Face à l’accélération de la demande pour des solutions de radiofréquence de pointe destinées à la 5G, GLOBALFOUNDRIES et SOITEC annoncent un contrat de fourniture de plaques de RF-SOI

Cet accord d’approvisionnement stratégique va permettre à GLOBALFOUNDRIES de répondre à la demande croissante pour sa technologie 8SW, la plus avancée de ses solutions, basée sur le RF-SOI et utilisée par les principaux fournisseurs de modules frontaux destinés aux smartphones 5G sub-6 GHz

Santa Clara, Californie et Bernin (Grenoble), France, 5 novembre 2020 – GLOBALFOUNDRIES® (GF®), au premier rang mondial des fonderies spécialisées, et Soitec, un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annoncent ce jour un accord pluriannuel de fourniture de plaques de silicium sur isolant de 300 mm destinées aux applications de radiofréquence (RF-SOI). Capitalisant sur les relations de longue date entre les deux entreprises, cet accord stratégique sécurise la fourniture de substrats qui permettront à GF d'étendre encore sa position clef dans la fourniture de solutions destinées aux prochaines générations de smartphones. Ce contrat a été finalisé au début de cette semaine lors d’une cérémonie de signature virtuelle avec les dirigeants des deux sociétés.

Cet accord de fourniture de plaques est principalement motivé par la croissance de la plateforme 8SW RFSOI de GLOBALFOUNDRIES, la plus avancée de son portefeuille de solutions pour la radiofréquence. La technologie 8SW RF-SOI est en effet en pointe pour les modules frontaux (Front End Module, FEM) équipés des commutateurs et amplificateurs à faible bruit (Low Noise Amplifiers, LNA) les plus avancés. Elle est optimisée pour offrir la meilleure combinaison de performance, efficacité énergétique et intégration numérique requise par les concepteurs et les fournisseurs actuels et futurs de smartphones 4G LTE et sub-6 GHz 5G. Cette nouvelle plateforme utilise les substrats RF-SOI de dernière génération développés par Soitec.

Les principaux fournisseurs de composants pour les smartphones sub-6 GHz 5G comptent parmi les clients de la technologie 8SW RF-SOI de GLOBALFOUNDRIES.

« Actuellement, huit smartphones sur dix sur le marché contiennent des composants sur silicium manufacturés par GLOBALFOUNDRIES et la demande pour nos solutions différenciées de radiofréquence continue de monter en flèche alors que le secteur est en transition vers la 5G », a déclaré Dr. Bami Bastani, Senior Vice President en charge des applications pour les infrastructures mobiles et sans fil chez GLOBALFOUNDRIES. « La révolution de la 5G ne pourrait se faire sans GLOBALFOUNDRIES et nos solutions de radiofréquence qui sont à la pointe de ce qui se fait dans l’industrie. La sécurisation de notre approvisionnement en plaques auprès de Soitec, notre partenaire de longue date, est stratégique. Elle va permettre à GLOBALFOUNDRIES de répondre à la demande toujours croissante pour nos solutions dédiées à la 5G. »

« Nos substrats innovants sont à la base de la fabrication des composants semi-conducteurs de haute performance et de grande fiabilité nécessaires à l'industrie électronique », a déclaré Dr. Bernard Aspar, directeur général adjoint de Soitec. « Avec nos unités industrielles en France et à Singapour, nous avons installé la plus grande capacité mondiale de fabrication des substrats les plus avancés pour répondre aux besoins du marché 5G en pleine croissance. Avec cet accord pluriannuel, nous sommes très heureux de renforcer encore notre partenariat de longue date avec GLOBALFOUNDRIES. »

Ce nouvel accord renforce les relations étroites qui existent déjà entre GLOBALFOUNDRIES et SOITEC. En 2017, les deux sociétés ont conclu un accord de fourniture d’une durée de cinq ans pour les plaques de silicium sur isolant FD-SOI destinées à la plate-forme 22FDX® de GF. Fabriquée à Dresde, en Allemagne, la plateforme 22FDX de GF a depuis lors généré 4,5 milliards de dollars de revenus liés à la conception de plus de 350 millions de puces expédiées à des clients du monde entier.

À propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 300 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

À propos de GLOBALFOUNDRIES

GLOBALFOUNDRIES (GF) est au premier rang mondial des fonderies spécialisées. GF fournit des solutions différenciées et riches en fonctionnalités qui permettent à ses clients de développer des produits innovants pour des segments de marché à forte croissance. GF propose un large éventail de technologies et de fonctionnalités, avec une palette unique de services de conception, de développement et de fabrication. Avec une présence industrielle aux États-Unis, en Europe et en Asie, GF dispose de la flexibilité et de l'agilité nécessaires pour répondre aux besoins en évolution de ses clients dans le monde entier. GF est détenue par Mubadala Investment Company. Pour plus d'informations, visitez le site www.globalfoundries.com.

