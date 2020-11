København Ø, Nov. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Forventet kapitalforhøjelse i BI Erhvervsejendomme A/S

Bestyrelsen i BI Erhvervsejendomme A/S (”Selskabet”) forventer – i overensstemmelse med generalforsamlingsbemyndigelsen i pkt. 5.1 i selskabets vedtægter, hvorefter bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer – at beslutte at forhøje Selskabets kapital i 1. kvartal 2021.

De nye aktier forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00

Med venlig hilsen

BI Erhvervsejendomme A/S BI Management A/S

Ole Mikkelsen Martin Fjordlund Smidt

Direktør Direktør