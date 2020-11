Paris, le 5 novembre 2020

Nominations au sein du comité de direction générale de Natixis

Anne-Christine Champion, responsable de l’activité real assets de la Banque de grande clientèle de Natixis, et Mohamed Kallala, responsable de l’activité global markets de la Banque de grande clientèle de Natixis, sont nommés co-responsables mondiaux de la Banque de grande clientèle de Natixis et membres du comité de direction générale à compter de ce jour. Anne-Christine Champion et Mohamed Kallala succèdent à Marc Vincent qui prend la responsabilité de l’activité M&A de Natixis.

Nicolas Namias, directeur général de Natixis, a déclaré : « Je suis particulièrement heureux d’accueillir Anne-Christine Champion et Mohamed Kallala au sein du comité de direction générale de Natixis en tant que co-responsables mondiaux de la Banque de grande clientèle. Anne-Christine et Mohamed disposent d’une connaissance approfondie de Natixis et de ses clients depuis la création de notre entreprise et maîtrisent parfaitement les différentes expertises de nos activités de Banque de grande clientèle. Ils auront notamment pour mission de mettre en œuvre les nouvelles orientations que nous avons arrêtées pour ce métier et de préparer, avec l’ensemble des équipes, notre prochain plan stratégique de développement et de croissance. Je tiens à remercier chaleureusement Marc Vincent pour le travail remarquable qu’il a accompli au service de la Banque de grande clientèle et de Natixis depuis 2012 et me réjouis qu’en tant que responsable mondial du M&A pour Natixis, il pilote le développement de nos boutiques de fusions et acquisitions, dont il a activement contribué à la création. »

Anne-Christine Champion débute sa carrière en 2002 au sein du département de l’ingénierie financière de CDC IXIS, où elle est successivement en charge de l’exécution puis de l’origination des mandats d’arrangement et de conseil financier dans le domaine des infrastructures. En 2012, elle devient responsable mondiale des financements d’infrastructures et de projets. En 2016, Anne-Christine Champion est nommée responsable mondiale de la gestion du portefeuille de financements, et responsable mondiale de distribution & portfolio management en 2018. Depuis le 1er mars 2019, elle était responsable mondiale real assets au sein de la Banque de grande clientèle.

Mohamed Kallala débute sa carrière en 1993 en tant que trader ALM chez BNP Paribas avant d’être nommé, en 1995, directeur du département fusions-acquisitions de Crédit Agricole Indosuez. En 2000, il fonde Global Equities Corporate Finance. En 2005, il rejoint Natixis et devient responsable des activités de conseil spécialisé dans l’immobilier. En 2010, Mohamed est nommé responsable des financements immobiliers puis devient, en 2016, responsable mondial de l’activité investment banking de la Banque de grande clientèle de Natixis. Depuis, le 1er mars 2020, Mohamed Kallala était responsable mondial de l’activité global markets au sein de la Banque de grande clientèle de Natixis.

Marc Vincent débute sa carrière chez Citibank à New York en 1985 au sein de la division Fusions-acquisitions. Il rejoint Credit Suisse First Boston en 1992 pour diriger l'équipe française de Corporate Finance à Paris. En 1996, il intègre Schroders en tant que responsable de la banque d'investissement à Paris, avant de devenir membre du comité exécutif, puis responsable Europe des marchés primaires actions. En 2000, il est nommé responsable France de l’Investment Banking chez Salomon Smith Barney à Paris. En 2004, il devient président de Mediobanca France et membre du comité stratégique de Mediobanca S.p.A. Il rejoint Natixis en 2012 en tant que responsable du coverage et du conseil à la Banque de grande clientèle et membre du comité de direction générale de Natixis. En 2016, Marc Vincent est nommé co-responsable de la Banque de grande clientèle et, en 2018, devient responsable mondial de la Banque de grande clientèle.





