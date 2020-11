Alstom et son consortium ont été choisis pour construire le premier tronçon de la ligne 4 du métro d’Athènes

Alstom fournira les solutions de matériel roulant, de signalisation et d'infrastructure



5 novembre 2020 – Alstom, dans le cadre d'un consortium avec Avax et Ghella, a été désigné gagnant dans l’appel d’offres concernant la construction du premier tronçon de la ligne 4 du métro d’Athènes, après la récente validation des offres techniques et financières par le Conseil d’administration d’Attiko Metro. La part d’Alstom dans ce projet est estimée à près de 300 millions d’euros.

La toute nouvelle ligne 4, appelée « U-Line », circulera dans les zones les plus peuplées du centre d’Athènes, en croisant les lignes 2 et 3, et couvrira une distance de 38 kilomètres pour un total de 35 stations.

Le projet actuel concerne la phase 1, Goudi-Alsos Veikou, qui correspond à 12,8 kilomètres de ligne et 15 stations. Alstom sera responsable notamment du matériel roulant, de la signalisation, et de l’infrastructure. En outre, Alstom fournira 20 rames Metropolis de 4 voitures entièrement automatisées, la solution CBTC ultramoderne Urbalis 400, les systèmes de contrôle et de sécurité Iconis et le système d’économie d’énergie Hesop.

« Je suis extrêmement fier qu’Alstom ait été choisi pour construire le premier tronçon de la ligne 4 du métro d’Athènes. Ce projet marque une nouvelle étape dans l’histoire et la coopération d’Alstom avec la Grèce. La ligne 4 du métro d’Athènes est l’un des projets clés en main les plus importants d’Europe, impliquant un vaste portefeuille de solutions de matériel roulant, de signalisation et d’infrastructure » déclare Gian Luca Erbacci, Vice-président senior d’Alstom Europe.

Présent en Grèce depuis plus de 40 ans, Alstom a participé avec succès aux projets de construction d'infrastructure de transport les plus importants du pays, parmi lesquels la construction des lignes 2 et 3 du métro d’Athènes (inauguration en l’an 2000), du train de banlieue d’Athènes et de l’extension de la ligne 3 du métro jusqu’à Piraeus, dont les 3 premières stations ont été livrées en juillet 2020. De plus, en septembre 2020, Alstom a commencé à livrer les premiers tramways Citadis X05 destinés à Athènes.

Alstom est un leader mondial dans la construction, la mise en service et la livraison de nouveaux systèmes de métro intégrés, et est capable d’assurer leur exploitation de façon sûre, fiable et efficace. Alstom a plus de 65 ans d’expérience et a vendu plus de 17 000 voitures de métro qui transportent 30 millions de passagers chaque jour dans 55 villes à travers le monde. Parmi ses projets de métro intégrés les plus récents figure la ligne de 15 kilomètres du métro de Dubaï Route 2020, qui a été inaugurée en juillet 2020.

À propos d'Alstom Alstom, à l'avant-garde d'une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions intégrées qui constituent les fondements durables de l'avenir du transport. Alstom propose une gamme complète d'équipements et de services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, signalisation et solutions de mobilité digitales. Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de de 8.2 milliards d'euros et 9,9 milliards d'euros de commandes sur l'exercice 2019/20. Basé en France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 38,900 personnes.



