Wilson ASA rapporterer fortsatt stabil inntjening på tross av forventet lavere sesongmessig aktivitet og covid-19.



Resultatene for tredje kvartal isolert viser nedgang fra samme periode i 2019. Nettoinntjening per dag ble EUR 3 255/dag (EUR 3 529/dag), en nedgang på EUR 274/dag fra samme periode i fjor. God kostnadskontroll sørget for reduserte driftskostnader på MEUR 22,8 (MEUR 24,1). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for tredje kvartal ble således MEUR 11,5 (MEUR 12,1).

Hovedpunkt for tredje kvartal 2020 (tall i parentes 3Q 2019):

Stabil kontraktsinntjening, men et svakt spot marked

Nettoinntjening/dag, EUR 3 255 (EUR 3 529)

God kostnadsutvikling MEUR 22,8 (MEUR 24,1)

EBITDA på MEUR 11,5 (MEUR 12,1)

Vellykket oppstart av Arkon transaksjonen

Selskapet opererer 124 skip, høyeste antall i selskapets historie

For mer informasjon: Se vedlagte kvartalsrapport.

Wilson ASA

5. november 2020





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg