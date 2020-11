La capacité des méga-usines de batteries lithium-ion devrait augmenter de 480 % d’ici 2029 pour atteindre 2 925 GWh – 20 % de cette augmentation est prévue en Europe



L’Europe, qui est rapidement en voie de devenir une plaque tournante mondiale pour le secteur des véhicules électriques et des batteries lithium-ion, aura besoin d’énormes quantités de matériel d’anode de graphite écologique et durable

Alors que Nouveau Monde évalue des sites potentiels pour une usine de fabrication de matériel d’anode pour batteries en Europe, ce bureau de ventes permettra d’avancer nos démarches commerciales avec les fabricants de batteries et les équipementiers automobiles



MONTRÉAL, 05 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSX-V : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son premier bureau de ventes à l’extérieur de l’Amérique du Nord, situé au 70 Pall Mall dans le quartier St. James de Londres, au Royaume-Uni. Tandis que les discussions commerciales avec les fabricants d’automobiles européens s’intensifient à l’égard du matériel d’anode pour batteries de Nouveau Monde, ce bureau londonien permettra à la Société de répondre rapidement aux demandes grandissantes de la part de clients locaux et d’autres parties prenantes.

La branche européenne de Nouveau Monde sera sous la gouverne de Christopher Shepherd, administrateur de Nouveau Monde et nouvellement nommé vice-président au développement des affaires. De plus, la Société aimerait officiellement accueillir Jean-Luc Cialdini au poste de directeur du développement des affaires, Europe. Anciennement directeur des ventes mondiales pour Imerys Graphite & Carbone en Suisse, puis directeur des ventes et du marketing, UE et membre du conseil, Espagne et Pologne chez Morgan Advanced Materials, M. Cialdini cumule plus de 25 ans d’expérience en matériaux avancés, graphite et polymères pour la mobilité électronique, les textiles techniques, la métallurgie, les appareils médicaux, les composites, la filtration, les pièces automobiles, l’électronique, l’emballage et les pièces aéronautiques. Il possède aussi un vaste réseau d’affaires en Corée, en Chine, au Japon, en Europe et aux États-Unis.

La branche européenne de Nouveau Monde aura comme mandat :

Faire avancer nos démarches commerciales en cours avec nos clients européens existants et futurs pour notre matériel d’anode pour batteries et autres matériaux avancés ;

Assurer la liaison avec les gouvernements, les universités et les centres de recherches en Europe ainsi qu’avec les parties prenantes locales afin de rendre notre proposition de valeur encore plus solide auprès de la chaîne d’approvisionnement européenne du marché des batteries lithium-ion ; et

Évaluer la sélection de sites potentiels et les partenaires d’ingénierie pour une nouvelle usine de fabrication de matériel d’anode pour batteries qui pourrait approvisionner le marché européen en pleine expansion en se positionnant comme une source d’approvisionnement intégrée, locale et durable.



Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde, explique : « La décision d’ouvrir un bureau en Europe est motivée par les discussions de plus en plus fréquentes que nous avons avec de nombreux clients potentiels basés en Europe. Nous avons vu leur réalité changer alors qu’ils ressentent une pression grandissante pour assurer l’accès aux matières premières dont ils ont besoin pour leurs batteries. Avec la hausse importante de la demande à venir, alimentée par la révolution des énergies renouvelables et des véhicules électriques, ces entreprises sont en compétition pour obtenir du matériel d’anode fiable, en grande quantité, produit de façon durable et responsable. Nouveau Monde a beaucoup à offrir à la chaîne d’approvisionnement européenne en matériaux pour batteries lithium-ion en devenant l’une des plus importantes sources de graphite durable à l’extérieur de la Chine et de l’Afrique. »

Le marché du lithium-ion – Croissance exceptionnelle de la demande européenne

Benchmark Mineral Intelligence (« Benchmark »), le principal analyste des marchés mondiaux axé sur les minéraux pour batteries et le secteur des véhicules électriques, a récemment évalué que la capacité mondiale des méga-usines de batteries lithium-ion atteindrait 2 925 gigawatt-heures (« GWh ») d’ici l’année 2029, pour une progression de 480 % par rapport à 2019. En Europe uniquement, la croissance de la capacité est estimée à 228 %, alors que l’Europe représentera près de 20 % de la capacité mondiale des méga-usines d’ici 2029 (Benchmark, septembre 2020). Le marché européen des véhicules électriques et des batteries, illustré ci-dessous, est déjà bien établi et connait une forte croissance.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b7ff3c4-95bf-4bd3-9745-dc8638ad97b3

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde est en voie de devenir un acteur clé de la révolution des énergies durables. La Société développe la seule source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour batteries en Amérique du Nord. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité pour le début de l’année 2023, la Société fournira des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries Li-ion. Avec ses opérations à faible coût et en respectant les plus hautes normes ESG, Nouveau Monde deviendra un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

