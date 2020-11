Nykredit Realkredit A/S

November 05, 2020 09:25 ET

Til Nasdaq Copenhagen







KORREKTION: Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Der er konstateret en fejl med hensyn til udbudsvolumen i fondskode DK000952907-5 i Bilag 2 til de tidligere offentliggjorte auktionsvilkår af den 3. november 2020. Opdateret auktionsoversigt i form af Bilag 2 er vedlagt.





Spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Christian Mauritzen på tlf. 44 55 10 14.

Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.







Bilag 2: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter H & G





ISIN Kapital-center IT / RF* Kupon Udløbs dato Bud på Rente trigger LCR

kategori Valuta Auktionsdatoer Afviklings

tidspunkter Udbud

(beløb i mio.) Start dato Slut dato Skæring Tildeling DK0009528853 SDO (H) IT 1 01/01/2022 Kurs 4.46% 1b DKK 16/11/2020 18/11/2020 11:30 11:40 5.200 DK0009503195 SDO (H) RF 1 01/01/2023 Kurs - 1b DKK Tap-salg** 200 DK0009502114 SDO (H) RF 1 01/01/2024 Kurs - 1b DKK 19/11/2020 20/11/2020 11:30 11:40 4.500 DK0009798480 SDO (H) RF 2 01/01/2025 Kurs - 1b DKK Tap-salg** 400 DK0009507931 SDO (H) RF 2 01/01/2026 Kurs - 1b DKK 16/11/2020 20/11/2020 10:30 10:40 13.200 DK0009511297 SDO (H) RF 1 01/01/2027 Kurs - 2a DKK Tap-salg** 100 DK0009515363 SDO (H) RF 1 01/01/2028 Kurs - non-level DKK Tap-salg** 60 DK0009526212 SDO (H) IT 1 01/07/2021 Kurs 4.67% 1b DKK Tap-salg** 85 DK0009525834 RO (G) RF 1 01/04/2025 Kurs - 2a DKK Tap-salg** 220 DK0009528937 SDO (H) IT 1 01/01/2022 Kurs 4.70% non-level EUR 18/11/2020 13:00 13:10 220 DK0009515520 SDO (H) RF 1 01/01/2023 Kurs - non-level EUR Tap-salg** 10 DK0009519514 SDO (H) RF 1 01/01/2024 Kurs - non-level EUR 20/11/2020 13:00 13:10 130 DK0009529232 SDO (H) RF 1 01/01/2026 Kurs - non-level EUR Tap-salg** 15

* (IT) Rente- og refinansieringstrigger / (RF) Refinansieringstrigger

** Tap-salg sker den 17. og 18. november 2020.



Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal. Ovenstående tabel indeholder kun fondskoder, hvor mængden overstiger modværdien af 50 mio. kr.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Oplysning herom meddeles straks til markedet ved selskabsmeddelelse.

