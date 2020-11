ANNOUNCEMENT NO. 88 - 5 NOVEMBER 2020

Under Article 19 of the Market Abuse Regulation Dampskibsselskabet NORDEN A/S is required to report transactions in Dampskibsselskabet NORDEN A/S’ shares by persons discharging managerial responsibilities and their close relatives.

Name: Jan Rindbo Reason: Reporting duty, CEO Issuer: Dampskibsselskabet NORDEN A/S ISIN code: DK0010269844 Instrument: Shares Transaction: Purchase of shares Trading date: 4 November 2020 Market: Nasdaq Copenhagen Number: 7,780 Market value in DKK: 750,331.40 Holding after transaction 37,837

