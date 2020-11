OTTAWA, 05 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne des entraîneursMC (ACE) soulignera le parcours exceptionnel de Denis Beaudoin, EPA® et de Kylo Harris, entraîneur enregistré et responsable du développement des entraîneurs du PNCE ce soir lors de l’édition virtuelle du Gala des Prix du leadership sportif Petro-CanadaMC.



Organisé par l’ACE en partenariat avec Petro-Canada, une entreprise de Suncor, le gala annuel honore les entraîneurs qui incarnent les valeurs et les compétences du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) et qui ont une incidence positive sur la communauté sportive canadienne. Il a lieu durant la conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif, le rendez-vous annuel des entraîneurs, chercheurs, dirigeants et administrateurs sportifs du Canada.

Denis Beaudoin : une vie dédiée au sport et à l’entraînement

Récipiendaire du Prix Geoff Gowan pour l’ensemble des réalisations 2020

Durant une carrière remarquable de plus de 40 ans, le sensei Denis Beaudoin s’est consacré au sport, à l’entraînement et à la formation des entraîneurs. Depuis l’ouverture de son dojo, Beaudoin Karaté, à Gatineau en 1978, M. Beaudoin est un modèle et une inspiration pour les jeunes de sa région et a aidé plusieurs athlètes à réussir sur la scène provinciale, nationale et internationale. Il y a formé et encadré plus de 30 entraîneurs du PNCE. En 1994, il a également fondé le programme Sports-études en karaté à l’école polyvalente Nicolas-Gatineau pour faire grandir la communauté d’instructeurs et d’athlètes de ce sport à Gatineau. Le dévouement et la réussite de M. Beaudoin sont ancrés dans sa philosophie, selon laquelle le karaté n’est pas qu’un sport : c’est une école de la vie pour l’athlète qui favorise son évolution personnelle.

Kylo Harris : véritable ambassadeur du Programme national de certification des entraîneurs

Récipiendaire du Prix national du responsable du développement des entraîneurs du PNCE 2020

Formateur chevronné de responsables du développement des entraîneurs du PNCE, Kylo Harris est un ambassadeur dévoué du PNCE qui motive les entraîneurs et les responsables du développement des entraîneurs qu’il forme au Manitoba, en Ontario, au Nunavut, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest à poursuivre leur apprentissage et leur perfectionnement leur vie durant. Ardent promoteur du sport chez les jeunes, M. Harris a créé des programmes communautaires qui favorisent l’accessibilité au sport, l’équité des sexes, le bénévolat et le leadership. Il travaille fort pour offrir aux entraîneurs des occasions d’apprentissage et de formation qui les aident à créer des expériences sportives positives pour leurs athlètes.

Seront également honorés lors du gala Rowing Canada Aviron, à qui l’on remettra le Prix Sheila Robertson, qui souligne le travail des organismes sportifs ayant démontré un engagement à former des entraîneurs au Canada, et 23 entraîneurs ayant mené leurs athlètes ou leur équipe sur le podium à des championnats mondiaux, qui recevront le Prix d’excellence Petro-Canada aux entraîneurs.

Prix nationaux des entraîneurs autochtones

L’ACE est heureuse de s’associer au Cercle sportif autochtone, qui remettra les Prix nationaux des entraîneurs autochtones lors du gala virtuel. Ces prix visent à reconnaître le travail d’une entraîneure et d’un entraîneur autochtone (Première Nation, Inuit, Métis) s’étant personnellement engagés à favoriser l’esprit sportif. Cette année, les récipiendaires sont Veronica McDonald et Richard Lush, qui recevront chacun une bourse de 1 500 $ pour leur perfectionnement professionnel.

Présentation des lauréats du Gala des Prix du leadership sportif Petro-Canada 2020

Prix Geoff Gowan pour l’ensemble des réalisations 2020 : Denis Beaudoin, EPA, Karaté Canada (Gatineau, Qc)

Le Prix Geoff Gowan pour l’ensemble des réalisations souligne le dévouement de toute une vie à l’entraînement et à la formation des entraîneurs. Il est décerné à une personne qui a présenté une image publique positive du métier et mis en valeur le rôle des entraîneurs au Canada, en plus d’être un modèle pour les futures générations d’entraîneurs. Ce prix a été créé en 1996 en l’honneur de l’ancien président de l’ACE, Geoffrey Gowan, CM, Ph. D. Le trophée du prix est exposé au Panthéon des sports canadiens, à Calgary, où le lauréat sera mis en vedette pendant l’année. Les trois derniers lauréats sont : Manon Perron, entraîneure professionnelle agréée de patinage artistique, Dany Boulanger, entraîneur professionnel agréé de plongeon et Phyllis Sadoway, entraîneure professionnelle agréée de ringuette et pionnière de ce sport.

« La contribution de Denis au système sportif canadien est inestimable, et nous sommes honorés de lui présenter ce prix pour l’ensemble de ses réalisations, souligne Paul Carson, président du conseil d’administration de l’Association canadienne des entraîneurs. Au cours des 25 dernières années, l’ACE a remis le Prix Geoff Gowan à de nombreux entraîneurs estimés dont la contribution à la formation et au perfectionnement des entraîneurs a fait écho à l’héritage de M. Gowan. Et cette année ne fait pas exception. »

Prix national du responsable du développement des entraîneurs du PNCE : Kylo Harris, entraîneur enregistré (Beausejour, MB)

Créé en 2012, le Prix national du responsable du développement des entraîneurs du PNCE rend hommage à des personnes exceptionnelles qui ont déployé des efforts remarquables pour former et certifier des entraîneurs de leur communauté dans le cadre du PNCE. Le lauréat incarne l’esprit et les caractéristiques des meilleurs responsables du développement des entraîneurs au Canada. Parmi les récipiendaires précédents, on compte Greg Henhawk, membre du clan de l’Ours de la bande des Six Nations de Grand River et formateur de responsables du développement des entraîneurs du PNCE; Andy Van Neutegem, formateur de responsables du développement des entraîneurs du PNCE; et Kathy Brook, entraîneure professionnelle agréée.

« En tant que responsable du développement des entraîneurs du PNCE, Kylo a montré qu’il accordait une grande importance à la formation continue, une des philosophies sur laquelle s’appuie le Programme national de certification des entraîneurs, affirme Lorraine Lafrenière, chef de la direction de l’ACE. Il est un ambassadeur passionné du PNCE, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur lui pour encadrer, inspirer et former les entraîneurs canadiens de demain. »

Prix Sheila Robertson : Rowing Canada Aviron

Le Prix Sheila Robertson souligne la contribution exceptionnelle d’un organisme national de sport (ONS) ou d’un organisme de services multisports (OSM) à la formation, à la reconnaissance et au perfectionnement professionnel des entraîneurs. L’ACE le décerne tous les ans à un ONS ou à un OSM qui a valorisé le travail des entraîneurs par ses activités de formation et de communication interne et externe au cours de l’année. Parmi les récipiendaires des années précédentes, notons Tennis Canada, Baseball Canada, viaSport British Columbia et l’Association canadienne de crosse.

Prix d’excellence Petro-Canada aux entraîneurs

Petro-Canada soulignera le travail de 23 entraîneurs issus de 10 sports en leur remettant le Prix d’excellence aux entraîneurs. Ce prix prestigieux est remis une fois par année à des entraîneurs dont les athlètes ont gagné une médaille aux championnats du monde, aux Jeux olympiques et paralympiques et aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux. Depuis 1986, Petro-Canada a remis un Prix d’excellence à 1 259 entraîneurs.

« Les réalisations que nous soulignons ensemble ce soir témoignent de l’importance du PNCE et de sa résonance sur une personne, un entraîneur, un athlète et une équipe inspirée, explique Kristina Schaefer, directrice, Développement de la marque Petro-Canada. Chaque récipiendaire a joué un rôle vital dans le perfectionnement d’athlètes courageux et performants, et nous sommes fiers de reconnaître le travail de ces entraîneurs d’exception. Mes plus sincères félicitations à tous les lauréats. »

Lauréats du Prix d’excellence Petro-Canada aux entraîneurs 2020





Colombie-Britannique Entraîneur Organisme national de sport Athlète/équipe Curt DeWolff Gymnastique Canada Samantha Smith Gerry Dragomir, EPA Athlétisme Canada Evan Dunfee Heather Hennigar, EPA Athlétisme Canada Nathan Riech John Wetzstein, EPA Rowing Canada Aviron Jeremy Hall, Kyle Fredrickson, Andrew Todd Richard Wooles, EPA Cyclisme Canada Ross Wilson





Alberta Entraîneur Organisme national de sport Athlète/équipe Remmelt Eldering Patinage de vitesse Canada Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann, Valérie Maltais Todd McClements, EPA Patinage de vitesse Canada Ted-Jan Bloeman, Graeme Fish, Jordan Belchos, Tyson Langelaar Bart Schouten, EPA Patinage de vitesse Canada Ted-Jan Bloeman, Graeme Fish, Jordan Belchos, Tyson Langelaar





Saskatchewan Entraîneur Organisme national de sport Athlète/équipe Wayne Kiel, EPA Curling Canada Équipe Canada Eric Kramer, EPA Natation Canada Shelby Newkirk





Ontario Entraîneur Organisme national de sport Athlète/équipe Glenn Clark Association canadienne de crosse Équipe Canada Ken Hall, EPA Athlétisme Canada Renee Foessel David Ross, EPA Gymnastique Canada Rosie MacLennan, Rachel Tam





Québec Entraîneur Organisme national de sport Athlète/équipe Gregor Jelonek, EPA Patinage de vitesse Canada Laurent Dubreuil, Antoine Gélinas-Beaulieu Karina Kosko, EPA Gymnastique Canada Sarah Milette, Sophiane Méthot Marc-André Pelletier, EPA Natation Canada Nicolas-Guy Turbide Nicholas Perron, EPA Natation Canada Alexander Elliot Guillaume Plourde, EPA Cyclisme Canada Tristen Chernove Mike Thompson, EPA Natation Canada Aurélie Rivard, Tess Routliffe, James Leroux Sébastien Travers, EPA Cyclisme Canada Tristen Chernove, Kate O’Brien Daniel Trépanier, EPA Boxe Canada Tammara Thibeault David Zilberman Wrestling Canada Lutte Linda Morais





Terre-Neuve-et-Labrador Entraîneur Organisme national de sport Athlète/équipe Leonard Roxon Natation Canada Katarina Roxon





Pour en savoir plus sur les lauréats, consultez la page Prix et reconnaissance du site Web de l’ACE, coach.ca. Regardez le Gala des prix du leadership sportif Petro-Canada en direct sur la page Facebook de l’ACE.

Relations médias

Natalie Rumscheidt

Directrice, marketing et communications

Association canadienne des entraîneurs

613 235-5000, poste 2051 | nrumscheidt@coach.ca

À propos de l’Association canadienne des entraîneurs

L’Association canadienne des entraîneurs (ACE) rallie divers intervenants et partenaires autour de sa mission de formation et de certification des entraîneurs. Les programmes de l’ACE visent à développer les compétences, à promouvoir le respect de normes éthiques et à accroître la reconnaissance professionnelle et l’influence des entraîneurs. Pour en savoir plus, visitez le www.coach.ca et suivez-nous sur Facebook, Twitter ou Instagram.

À propos de Suncor

Suncor et la Fondation Suncor Énergie (FSÉ) sont fières d’aider depuis longtemps à construire des collectivités durables grâce à des partenariats concertés qui améliorent la qualité de vie dans nos principaux secteurs d’exploitation. Depuis la création de la FSÉ en 1998, Suncor et la FSÉ ont versé 296 millions $ en contributions à des œuvres de bienfaisance et organismes sans but lucratif au Canada et à l’étranger. La FSÉ est une fondation de bienfaisance privée et sans but lucratif établie afin de recevoir les contributions de Suncor et de soutenir des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés. Pour plus d’information à propos de Suncor et de notre programme d’investissements dans la collectivité, veuillez visiter notre site Web à suncor.com/fr-ca/investissements-dans-la-collectivite.

Petro-CanadaMC, une entreprise de Suncor, exploite plus de 1 500 stations-service et 300 établissements de ventes en gros Petro-PassMC à l’échelle du pays. Petro-PointsMC, le programme de fidélité de Petro-Canada, offre aux Canadiens l’occasion d’accumuler des points et de les échanger contre des primes. Petro-Canada est fière d’être un Partenaire national des comités olympique et paralympique canadiens, en appuyant depuis plus de 30 ans les athlètes, leurs entraîneurs et leurs familles. Pour en savoir plus, visitez le www.petro-canada.ca.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dab8e2f7-648d-4058-ad07-408bef2af667