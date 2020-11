MISSISSAUGA, Ontario, 05 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioSyent Inc. (« BioSyent », « la Société », Bourse de croissance : RX) a le plaisir d’annoncer le lancement de FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150, le premier nouveau produit intégrant FeraMAXMD Pd, un nouveau système de libération orale de supplément de fer, par sa filiale BioSyent Pharma Inc. au Canada. Le lancement de FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150 est un nouveau jalon dans l’histoire novatrice de FeraMAXMD et confirme l’engagement de BioSyent dans la prise en charge de la carence en fer et de l’anémie ferriprive au Canada.



FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150 procure la dose quotidienne optimale de fer élémentaire (150 mg) en fonction des recommandations pour le traitement de l’anémie ferriprive dans les Directives canadiennes sur l’anémie(1). Le produit est certifié végétalien et également reconnu par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

Le nouveau FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150 sera disponible dans un nouvel emballage pratique pour le patient, qui facilitera la sélection par le pharmacien et l’identification par le patient. En plus du nouvel emballage, les capsules sont dotées d’une nouvelle combinaison de couleurs distinctives, alors que le nom de la marque et la concentration sont imprimés sur la capsule. Ces couleurs et ces informations distinctives aideront les patients à identifier FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150. Les expéditions de FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150 ont commencé en boîtes de 30 capsules ou en bouteilles de 100 capsules et remplaceront l’actuel FeraMAXMD 150 dans les pharmacies canadiennes.

FeraMAXMD Pd est fabriqué à partir d’un polysaccharide homogène, le polydextrose, lié au fer élémentaire ferrique (Fe3+) pour former le complexe polydextrose-fer (« CPDF ») propriétaire. Cette formulation unique et brevetée est à la base des futures innovations de produit en matière de supplémentation en fer par voie orale pour BioSyent. Cette formulation diffère de la formulation actuelle de FeraMAXMD qui a recours à un mélange hétérogène de polysaccharides pour former un complexe polysaccharide-fer (« CPF »). Le nouveau système de libération CPDF fournit une structure moléculaire plus uniforme pour le complexe de fer.

La renommée de FeraMAXMD, qui en a fait le 1er choix de supplément de fer recommandé par les médecins et les pharmaciens canadiens depuis cinq années consécutives incluant 2020 (Sondage sur les recommandations en matière de médicaments en vente libre, par Pharmacy Practice+ et Profession Santé 2020/The Medical Post et Profession Santé 2020), bénéficie maintenant d’une excellente gamme novatrice de produits actuels et futurs.

BioSyent est convaincu que FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150, avec sa nouvelle formulation et la même efficacité, tolérabilité et commodité qui ont fait sa renommée, continuera d’être le supplément en fer de choix pour les fournisseurs de soins de santé et leurs patients.

Références :



(1) Anemia Review Panel, Anemia Guidelines for Family Medicine. 3 rd ed. Toronto: MUMS Guidelines Clearinghouse: 2014:8.



À propos de BioSyent Inc.

Cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « RX », BioSyent est une société pharmaceutique spécialisée, rentable et axée sur la croissance, qui se concentre sur l’acquisition de licences ou de produits pharmaceutiques innovants et d’autres produits de santé qui ont été développés avec succès, sont sûrs et efficaces et ont fait leurs preuves en vue d’améliorer la vie des patients. BioSyent soutient les professionnels de la santé qui traitent ces patients en commercialisant ses produits par l’entremise de ses unités d’affaires communautaires, spécialisées/hospitalières et internationales.

À la date du présent communiqué de presse, la société compte 12 808 600 actions ordinaires en circulation.

