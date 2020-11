Un projet qui vise à porter les installations industrielles à 1.500 m 2 puis 2.500 m 2 en phase II

Éragny-sur-Oise, France, le 5 novembre 2020 à 17h35 CET – Safe Orthopaedics (FR0013467123 – ALSAF), société́ spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence annonce la construction de son Centre d’innovation et d’une nouvelle Unité de production intégrée à Fleurieux-sur-l’Arbresle (Rhône). La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu ce jour sur le site historique de LCI Medical, fabricant de dispositifs médicaux, intégré au groupe Safe Orthopaedics en juillet 2020.

La phase 1 du projet prévoit une extension des bâtiments existants afin de porter l’ensemble à plus de 1.500 m2. La nouvelle unité sera dédiée à l’accroissement des capacités de production des dispositifs médicaux afin de soutenir la croissance des ventes de Safe Orthopaedics et offrir aux autres clients de LCI Medical - fabricants de dispositifs médicaux pour la chirurgie du rachis, de la hanche et en chirurgie maxillo-faciale - de nouveaux services industriels.

A côté de l’unité de production sont prévues trois nouvelles salles blanches d’une surface de 175 m2 qui accueilleront le Centre d’innovation du groupe Safe. Il sera consacré au développement de nouvelles technologies dans l’orthopédie rachidienne notamment.

La phase 1 du projet, qui devrait s’achever à l’été 2021, portera l’effectif sur le site de Fleurieux-sur-l’Arbresle à 30 personnes puis à près de 80 personnes sur 2.500 m2 dans les 36 mois.

Innovateur et pionnier, Safe Orthopaedics a été le premier acteur au monde à mettre à disposition des chirurgiens orthopédiques des kits « prêts-à-l’emploi » (implants et instruments) destinés aux opérations du rachis.

Forte de l’adoption de son modèle dans 24 pays et face à une demande en forte croissance, Safe Orthopaedics conforte sa position de leader en intégrant l’ensemble de la chaine de valeur : la conception, la technologie, la production, la distribution et les services aux hôpitaux. Une stratégie à laquelle LCI Medical va désormais pleinement contribuer.

Le rapprochement avec LCI Médical à l’été 2020 permet également à Safe Orthopaedics de déployer son savoir-faire dans d’autres segments de l’orthopédie, selon différentes modalités : pour son compte, en sous-traitance et pour des tiers, en tant que fabricant d’équipement d’origine (OEM), dans le cadre de co-développement.





Madame Nicole Vagnier, conseillère régionale venue représenter M. Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne Rhone-Alpes, commente : « Notre tissu industriel, en région Auvergne Rhône-Alpes, comme sur l’ensemble du territoire national, a besoin de ces PME intégrées, solides, maitrisant l’ensemble de leur chaine de valeur et de leur savoir-faire, capables de grandir et d’affronter la concurrence internationale. C’est bien en nous appuyant sur ces PME que l’on bâtira une véritable filière industrielle et innovante dans notre pays et dans notre région.

Soyez certains que la Région jouera le rôle qui est le sien au service des entrepreneurs. Je pense notamment à l’appel à projet AMI pour la relance industrielle dans les territoires. »

Pierre Dumouchel, Président-Directeur Général de Safe Orthopaedics et Président de LCI medical, déclare : « Safe Orthopaedics a été pionnier en mettant sur le marché la première technologie « prête-à-l’emploi » pour la chirurgie du dos. Nous sommes fiers que nos innovations aient pu bénéficier, à ce jour, à plus 16.500 patients dans 24 pays, en seulement 6 ans. Ces nouvelles installations industrielles vont permettre d’offrir à nos clients un cycle d’innovation court et de proposer des services logistiques et commerciaux inédits. Elles vont également nous mettre en position de promouvoir le prêt-à-l’emploi dans de nouvelles indications chirurgicales et sur de nouveaux marchés, en partenariat avec des fabricants et/ou par une sous-traitance industrielle à forte valeur ajoutée. En cette année marquée par une crise économique et sanitaire, Safe Orthopaedics a choisi de ne pas dévier de sa trajectoire et vise toujours, grâce à l’intégration de LCI Medical, un développement qui devrait permettre de parvenir à l’équilibre financier début 2022. »

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale, pionnière dans le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l’emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. La société met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègre dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM PS sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny sur Oise – France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en région lyonnaise où se trouve la société de fabrication. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com

