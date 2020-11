MISSISSAUGA, Ontario, 05 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (the “Company”) (TSX-V: CCB) est heureux d’annoncer la nomination de Mme Valérie Pomerleau au poste de Directrice, Affaires publiques et Communications. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Pomerleau sera porte-parole pour la société et sera responsable d’établir des liens avec différentes parties prenantes, en plus de sensibiliser celles-ci au projet Miller. Elle occupera ce poste dès maintenant.



Originaire de Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, Valérie Pomerleau possède une grande expertise dans la gestion d’enjeux liés au secteur des ressources naturelles et des secteurs nordiques, en plus d’être très engagée dans le développement économique régional. Son expertise contribuera à donner à Canada Carbon un nouvel essor.

Cette nomination s’inscrit dans la vision de CCB de renouveler son approche. Cette démarche, entreprise par Canada Carbon, se veut une preuve de sa volonté de mettre en place tous les outils nécessaires afin d’établir la communication avec chacune des parties prenantes. Ce renouvellement se veut coopératif, ouvert, transparent et local. « Mon arrivée démontre l’ouverture et la détermination de Canada Carbon à établir un dialogue constructif avec la communauté. Je suis heureuse de me joindre à cette équipe et je compte rapidement aller à la rencontre des intervenants locaux, régionaux et provinciaux. Je souhaite échanger de façon respectueuse et sincère, afin de bâtir ensemble ce lien. » a déclaré Valérie Pomerleau, directrice des affaires publiques et des communications.

GSLR a le potentiel de devenir un modèle d’innovation et de développer une expertise unique sur son territoire. Nous comprenons que les gouvernements, fédéral et provincial, considèrent le graphite comme un des minéraux stratégiques pour l’avancement d’initiatives en matière d’énergie verte. De plus, le graphite du projet Miller est d’une pureté unique et les avantages qu’il procure dans le secteur des sciences de la vie sont inégalés.

Pour développer l’économie régionale et faciliter la création de richesses collectives, CCB et GSLR doivent participer conjointement à la mise en place des bases d’une approche constructive. « Nous sommes engagés et désireux, comme cela a été établi dans un accord mutuel entre CCB et GSLR en février 2020, d’engager un dialogue constructif avec la communauté pour déterminer les actions souhaitées pour permettre la réalisation du projet Miller. Pour y arriver, nous proposons une approche de co-facilitation afin de garantir que les points de vue des parties prenantes soient entendus et pris en compte », a déclaré Olga Nikitovic, directrice financière et responsable de l’engagement communautaire.

QU ’EST-CE QU’ UNE APPROCHE DE CO-FACILITATION :

La co-facilitation est une méthode alternative de résolution des conflits. L’approche est ancrée et articulée autour de principes tels que le respect, l’écoute et l’ouverture, où :

Les deux parties impliquées doivent faire preuve d’une écoute active et d’une ouverture d’esprit permettant à l’autre d’être sensible et réceptif aux arguments de l’autre ;

Et les études sont élaborées de manière collaborative, ce qui peut impliquer le choix des consultants qui réalisent les études, l’ajout d’éléments méthodologiques, l’évaluation des impacts appréhendés, etc.

