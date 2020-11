November 05, 2020 03:15 ET

November 05, 2020 03:15 ET

Nuo lapkričio 6 d. „Maxima Grupės“ dukterinės bendrovės „Franmax“, vykdančios grupės bendrovių IT vystymo, palaikymo ir priežiūros veiklą, generaliniu direktoriumi paskiriamas Karolis Ceizaris. Pareigose jis pakeičia Mantą Kuncaitį, kuris iki šiol vadovavo „Franmax“. M. Kuncaitis ir toliau eis „Maxima Grupės“ generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigas.

“Augant IT paremtų mažmeninės prekybos sprendimų ir e-komercijos svarbai, „Franmax“ tenka vis reikšmingesnis vaidmuo užtikrinant tvarią grupės įmonių plėtrą. Tam reikalingas susitelkimas į „Franmax“ veiklą ir ekspertinės IT vadybos žinios. Tikime, kad K. Ceizario patirtis IT sektoriuje ir jo lyderystė dar sustiprins „Franmax“ galimybes verslo plėtros srityje ir padės pilnai realizuoti įmonės potencialą“, – teigia Mantas Kuncaitis.

Iki paskyrimo „Franmax“ vadovu, K. Ceizaris dirbo projektų vadovu „Vilniaus prekyboje“, kuri yra „Maxima Grupės“ akcininkė.

“Esu dėkingas už man suteiktą galimybę ir parodytą pasitikėjimą. Mažmeninės prekybos sektorius tapo itin dinamiškas ir reikalaujantis greitų bei inovatyvių IT sprendimų. Šiuo atžvilgiu “Franmax” regiu didelį potencialą ir kartu su komanda sieksime toliau stiprinti “Franmax”, kaip patikimo ir į verslo poreikius orientuoto Maxima grupės bendrovių partnerio, vaidmenį“, – teigia Karolis Ceizaris.

“Franmax” šiuo metu dirba arti 100 darbuotojų. Įmonė savo paslaugas teikia Maxima grupės bendrovėms Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Bulgarijoje.