (DKK 1.083 mio.), hvor frie pengestrømme før virksomhedskøb forbedredes til DKK 1.156 mio. (DKK 819 mio.).

Øget forbrug af tobak på tværs af markeder og produktkategorier

Forandringerne i forbrugeradfærden som følge af covid-19-pandemien i 2. kvartal 2020 er fortsat med et højt forbrug af tobak på tværs af produktkategorier og markeder. Udover en stigende efterspørgsel på håndrullede cigarer i USA, har salget af pibetobak og finskåren tobak klaret sig bedre i flere markeder. De regnskabsmæssige resultater påvirkes fortsat positivt af lagerforskydninger.

Det øgede forbrug af cigarer i USA forventes at fortsætte på kort sigt, men koncernens regnskabsresultater for 4. kvartal forventes at blive negativt påvirket af lagerforskydningerne i de foregående kvartaler samt meget stærke sammenligningstal, som delvist skyldes ændringen af tobaksafgifterne i Frankrig i 4. kvartal 2019. På trods af positive påvirkninger både fra effektivitetsforbedringer og integrationen af Agio Cigars forventes desuden en midlertidig stigning i omkostningsprocenten som følge af strategiske salgs og marketing aktiviteter. De finansielle forventninger for 2020 fastholdes.

EBITDA: Organisk vækst >9%

Frie pengestrømme før virksomhedskøb: >DKK 1.000 mio.

CEO, Niels Frederiksen, udtaler: “Vi kan præsentere et meget stærkt resultat for 3. kvartal med tocifret vækst i nettoomsætning, EBITDA og pengestrømme – og generelt er vores resultater for de første ni måneder af 2020 bedre end forventet. Vi fastholder dog vores resultatforventninger for hele året, idet vi forventer, at vores regnskabsresultat for 4. kvartal vil blive påvirket negativt af lagerforskydninger, en midlertidig stigning i omkostningsprocenten og stærke sammenligningstal.”

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon +45 5084 7222 eller

torben.sand@st-group.com

Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications, telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com

Scandinavian Tobacco Group afholder telefonkonference den 5. november 2020 kl. 10.00 dansk tid. Opkaldsoplysninger og en tilhørende præsentation vil være tilgængelig online ca. kl. 9.00 dansk tid på

investor.st-group.com.

