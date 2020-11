November 05, 2020 08:47 ET

November 05, 2020 08:47 ET

RED DEER, Alberta, 05 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Compte tenu de l’augmentation stable du trafic aérien à l’aéroport de Red Deer Regional (CYQF) avant la pandémie de COVID-19, NAV CANADA a révisé ses services afin de répondre à la demande et de fournir un service optimal.



À compter du 5 novembre 2020, le service de contrôle d’aéroport sera donc assuré 16 heures par jour, de 6 h à 22 h, comme suit :

service de contrôle d’aéroport 16 heures par jour, zone de contrôle de classe D, 5 NM, jusqu’à 6 000 pi ASL, de 6 h à 22 h;

service consultatif d’aéroport offert les 8 heures restantes, soit de 22 h à 6 h;

les services d’observations météorologiques continueront d’être offerts 24 heures par jour.



Il est recommandé aux pilotes de se préparer au type de service qui sera offert à Red Deer CYQF à l’atterrissage et au décollage et de veiller à bien comprendre leurs propres responsabilités. Les pilotes qui atterrissent ou décollent lorsque le service de contrôle d’aéroport est offert doivent suivre les instructions des contrôleurs de la circulation aérienne et toutes les procédures connexes.

Quand le service consultatif d’aéroport est offert, y compris le service de contrôle de véhicules, les pilotes doivent prendre des décisions sécuritaires et responsables au moment de se poser à l’aéroport ou d’en décoller en s’appuyant sur l’information fournie par les spécialistes de l’information de vol.

