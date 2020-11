Paris, le 5 novembre 2020

Résultats 3T20 et 9M20

Retour aux bénéfices et décisions stratégiques préparant l’avenir

Résultat net publié à +39 M€ au 3T20 et à +152 M€ hors éléments exceptionnels1

Ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded2 à 11,7%, +340 pb au-dessus des exigences règlementaires

RETOUR AUX BÉNÉFICES ET SOLIDITÉ FINANCIÈRE

PNB sous-jacent3 des métiers hors CVA/DVA à 1,8 Md€ au 3T20 (-14% vs. 3T19) et 5,2 Md€ au 9M20 (-15% vs. 9M19). Rebond d’activité vs. 1T20 et 2T20

Coût du risque en amélioration au 3T20 vs. 2T20

Résultat net sous-jacent3 à +152 M€ au 3T20 (+39 M€ en vision publiée) et +75 M€ au 9M20 (-222 M€ en vision publiée)

Ratio CET1 Bâle 3 FL2 à 11,7% au 30 septembre 2020 (11,2% proforma). Ratio s’établissant +340 pb au-dessus des exigences règlementaires (+290 pb proforma) et +150 pb au-dessus de la cible actuelle de 10,2% (+100 pb proforma)





CHOIX STRATÉGIQUES ORIENTÉS VERS LA CRÉATION DE VALEUR PÉRENNE

ÉTABLIR DES BASES SOLIDES POUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2021-2024

Développement soutenable de nos revenus

Gestion d’actifs - Préparation des relais de croissance

Finalisation du rapprochement entre Ostrum AM et LBP AM, créant un leader européen de la gestion de taux et assurantielle pour le compte de grands clients institutionnels avec près de 430 Md€ d’encours sous gestion à fin septembre. Combinés aux ~630 Md€ d’encours gérés au travers de ses boutiques de gestion active, Natixis IM renforce ainsi son positionnement diversifié avec près de 1 100 Md€ d’encours sous gestion. DNCA et Thematics voient par ailleurs leur positionnement renforcé via le transfert d’encours en provenance d’Ostrum

Gestion d’actifs - Évolution de la relation entre Natixis IM et H 2 O AM

Natixis IM et H2O AM ont engagé des discussions en vue d’un dénouement progressif et ordonné de leur partenariat. Ces discussions portent (i) sur une possible cession graduelle de la participation de Natixis IM dans H2O AM et (ii) sur une reprise ordonnée de la distribution par la société de gestion sur une période de transition jusqu’à fin 2021. Cette évolution serait soumise à l’examen et à l’approbation des autorités réglementaires compétentes. H2O AM ne sera plus considérée comme un actif stratégique de Natixis

Banque de grande clientèle - Repositionnement de l’activité dérivés actions en réduisant l’appétit au risque

Arrêt des produits les plus complexes et limites d’exposition revues à la baisse sur les produits à profil de risque faible et modéré. Ces produits seront essentiellement offerts aux réseaux du Groupe BPCE et aux clients stratégiques de Natixis, soit une réduction du nombre de clients de >400 à 50 environ. Revenus du métier actions attendus à environ 300 M€ par an avec une réduction de la base de coûts associée

Transformation des métiers : 350 M€ d’économies de coûts à horizon 2024

Programme de transformation et d’efficacité opérationnelle permettant de dégager environ 350 M€ d’économies de coûts pérennes à fin 2024 (~270 M€ de coûts exceptionnels associés sur la période 4T20-2023), incluant notamment la transformation du métier actions de la Banque de grande clientèle

Financement de la transition énergétique et réduction du coût du risque

Réduction active de -20% de l’exposition au secteur Oil & Gas depuis le début de l’année, grâce à un recentrage de l’activité de trade finance (-35%). Sortie complète de l’activité liée aux gaz et pétrole de schiste prévue pour 2022 avec une réduction des expositions de près de -25% déjà réalisée depuis le début de l’année. Outre une réduction attendue du coût du risque au travers du cycle, ce pilotage actif du portefeuille de financements devrait permettre à Natixis d’accélérer le verdissement de son bilan à travers l’accompagnement de ses clients, en lien avec le développement de son Green Weighting Factor

Gestion du capital : capacités durables de croissance et de retour à l’actionnaire

Avec un ratio CET1 Bâle 3 FL2 à 11,7% à fin septembre et 11,2% proforma de l’anticipation de l’ensemble des impacts règlementaires attendus à l’horizon 2021, Natixis dispose des marges de manœuvre nécessaires afin d’assurer le développement de ses métiers et sa capacité de distribution de dividendes. Natixis exprime ainsi son intention de renouer avec une telle distribution au cours du premier semestre 2021 (sous réserve des recommandations de la BCE) et de se piloter activement avec un ratio de fonds propres se situant environ 200 pb au-dessus de ses exigences règlementaires

Les chiffres sont retraités à la suite de l’annonce de la cession d’une participation de 29,5% dans Coface, comme communiqué le 20 avril 2020. Un tableau de passage entre les chiffres retraités et la vision comptable est disponible page 16. 1 Voir page 6 2 Voir note méthodologique 3 Hors éléments exceptionnels. Hors éléments exceptionnels et hors IFRIC 21 pour le calcul du coefficient d’exploitation, RoE et RoTE

« Ce trimestre, Natixis prend des décisions stratégiques et opérationnelles qui lui permettent de préparer l’avenir. Notre objectif est de réinscrire Natixis dans une trajectoire pérenne de création de valeur. Une nouvelle dynamique de croissance est donnée à la gestion d’actifs avec le rapprochement opérationnel entre LBP AM et Ostrum AM, permettant à Natixis IM de gérer désormais près de 1 100 Md€ d’actifs, et la décision de faire évoluer la relation avec H2O AM. L’ajustement de l’activité dérivés actions et la réduction des expositions au secteur Oil & Gas contribueront à assurer une plus grande régularité des résultats de la Banque de grande clientèle. Ces décisions constituent une étape importante dans le développement et la croissance de Natixis et ouvrent la voie à la préparation de son prochain plan stratégique à l’horizon 2024, qui sera présenté début juin 2021.

Par ailleurs, le trimestre écoulé met en évidence le retour de Natixis à des résultats positifs. Cette dynamique positive est marquée par une croissance soutenue des métiers Assurances et Paiements, par une bonne résistance du métier de Gestion d’actifs et de fortune notamment en matière d’encours sous gestion, et par une normalisation des revenus de la Banque de grande clientèle. Dans un contexte sanitaire et économique exceptionnel, je tiens à saluer l’engagement et la détermination des équipes de Natixis auprès de nos clients et au service du financement de l’économie et à réaffirmer ma confiance dans la capacité de Natixis à atteindre ses ambitions. »

Nicolas Namias, directeur général de Natixis





RÉSULTATS DU 3T20

Le 5 novembre 2020, le conseil d’administration a examiné les résultats de Natixis du 3e trimestre 2020.

M€ 3T20

retraité 3T19

retraité 3T20

dont sous-jacent 3T19

dont sous-jacent 3T20 vs. 3T19

retraité 3T20 vs. 3T19 sous-jacent Produit net bancaire 1 762 2 102 1 806 2 056 -16% -12% dont métiers hors desk CVA/DVA 1 758 2 045 1 758 2 045 -14% -14% Charges -1 383 -1 465 -1 360 -1 443 -6% -6% Résultat brut d'exploitation 379 637 446 613 -40% -27% Coût du risque - 210 - 70 - 210 - 70 Résultat net d'exploitation 169 567 236 543 -70% -57% Mise en équivalence et autres - 18 12 4 12 Résultat avant impôt 152 579 239 555 -74% -57% Impôt - 56 - 114 - 75 - 106 Intérêts minoritaires - 16 - 66 - 16 - 66 Résultat net - pdg excl. contribution nette de Coface 80 399 148 383 -80% -61% Contribution nette Coface - 41 16 4 17 Résultat net - pdg incl. contribution nette de Coface 39 415 152 400 -91% -62%

L’évolution du PNB sous-jacent démontre la résilience du modèle d’affaires de Natixis, recouvrant des impacts de la dislocation des marchés de la fin du premier trimestre (principalement en Gestion d’actifs), des mesures de confinement du deuxième trimestre (principalement pour les Paiements) et des annulations de dividendes du premier semestre, combinées aux incertitudes quant à la forme de la reprise économique (principalement pour la Banque de grande clientèle).

Les charges sous-jacentes sont en baisse de -6% sur un an au 3T20, illustrant la flexibilité des coûts propre à la Gestion d’actifs et son modèle multi-boutiques (-14% sur un an) ainsi qu’une bonne maîtrise des coûts dans leur ensemble. Le coefficient d’exploitation sous-jacent1 de Natixis atteint 78,3% au 3T20 (72,8% au 3T19).

Le niveau de coût du risque sous-jacent au 3T20 s’améliore par rapport au 2T20, malgré une hausse des provisionnements sur le secteur de l’énergie ainsi qu’une hausse des prêts non-performants par rapport au 3T19. Exprimé en points de base des encours de crédit (hors établissements de crédit), le coût du risque sous-jacent des métiers s’établit à 123 pb au 3T20 (dont environ 90% d’impacts COVID-19 tels que IFRS9, cas de fraudes sur des dossiers de crédit ou encore provisionnement sur compagnies aériennes).

La contribution nette sous-jacente de Coface est déterminée sur la base d’un taux de détention à ~13% contre ~42% au 3T19.

Le résultat net part du groupe ajusté de l’impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s’élève à 105 M€ au 3T20. En intégrant les éléments exceptionnels (-113 M€ net d’impôt au 3T20) et l’impact IFRIC 21 (+47 M€ au 3T20), le résultat net part du groupe publié au 3T20 s’établit à 39 M€.

Le RoTE sous-jacent1 de Natixis s’établit au 3T20 à 2,4% hors impact IFRIC 21.

1 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors IFRIC 21

Le test de sensibilité sur le coût du risque conduit à l’occasion de la publication des résultats du 1T20 et du 2T20 a été mis à jour sur la base de données au 30 septembre 2020. Ce dernier ferait notamment état d’une baisse du PIB français de c. 10% en 2020 (hausse de c. 5% en 2021) et d’hypothèses sévères concernant nos secteurs d’expertise : prix du pétrole aux alentours de 40 $/bbl et haircuts significatifs sur les prix des actifs réels (par exemple de l’ordre de 45% sur les avions et de l’ordre de 30% sur l’immobilier). Dans un tel scénario, le coût du risque pourrait enregistrer une amélioration progressive sur 2021 en deçà des 100 pb.

À titre indicatif, l’exposition de Natixis au secteur Pétrole et Gaz s’élève au 30/09/2020 à ~10,0 Md€ d’EAD (Exposure At Default) nette1 (~60% Investment Grade) dont ~0,8 Md€ sur les producteurs indépendants et les sociétés de services américains plus sensibles/vulnérables à la variation des cours des matières premières. L’exposition de Natixis au secteur Aviation s’élève au 30/09/2020 à ~4,4 Md€ d’EAD nette1, est très diversifiée sur près d’une trentaine de pays (dont aucun n’ayant un poids supérieur à 20% des expositions), sécurisée à hauteur de ~75% et pour majorité Investment Grade. L’exposition de Natixis au secteur Tourisme s’élève au 30/09/2020 à ~1,9 Md€ d’EAD nette, à environ 95% sur la région EMEA et est essentiellement constituée de leaders de l’industrie.

Perspectives

Les perspectives financières de Natixis pourraient être impactées par les derniers développements de la crise du COVID-19 et les incertitudes qui y sont liées. A titre d'exemple, elles pourraient être affectées par les mesures de confinement adoptées dans les différentes zones géographiques et leur impact éventuel sur les scénarios macro-économiques, le comportement des secteurs/contreparties de Natixis susceptible d'impacter les estimations de risques de crédit et consommation de capital, les niveaux de marché impactant les valorisations et les éléments de capital en CET1 et RWA correspondant, les dépréciations de valeurs de goodwill ou d'entités mises en équivalence, ou de titres...

Tableau récapitulatif des principaux impacts COVID-19 au 9M20 (hors éléments classés en exceptionnels page 6)2 :

M€ 1T20 2T20 3T20 9M20 Produit net bancaire - 290 - 106 59 - 337 Effets marquage portefeuille seed money Gestion d'actifs - 34 - 17 18 - 33 - listé - 33 25 18 11 - non-listé - 2 - 42 0 - 44 Effets marquage de dividende sur les produits Equity BGC - 130 - 143 1 - 272 Impact CVA/DVA BGC - 55 1 26 - 28 Impact FVA Hors pôles - 71 53 14 - 4 Coût du risque BGC - 115 - 210 - 190 - 515 Impact total en résultat avant impôt - 405 - 316 - 131 - 852 CET1 capital - 507 342 104 - 61 OCI - 389 299 70 - 20 PVA - 118 43 34 - 41 Risk-weighted assets (Md€) 3.2 6.7 -4.4 5.4 RWA Crédit 1,7 0,9 -0,6 1,9 - tirages sur lignes de crédit existantes et nouvelles lignes3 1,7 0,4 -0,4 1,7 - Prêts Garantis par l’Etat3 0,0 0,5 -0,2 0,2 RWA Marché 1,0 6,0 -3,4 3,6 RWA CVA 0,5 -0,2 -0,4 -0,1 Total impact CET1 ratio (pb) -90pb -40pb 60pb -70pb

P&L : ~65 M€ d’impacts 9M20 recouvrables selon l’évolution des marchés (seed money, XvA)

Capital : ~50 pb d’impacts 9M20 recouvrables selon l’évolution des marchés et au fil du temps (OCI, PVA, RWA marché, PGE)

1 Périmètres Energy & Natural Resources + Real Assets 2 Non exhaustif 3 Données de gestion brutes. ~0,2 Md€ de RWA provenant des PGE à fin septembre dont des impacts liés au délai de carence sur la mise en place de la garantie proches de zéro

RÉSULTATS DU 9M20

M€ 9M20

publié 9M19

retraité 9M20

dont sous-jacent 9M19

dont

sous-jacent 9M20 vs. 9M19

retraité 9M20 vs. 9M19 sous-jacent Produit net bancaire 5 076 6 159 5 134 6 109 -18% -16% dont métiers hors desk CVA/DVA 5 144 6 049 5 158 6 049 -15% -15% Charges -4 257 -4 509 -4 217 -4 461 -6% -5% Résultat brut d'exploitation 819 1 650 917 1 648 -50% -44% Coût du risque - 692 - 210 - 692 - 210 Résultat net d'exploitation 126 1 440 224 1 438 -91% -84% Mise en équivalence et autres - 22 699 14 16 Résultat avant impôt 105 2 138 238 1 454 -95% -84% Impôt - 74 - 463 - 103 - 384 Intérêts minoritaires - 67 - 199 - 67 - 166 Résultat net - pdg excl. contribution nette de Coface - 37 1 476 68 905 -102% -92% Contribution nette Coface - 186 50 7 51 Résultat net - pdg incl. contribution nette de Coface - 222 1 526 75 955 -115% -92%

Le PNB sous-jacent est en baisse de -16% sur un an. Il est impacté au 9M20 par les éléments suivants, directement ou indirectement liés à la crise du COVID-19 pour un montant total d’environ -337 M€, en normalisation progressive sur l’année :

Gestion d’actifs et de fortune : marquage du portefeuille de seed money pour -33 M€ (post couverture), incluant les actifs listés et non listés ;

: marquage du portefeuille de seed money pour -33 M€ (post couverture), incluant les actifs listés et non listés ; Banque de grande clientèle : ajustements CVA/DVA (Credit/Debit Value Adjustment) pour un montant de -28 M€ du fait de l’écartement des spreads de crédit liés à la perception d’une détérioration du risque de contrepartie au 30/09/2020 par rapport au 31/12/2019. Impact de -272 M€ sur Equity lié aux marquages de dividendes à la suite des annonces d’annulation de ceux-ci au titre de 2019 de la part des entreprises et aux forts mouvements sur les courbes futures de dividendes qui s’en sont suivis ;

: ajustements CVA/DVA (Credit/Debit Value Adjustment) pour un montant de -28 M€ du fait de l’écartement des spreads de crédit liés à la perception d’une détérioration du risque de contrepartie au 30/09/2020 par rapport au 31/12/2019. Impact de -272 M€ sur Equity lié aux marquages de dividendes à la suite des annonces d’annulation de ceux-ci au titre de 2019 de la part des entreprises et aux forts mouvements sur les courbes futures de dividendes qui s’en sont suivis ; Hors pôles : ajustement FVA (Funding Value Adjustment) pour un montant de -4 M€, lié à la hausse, au 1T20, des coûts de financement sur le marché, presque entièrement recouvrée au 2T20/3T20.



Les charges sous-jacentes sont en baisse de -5% sur un an, démontrant la capacité de Natixis à s’adapter à son environnement, avec des économies de coûts supplémentaires à hauteur d’environ 350 M€ attendues sur la période 2021-2024 (~120 M€ réalisées sur 2021, ~250 M€ sur 2022, ~310 M€ sur 2023 et ~350 M€ sur 2024) pour un montant d’investissements classés en éléments exceptionnels de l’ordre de 270 M€ (~75 M€ sur 4T20, ~85 M€ sur 2021, ~45 M€ sur 2022 et ~60 M€ sur 2023). Le coefficient d’exploitation sous-jacent1 de Natixis atteint 81,1% au 9M20 (72,1% au 9M19).

Le niveau de coût du risque sous-jacent au 9M20 résulte principalement du contexte de la crise du COVID-19 (~515 M€ d’impacts liés) principalement due à la hausse des provisionnements IFRS9 ainsi que de l’augmentation des défauts et fraudes, notamment dans le secteur de l’énergie et la hausse des prêts non performants. Exprimé en points de base des encours de crédit (hors établissements de crédit), le coût du risque sous-jacent des métiers s’établit à 139 pb au 9M20 (dont environ 75% d’impacts COVID-19 tels que IFRS9, cas de fraudes sur des dossiers de crédit ou encore provisionnement sur compagnies aériennes).

La contribution nette sous-jacente de Coface au compte de résultat de Natixis atteint 7 M€ au 9M20 et est déterminée sur la base d’un taux de détention à ~13% contre ~42% au 9M19.

Le résultat net part du groupe ajusté de l’impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s’élève à 122 M€ au 9M20. En intégrant les éléments exceptionnels (-298 M€ net d’impôt au 9M20) et l’impact IFRIC 21 (-47 M€ au 9M20), le résultat net part du groupe publié au 9M20 s’établit à -222 M€.

Le RoTE sous-jacent1 de Natixis s’établit au 9M20 à 0,2% hors impact IFRIC 21.

1 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors IFRIC 21

RÉSULTATS 3T20 & 9M20

Éléments exceptionnels

586 M€ d’impact net positif de la cession des activités de banque de détail au 1T19 : 697 M€ de plus-value moins 78 M€ d’effet impôt moins 33 M€ d’intérêts minoritaires

M€ 3T20 3T19 9M20 9M19 Variation de change des TSS en devises (PNB) Hors pôles - 44 46 - 44 50 Contribution au fond de solidarité Assurance (PNB) Assurance 0 0 - 14 0 Stratégie immobilière (Charges) Métiers & Hors pôles - 2 0 - 7 0 Coûts d’investissement TEO (Charges) Métiers & Hors pôles - 21 - 22 - 32 - 48 Impact du défaut du Liban sur ADIR Assurance (Mises en équivalence) Assurance 0 0 - 14 0 Gestion des affiliés en Gestion d'actifs (Gains/pertes sur autres actifs) Gestions d'actifs et de fortune - 22 0 - 22 0 Cession de filiale au Brésil (Gains/pertes sur autres actifs) BGC 0 0 0 - 15 Plus-value cession activités banque de détail (Gains/pertes sur autres actifs) Hors pôles 0 0 0 697 Coface Fit to win (Contribution nette de Coface)1 Coface 0 - 1 0 - 2 Moins-value sur Coface (Contribution nette de Coface)1 Coface - 34 0 - 146 0 Dépréciation valeur de MEE sur Coface (Contribution nette de Coface)1 Coface - 11 0 - 47 0 Impact sur impôt 19 - 8 29 - 78 Impact sur intérêts minoritaires 0 0 0 - 33 Impact total en Résultat net - pdg - 113 15 - 298 571

1En communication financière, tous les impacts liés à Coface sont présentés dans la ligne P&L distincte « Contribution nette de Coface ». D'un point de vue comptable, la moins-value de cession Coface constatée au 9M20 est classée en « Gains ou pertes sur autres actifs » et la dépréciation de la valeur de la quote-part conservée en « Mises en équivalence ». Voir l’annexe page 16 pour le rapprochement avec la vision comptable. Une moins-value liée à la cession de 29,5% de participation de Coface à Arch Capital a été constatée au 3T20 du fait de la révision du prix de cession de à 9,95€ par action vs. 10,70€ initialement annoncé dans le communiqué de presse du 25/02/2020





Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 6

Gestion d’actifs et de fortune

M€ 3T20 3T19 3T20

vs. 3T19 9M20 9M19 9M20

vs. 9M19 9M20

vs. 9M19

FX constant Produit net bancaire 744 945 -21% 2 222 2 651 -16% -16% dont Gestion d'actifs1 704 908 -22% 2 105 2 550 -17% -17% dont hors perf. fees 671 717 -6% 2 002 2 188 -9% -9% dont Gestion de fortune 40 37 7% 117 100 17% 17% Charges - 559 - 646 -13% -1 669 -1 804 -8% -7% Résultat brut d’exploitation 185 299 -38% 554 846 -35% -34% Coût du risque - 10 - 8 - 20 - 10 Mise en équivalence/autres - 1 8 - 6 4 Résultat avant impôt 174 298 -42% 528 840 -37% Coefficient d'exploitation2 75,3% 68,5% 6,8pp 75,0% 68,0% 7,0pp RoE après impôt2 9,6% 13,4% -3,7pp 9,3% 13,5% -4,2pp

Le PNB sous-jacent de la Gestion d’actifs excluant les commissions de surperformance est en baisse de -6% sur un an au 3T20, combiné à une forte flexibilité des coûts, en baisse de -14% sur un an (-13% sur un an au niveau du pôle Gestion d’actifs et de fortune). Il est impacté au 3T20 par un effet de marquage positif de 18 M€ sur le portefeuille de seed money, compensant en partie l’effet marquage négatif de -51 M€ qui avait impacté le 1S20 (vs. une contribution de 12 M€ au 3T19).

Les marges de l’AM hors commissions de surperformance restent stables au 3T20 vs. 2T20 et se situent à ~28 pb sur 9M20. Celles-ci s’établissent à environ 15 pb pour les affiliés en Europe (environ 26 pb hors Fonds Généraux d’Assurance vie) et à environ 35 pb pour les affiliés en Amérique du Nord. Les commissions de surperformance s’élèvent à 33 M€ au 3T20 contre 192 M€ au 3T19 (dont 125 M€ sur H2O AM).

Les actifs sous gestion de l’AM s’élèvent à 910 Md€ au 30 septembre 2020 (dont 20 Md€ pour H2O AM), en hausse de +3% à taux de change constant sur le trimestre. Outre la dynamique de collecte décrite ci-après, le 3T20 est marqué par un effet marché positif de +24 Md€ et par un effet change négatif de -20 Md€.

La collecte nette de l’AM atteint ~2 Md€ (hors H2O AM) avec une dynamique positive des affiliés Nord-Américains (~2 Md€ de collecte nette), essentiellement au travers des stratégies fixed income et growth equity. Au sein des affiliés Européens, Mirova continue d’attirer de la collecte nette sur ses stratégies equity, permettant de compenser en partie une décollecte nette des stratégies fixed income chez d’autres affiliés. A cet effet se conjugue le succès du Private equity et notamment de Vauban (Infrastructure) illustré également à travers une collecte nette positive. La décollecte nette chez H2O AM est inférieure à 1 Md€ sur les fonds précédemment suspendus suite à leur réouverture (entre le 13 octobre et le 31 octobre).

Bon positionnement pour bénéficier de la croissance sur l’ISR (~2 Md€ de collecte nette sur les fonds ouverts bénéficiant du label ISR français au 3T20) et auprès de clients asiatiques (>5 Md€ de collecte nette depuis le début de l’année). DNCA et Thematics voient par ailleurs leur positionnement renforcé avec respectivement ~7 Md€ (equity et convertibles bonds) et ~1 Md€ (equity) d’actifs sous gestion additionnels en provenance d’Ostrum AM à la suite du projet de fusion avec LBP AM.

[1] Asset management incluant le Private equity et NIE, 2 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21



Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 6

Banque de grande clientèle

M€ 3T20 3T19 3T20

vs. 3T19 9M20 9M19 9M20

vs. 9M19 9M20

vs. 9M19

FX constant Produit net bancaire 703 784 -10% 1 910 2 438 -22% -22% PNB hors desk CVA/DVA/autres 669 794 -16% 1 940 2 437 -20% -20% Charges - 508 - 518 -2% -1 542 -1 618 -5% -5% Résultat brut d'exploitation 195 265 -27% 368 820 -55% -55% Coût du risque - 199 - 59 - 667 - 193 Mise en équivalence/autres 2 2 7 8 Résultat avant impôt - 1 209 -101% - 293 635 -146% Coefficient d'exploitation1 73,6% 67,2% 6,4pp 80,3% 66,0% 14,3pp RoE après impôt1 -0,5% 8,6% -9,1pp -4,0% 9,2% -13,2pp

Le PNB sous-jacent de la Banque de grande clientèle est en voie de reprise, supérieur au 3T20 à ses niveaux du 1T20 et du 2T20, malgré les effets saisonnalité du fait notamment d’un retour observé sur les effets CVA/DVA et les annulations de dividendes intervenues au 1S20 n’étant plus impactantes.

Global markets : les revenus FICT atteignent 216 M€ au 3T20, en baisse par rapport au 3T19, sous les effets combinés d’une plus faible contribution du Change et d’un fort effet de base pour le Crédit, tandis que le niveau d’activité sur les Taux reste relativement stable. Les revenus Equity redeviennent quant à eux positifs à hauteur de 34 M€ et avec un projet d’ajustement du positionnement en dérivés actions.

Global finance : les revenus sont stables par rapport au 2T20 (en baisse sur un an face à un 3T19 particulièrement élevé) avec un surcroît de revenus de portefeuille compensant de moindres commissions de syndication. Le trimestre est marqué par une bonne dynamique en Infrastructure permettant de compenser de plus faibles contributions des secteurs Aviation, Real estate et Energy.

Investment banking/M&A : les revenus sont en forte hausse de +28% sur un an au 3T20 (+19% sur un an au 9M20), portés principalement par l’activité primaire obligataire (DCM) et un rebond des boutiques de M&A, notamment grâce une bonne génération de revenus de PJ Salomon et Fenchurch. Les revenus d’Investment banking sont en hausse sur la plupart des régions du monde et spécifiquement sur la plateforme APAC.

Les charges sous-jacentes sont en baisse de -2% sur un an au 3T20 et de -5% sur un an au 9M20, malgré une hausse des contributions des boutiques de M&A.

Le coût du risque demeure élevé mais en amélioration par rapport au trimestre précédent, de retour à un niveau similaire à celui du 1T20.

Les RWA Marché se sont normalisés après le pic du 2T20 lié à des éléments techniques et de méthodologie concernant notamment le calcul de la VaR (~4 Md€ de baisse sur le trimestre).

1 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21





Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 6

Assurance

M€ 3T20 3T19 3T20

vs. 3T19 9M20 9M19 9M20

vs. 9M19 Produit net bancaire 220 205 7% 683 630 8% Charges - 117 - 110 6% - 367 - 349 5% Résultat brut d'exploitation 103 95 9% 316 281 12% Coût du risque 0 0 0 0 Mise en équivalence/autres - 1 1 1 6 Résultat avant impôt 102 96 7% 317 287 10% Coefficient d'exploitation1 55,4% 55,9% -0,5pp 53,0% 54,7% -1,7pp RoE après impôt1 30,5% 26,9% 3,6pp 32,8% 29,2% 3,6pp

Le PNB sous-jacent de l’Assurance progresse de +7% sur un an au 3T20 et de +8% sur un an au 9M20.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent1 s’élève à 55,4% au 3T20 et 53,0% au 9M20, en amélioration respectivement de 0,5 pp et 1,7 pp par rapport au 3T19 et au 9M19. Effet ciseau positif de +1 pp au 3T20 et de +3 pp au 9M20.

Le RoE sous-jacent1 atteint 30,5% au 3T20 et 32,8% au 9M20, contre 26,9% au 3T19 et 29,2% au 9M19.

La collecte brute2 en Assurance vie atteint 5,9 Md€ et la collecte nette2 2,6 Md€ au 9M20. Les produits UC comptent pour ~35% de la collecte brute2 au sein des deux réseaux du Groupe BPCE, en forte hausse par rapport au 9M19 (~29%). Concernant l’Assurance dommages, les primes sont en hausse de +6% sur un an à la fois au 3T20 et au 9M20.

Il est attendu que les objectifs fixés dans le cadre du plan New Dimension 2020 soient tous atteints voir dépassés.

[1] Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21 2 Hors traité de réassurance avec CNP



Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 6

Paiements

M€ 3T20 3T19 3T20

vs. 3T19 9M20 9M19 9M20

vs. 9M19 Produit net bancaire 117 103 14% 316 311 1% Charges - 97 - 91 7% - 284 - 272 4% Résultat brut d'exploitation 20 13 60% 32 39 -19% Coût du risque 0 - 1 2 - 2 Mise en équivalence/autres 0 0 0 0 Résultat avant impôt 20 12 76% 34 38 -10% Coefficient d'exploitation1 82,9% 87,9% -5,0pp 89,8% 87,3% 2,5pp RoE après impôt1 13,7% 8,0% 5,7pp 8,0% 9,2% -1,2pp

Le PNB sous-jacent est en hausse de +14% sur un an au 3T20 (aussi en hausse sur un an au 9M20). Il est impacté positivement par une hausse de la consommation pendant les mois d’été ainsi que par l’accélération de la digitalisation des paiements :

Payment Processing & Services : le nombre de transactions de compensation cartes est en hausse à +4% sur un an au 3T20 après une forte baisse au 2T20 due aux mesures de confinement. Croissance tirée par le lancement de nouvelles offres notamment dans les activités Processing ;

: le nombre de transactions de compensation cartes est en hausse à +4% sur un an au 3T20 après une forte baisse au 2T20 due aux mesures de confinement. Croissance tirée par le lancement de nouvelles offres notamment dans les activités Processing ; Merchant Solutions : Payplug a fortement bénéficié de son positionnement auprès des petits/moyens commerçants en recherche de diversification de leurs canaux de distribution vers le online pendant la période de confinement (volumes d’affaires multiplié par 2,1 sur un an au 3T20 et 2,3 sur un an au 9M20). Forte pénétration observée auprès des réseaux du Groupe BPCE. Malgré un ralentissement de l’activité sur un certain nombre de secteurs (ex : voyages), Dalenys a continué de générer une forte croissance en termes de volumes d’affaires, à +13% sur un an au 3T20 et 9M20 ;

: a fortement bénéficié de son positionnement auprès des petits/moyens commerçants en recherche de diversification de leurs canaux de distribution vers le online pendant la période de confinement (volumes d’affaires multiplié par 2,1 sur un an au 3T20 et 2,3 sur un an au 9M20). Forte pénétration observée auprès des réseaux du Groupe BPCE. Malgré un ralentissement de l’activité sur un certain nombre de secteurs (ex : voyages), a continué de générer une forte croissance en termes de volumes d’affaires, à +13% sur un an au 3T20 et 9M20 ; Prepaid & Issuing Solutions : activité impactée positivement par l’élargissement des conditions d’utilisation des chèques restaurants ainsi que par un effet rattrapage des volumes de remboursement suite à la réouverture des lieux d’acceptation fermés pendant le confinement, tels que les restaurants.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent1 s’élève à 82,9% au 3T20, en amélioration de 5,0 pp vs. 3T19 et avec un effet ciseaux positif de +7 pp.

Le RoE sous-jacent1 atteint 13,7% au 3T20, en hausse par rapport à 8,0% au 3T19.

[1] Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21

Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 6

Hors pôles

M€ 3T20 3T19 3T20

vs. 3T19 9M20 9M19 9M20

vs. 9M19 Produit net bancaire 21 19 3 80 Charges - 79 - 77 2% - 356 - 418 -15% FRU 0 0 - 165 - 170 -3% Other - 79 - 77 1% - 190 - 248 -23% Résultat brut d'exploitation - 57 - 59 -2% - 353 - 338 4% Coût du risque - 1 - 2 - 7 - 6 Mise en équivalence/autres 3 1 12 - 2 Résultat avant impôt - 56 - 60 -6% - 347 - 346 0%

Le PNB sous-jacent du Hors pôles est impacté positivement par un ajustement FVA (Funding Value Adjustment) de +14 M€ au 3T20, cet impact étant quasiment nul sur le 9M20, recouvrant la majorité de l’ajustement négatif de -71 M€ enregistré au 1T20 après un impact positif de +53 M€ au 2T20. Les ajustements de FVA se matérialisent via le compte de résultat du fait de la variation des coûts de financement au-dessus du taux sans risque pour les transactions sur dérivés non garantis. Ces ajustements peuvent être assez volatils et ont tendance à se normaliser au fil du temps.

Les charges sous-jacentes sont largement stables sur un an au 3T20 et en baisse de plus de -20% sur un an au 9M20 (hors FRU), reflétant en partie les efforts d'économies réalisés dans l'ensemble de l'organisation.





STRUCTURE FINANCIÈRE

Bâle 3 fully-loaded1

Au 30 septembre 2020, le ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded de Natixis s’établit à 11,7%.

Les fonds propres CET1 Bâle 3 fully-loaded s’élèvent à 11,8 Md€

s’élèvent à 11,8 Md€ Les RWA Bâle 3 fully-loaded s’élèvent à 100,6 Md€

Principaux impacts 3T20 sur les fonds propres CET1 :

+152 M€ liés au résultat net part du groupe sous-jacent

-113 M€ liés aux éléments exceptionnels

+70 M€ liés à l’évolution des OCI sur portefeuilles de titres

+34 M€ liés à l’évolution de la Prudent Value (PVA)

+152 M€ liés à la réintégration des paiements irrévocables (IPC)

-114 M€ liés à d’autres effets (dont notamment écarts de conversion)

Principaux impacts 3T20 sur les RWA :

+0,6 Md€ de RWA Crédit incl. -0,4 Md€ liés aux tirages sur les lignes de crédit existantes/nouvelles lignes de crédit (données brutes de gestion) et -0,2 Md€ liés aux PGE

-3,4 Md€ de RWA Marché

-0,4 Md€ de RWA CVA

+0,4 Md€ d’autres impacts (essentiellement liés aux mécanismes de franchise)

Au 30 septembre 2020, les ratios Bâle 3 fully-loaded de Natixis s’établissent à 13,4% pour le Tier 1 et 15,6% pour le Total capital.

Proforma des impacts règlementaires estimés sur 4T20-2021 liés à TRIM Corporates, TRIM Banks, SA-CCR et au traitement prudentiel des logiciels (-60 pb d’impact cumulé post actions de mitigation) et des impacts de projets tels que le rapprochement Ostrum AM/LBP AM et la cession de la participation de Natixis dans Coface à hauteur de 29,5%, le ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded de Natixis s’établirait à 11,2%.

Bâle 3 phasé, y compris résultat et dividendes de l’exercice1

Au 30 septembre 2020, les ratios Bâle 3 phasés de Natixis y compris résultat et dividendes de l’exercice s’établissent à 11,7% pour le CET1, 13,8% pour le Tier 1 et 16,0% pour le Total capital.

Les fonds propres Common Equity Tier 1 s’élèvent à 11,8 Md€ et les fonds propres Tier 1 à 13,9 Md€

Les RWA de Natixis s’élèvent à 100,6 Md€ et se décomposent en : risque de crédit : 63,9 Md€ risque de contrepartie : 6,9 Md€ risque de CVA : 1,3 Md€ risque de marché : 14,8 Md€ risque opérationnel : 13,7 Md€



Actif net comptable par action

Les capitaux propres part du groupe s’élèvent à 18,9 Md€ au 30 septembre 2020, dont 2,0 Md€ de titres hybrides (TSS) inscrits en capitaux propres à la juste valeur (hors plus-value de reclassement).

Au 30 septembre 2020, l’actif net comptable par action ressort à 5,32€ pour un nombre d’actions, hors actions détenues en propre, égal à 3 149 952 017 (le nombre total d’actions étant de 3 155 951 502). L’actif net tangible par action (déduction des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles) s’établit à 4,09€.

Ratio de levier1

Au 30 septembre 2020, le ratio de levier s’établit à 4,7%.

Ratio global d’adéquation des fonds propres

L’excédent en fonds propres du conglomérat financier (ratio global d’adéquation des fonds propres) au 30 septembre 2020 est estimé à près de 3,1 Md€.

[1] Voir note méthodologique



ANNEXES

Précisions méthodologiques :

Les résultats au 30/09/2020 ont été examinés par le conseil d’administration du 05/11/2020.

Les éléments financiers au 30/09/2020 sont présentés conformément aux normes IAS/IFRS et interprétations IFRIC telles qu’adoptées dans l’Union européenne et applicables à cette date.

Communiqué de presse du 20/04/2020 « Préparation de la Communication Financière du 1er trimestre 2020 » (mis à jour pour tenir compte des développements récents)

Les séries trimestrielles de l’année 2019 ont été mises à jour à la suite de l’annonce du 25 février 2020 de la cession par Natixis de 29,5% du capital de Coface à Arch Capital Group. Cette annonce se traduit notamment par les éléments suivants :

La perte du contrôle exclusif de Natixis sur Coface au premier trimestre 2020 et la constatation d’une moins-value à la date de perte de contrôle de 112 M€ calculée sur la base du prix de cession 2020 d’origine à 10,70€ par action. Une moins-value additionnelle a été constatée au 3T20 pour tenir compte de la renégociation du prix de cession à 9,95€ par action ;



L’application de la norme IAS 28 « Participations dans des entreprises associées » à la participation résiduelle de Natixis dans Coface. Pour les besoins de la communication financière, la contribution de Coface au compte de résultat de Natixis est isolée sur une ligne « Contribution nette de Coface » comme présenté en page 2 (sur la base d’une détention à ~42% sur l’année 2019 et à ~13% à partir du premier trimestre 2020) et le segment Participations financières disparait ;



disparait ; En outre, une dépréciation de la valeur de mise en équivalence de la quote-part conservée a été constatée pour 47 M€, résultant d’une baisse de valeur de Coface liée au contexte en date du 30 septembre 2020. Pour les besoins de la communication financière, ces deux éléments – moins-value et dépréciation de la valeur de mise en équivalence - seront classés en éléments exceptionnels au premier trimestre 2020 et présentés au sein de la ligne « Contribution nette de Coface » (cf. page 16 pour la réconciliation des données de gestion et comptables ) ;



) ; Le traitement prudentiel appliqué à la participation de Natixis dans Coface a conduit à une libération d’actifs pondérés du risque de l’ordre de 2 Md€ au premier trimestre 2020. Au moment de la réalisation de la transaction, environ 1,4 Md€ d’actifs pondérés du risque additionnels devraient être libérés, soit environ 3,5 Md€ au total ;



Les Participations financières restantes, à savoir Natixis Algérie ainsi que les activités en extinction de private equity ne sont plus isolées et sont réaffectées au Hors pôles, qui, pour rappel, est constitué des fonctions holding et de gestion de bilan centralisée de Natixis.

La valeur de mise en équivalence de Coface sera réappréciée chaque trimestre en fonction, entre autres, de l’évolution du contexte économique et cette valeur sera reflétée dans la ligne « Contribution nette de Coface » au compte de résultat.

Performances des métiers mesurées en Bâle 3 :

Les performances des métiers de Natixis sont présentées dans un cadre règlementaire Bâle 3. Les actifs pondérés Bâle 3 sont appréciés sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013 (y compris traitement en compromis danois pour les entités éligibles).



Le RoTE de Natixis est calculé en considérant au numérateur le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS (l’économie d’impôt y afférent étant déjà comptabilisée en résultat à la suite de la mise en application de l’amendement à la norme IAS 12). Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes 1 , dont sont exclus les dettes hybrides moyennes, les immobilisations incorporelles moyennes et les écarts d’acquisition moyens.



est calculé en considérant au numérateur le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS (l’économie d’impôt y afférent étant déjà comptabilisée en résultat à la suite de la mise en application de l’amendement à la norme IAS 12). Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes , dont sont exclus les dettes hybrides moyennes, les immobilisations incorporelles moyennes et les écarts d’acquisition moyens. RoE de Natixis : le résultat pris en compte est le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS (l’économie d’impôt y afférent étant déjà comptabilisée en résultat à la suite de la mise en application de l’amendement à la norme IAS 12). Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes, dont sont exclus les dettes hybrides moyennes et en neutralisant les gains et pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres.



: le résultat pris en compte est le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS (l’économie d’impôt y afférent étant déjà comptabilisée en résultat à la suite de la mise en application de l’amendement à la norme IAS 12). Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes, dont sont exclus les dettes hybrides moyennes et en neutralisant les gains et pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres. Le RoE des pôles métiers est calculé sur la base des fonds propres normatifs auxquels sont ajoutés les écarts d’acquisition et les immobilisations incorporelles relatives au pôle. L’allocation de capital aux métiers de Natixis s’effectue sur la base de 10,5% de leurs actifs pondérés moyens en Bâle 3. Les métiers bénéficient de la rémunération des fonds propres normatifs qui leurs sont alloués. Par convention, le taux de rémunération des fonds propres normatifs est à 2%.

Note sur le calcul des RoE et RoTE Natixis : Calculs basés sur le bilan de fin de trimestre au 1Q20 afin de prendre en compte la cession annoncée de 29,5% du capital de Coface. La moins-value de 146 M€ n’est pas annualisée.

[1] Conformément aux recommandations de la BCE, le dividende 2019 a été réintégré dans le capital de Natixis et aucun provisionnement de dividende ne sera effectué tout au long de l’année 2020 - voir le communiqué de presse daté du 31/03/2020

Actif net comptable : calculé en considérant les capitaux propres part du Groupe (déduction faite des propositions de distribution de dividendes arrêtées par le conseil d’administration soumises au vote de l’assemblée générale1), retraités des hybrides et de la plus-value liée au reclassement des hybrides en capitaux propres. L’actif net comptable tangible est corrigé des écarts d'acquisition des mises en équivalence, des écarts d’acquisitions retraités et des immobilisations incorporelles retraités ci-après :

M€ 30/09/2020 Écarts d'acquisition 3 537 Retraitement impôt différé passif du pôle AWM & autres - 332 Écarts d'acquisition retraités 3 205





M€ 30/09/2020 Immobilisations incorporelles 651 Retraitement impôt différé passif du pôle AWM & autres - 8 Immobilisations incorporelles retraitées 644

Réévaluation de la dette senior propre : composante « risque de crédit émetteur » valorisée à partir d’une méthode approchée d'actualisation des cash flows futurs, contrat par contrat, utilisant des paramètres tels que courbe des taux de swaps et spread de réévaluation (basé sur la courbe reoffer BPCE). Adoption de la norme IFRS 9 le 22 novembre 2016 autorisant l’application anticipée des dispositions relatives au risque de crédit propre dès l’exercice clos le 31/12/2016.

Capital et ratios phasés y compris résultat et dividendes de l’exercice : Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois, avec mesures transitoires. Présentation incluant les résultats de l’exercice et les dividendes1 déclarés au titre de ce même exercice.

Capital et ratios fully-loaded : Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois, sans mesures transitoires. Présentation incluant les résultats de l’exercice, nets de dividendes1 déclarés au titre de ce même exercice.

Ratio de levier : le calcul s’effectue selon les règles de l’acte délégué, sans mesures transitoires (présentation incluant les résultats de 2019, nets de dividendes1 déclarés) et avec hypothèse de renouvellement des émissions subordonnées non éligibles en Bâle 3 par des instruments éligibles. Les opérations de financement sur titres traitées avec des chambres de compensation sont compensées en application des principes posés par IAS32, sans prise en compte des critères de maturité et devises. Ratio présenté après annulation des opérations avec les affiliés, en attente d’autorisation de la BCE.

Eléments exceptionnels : les données et commentaires de cette présentation sont basés sur les comptes de résultats de Natixis et de ses métiers retraités des éléments comptables exceptionnels détaillés en page 6 de ce communiqué de presse. Les données et commentaires qualifiés de « sous-jacents » excluent ces éléments exceptionnels. Les comptes de résultats de Natixis et de ses métiers incluant ces éléments sont en annexes de ce communiqué de presse.

Retraitement de l’impact IFRIC 21 : le coefficient d’exploitation, le RoE et le RoTE hors impact IFRIC 21 au 9M20 se calculent en prenant en compte ¾ du montant des taxes et cotisations annuelles soumises à cette norme de comptabilisation.

Capacité bénéficiaire : résultat net part du groupe retraité des éléments exceptionnels et de l’impact IFRIC 21.

Charges : somme des charges générales d’exploitation et des dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles.

IAS 12 : à compter du 3e trimestre 2019, en application de l’amendement à la norme IAS 12 : impôt sur le résultat, l’économie d’impôt liée aux coupons sur les TSS précédemment enregistrée dans les réserves consolidées est désormais comptabilisée au compte de résultat sur la ligne impôt sur les bénéfices. Les périodes précédentes n’ont pas été retraitées, avec un impact positif de 47,5 M€ sur 2019 dont 35,9 M€ enregistrés au 3T19 (23,8 M€ au titre du 1S19).

[1] Conformément aux recommandations de la BCE, le dividende 2019 a été réintégré dans le capital de Natixis et aucun provisionnement de dividende ne sera effectué tout au long de l’année 2020 - voir le communiqué de presse daté du 31/03/2020



Natixis - Consolidé (retraité)

M€ 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 3T20

vs. 3T19 9M19 9M20 9M20

vs. 9M19 Produit net bancaire 1 957 2 100 2 102 2 326 1 750 1 564 1 762 -16% 6 159 5 076 -18% Charges -1 597 -1 448 -1 465 -1 606 -1 582 -1 292 -1 383 -6% -4 509 -4 257 -6% Résultat brut d'exploitation 360 653 637 719 167 272 379 -40% 1 650 819 -50% Coût du risque - 31 - 109 - 70 - 119 - 193 - 289 - 210 - 210 - 692 Mises en équivalence 3 8 3 6 - 8 1 2 15 - 5 Gains ou pertes sur autres actifs 682 - 7 9 1 0 4 - 20 684 - 16 Variation de valeur écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Résultat avant impôt 1 015 545 579 607 - 34 - 13 152 -74% 2 138 105 -95% Impôt - 201 - 149 - 114 - 153 - 13 - 5 - 56 - 463 - 74 Intérêts minoritaires - 65 - 68 - 66 - 96 - 39 - 12 - 16 - 199 - 67 Résultat net - pdg excl. contribution nette de Coface 749 328 399 358 - 87 - 30 80 -80% 1 476 - 37 -102% Contribution nette Coface 15 18 16 12 - 118 - 27 - 41 50 - 186 Résultat net - pdg incl. contribution nette de Coface 764 346 415 371 - 204 - 57 39 -91% 1 526 - 222 -115%

Les chiffres sont retraités tels qu’annoncé dans le communiqué du 20 avril 2020 relatif à l’annonce de la cession de 29.5% du capital de Coface. Un tableau de passage entre les chiffres retraités et la vision comptable est disponible ci-dessous.





Tableau de passage entre les données de gestion et comptables

9M19

M€ 9M19

sous-jacent Eléments exceptionnels 9M19

retraité Retraitement Coface Contribution résiduelle du périmètre cédé

(ex SFS) 9M19

publié Produit Net bancaire 6 109 50 6 159 534 22 6 716 Charges -4 461 - 48 -4 509 - 378 - 22 -4 909 Résultat brut d’exploitation 1 648 2 1 650 156 0 1 806 Coût du risque - 210 0 - 210 - 2 0 - 213 Mise en équivalence 15 0 15 0 0 15 Gain ou pertes sur autres actifs 2 682 684 5 0 689 Résultat avant impôt 1 454 684 2 138 160 0 2 298 Impôt - 384 - 79 - 463 - 42 0 - 505 Intérêts minoritaires - 166 - 33 - 199 - 67 0 - 267 Résultat net - pdg excl. contribution nette de Coface 905 571 1 476 Contribution nette Coface 51 - 1 50 Résultat net - pdg incl. contribution nette de Coface 955 571 1 526 1 526

9M20

M€ 9M20

sous-jacent Eléments exceptionnels 9M20

retraité Retraitement

Coface 9M20

publié Produit Net bancaire 5 134 - 58 5 076 0 5 076 Charges -4 217 - 40 -4 257 0 -4 257 Résultat brut d’exploitation 917 - 98 819 0 819 Coût du risque - 692 0 - 692 0 - 692 Mise en équivalence 9 - 14 - 5 - 40 - 46 Gain ou pertes sur autres actifs 5 - 22 - 16 - 146 - 162 Résultat avant impôt 238 - 134 105 - 186 - 81 Impôt - 103 29 - 74 0 - 74 Intérêts minoritaires - 67 0 - 67 0 - 67 Résultat net - pdg excl. contribution nette de Coface 68 - 105 - 37 Contribution nette Coface 7 - 193 - 186 Résultat net - pdg incl. contribution nette de Coface 75 - 298 - 222 - 222







Bilan comptable - IFRS 9

Actif (Md€) 30/09/2020 30/06/2020 Caisse, banques centrales, CCP 27,2 20,9 Actifs financiers à la juste valeur par résultat1 207,4 212,0 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 12,7 13,0 Prêts et créances1 120,0 126,8 Instruments de dettes au coût amorti 1,8 1,6 Placements des activités d'assurance 108,7 107,0 Actifs non courants destinés à être cédés 0,4 0,5 Comptes de régularisation et actifs divers 14,3 15,5 Participations dans les entreprises mises en équivalence 0,9 0,9 Valeurs immobilisées 1,9 2,0 Écarts d’acquisition 3,5 3,6 Total 499,0 503,8 Passif (Md€) 30/09/2020 30/06/2020 Banques centrales, CCP 0,0 0,0 Passifs financiers à la juste valeur par résultat1 206,0 206,4 Dettes envers les EC et la clientèle1 117,3 112,5 Dettes représentées par un titre 34,9 44,7 Dettes sur actifs destinés à être cédés 0,0 0,0 Comptes de régularisation et passifs divers 15,7 16,8 Provisions techniques des contrats d’assurance 101,0 99,1 Provisions pour risques et charges 1,5 1,5 Dettes subordonnées 3,6 3,6 Capitaux propres 18,9 19,1 Intérêts minoritaires 0,2 0,2 Total 499,0 503,8

[1] Y compris dépôts de garanties et appels de marges

Natixis - Contribution par pôle au 3T20

M€ AWM BGC Assurance Paiements Hors pôles 3T20

retraité Produit net bancaire 744 703 220 117 - 22 1 762 Charges - 575 - 510 - 117 - 98 - 82 -1 383 Résultat brut d'exploitation 169 193 103 19 - 105 379 Coût du risque - 10 - 199 0 0 - 1 - 210 Résultat net d'exploitation 159 - 6 103 19 - 106 169 Mise en équivalence et autres - 22 2 - 1 0 3 - 18 Résultat avant impôt 137 - 4 102 19 - 103 152 Impôt -56 Intérêts minoritaires -16 RNPG excl. contribution nette de Coface 80 Contribution nette de Coface -41 RNPG incl. contribution nette de Coface 39

Gestion d’actifs et de fortune

M€ 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 3T20

vs. 3T19 9M19 9M20 9M20

vs. 9M19 Produit net bancaire 773 932 945 1 109 774 704 744 -21% 2 651 2 222 -16% Gestion d'actifs1 742 900 908 1 061 733 668 704 -22% 2 550 2 105 -17% Gestion de fortune 31 32 37 48 41 36 40 7% 100 117 17% Charges - 558 - 605 - 648 - 681 - 579 - 537 - 575 -11% -1 811 -1 691 -7% Résultat brut d’exploitation 216 327 297 428 195 167 169 -43% 840 531 -37% Coût du risque 1 - 2 - 8 2 1 - 11 - 10 - 10 - 20 Résultat net d’exploitation 216 325 289 430 195 156 159 -45% 830 511 -38% Mises en équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Autres - 2 - 2 8 1 - 2 - 3 - 23 3 - 28 Résultat avant impôt 214 323 297 432 194 153 137 -54% 834 484 -42% Coefficient d’exploitation 72,1% 64,9% 68,5% 61,4% 74,8% 76,3% 77,3% 68,3% 76,1% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 71,6% 65,1% 68,7% 61,5% 74,3% 76,4% 77,4% 68,3% 76,0% RWA (Bâle 3 - en Md€) 12,5 13,7 13,4 14,0 14,0 14,1 14,4 8% 13,4 14,4 8% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 4 364 4 407 4 555 4 581 4 604 4 623 4 602 1% 4 442 4 609 4% RoE après impôt2 (en Bâle 3) 11,5% 15,1% 13,3% 19,0% 9,0% 8,6% 6,9% 13,3% 8,1% RoE après impôt2 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21) 11,8% 15,0% 13,3% 19,0% 9,2% 8,5% 6,8% 13,3% 8,2%

1 Asset management incluant le Private equity et NIE

2 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles

Banque de grande clientèle

M€ 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 3T20

vs. 3T19 9M19 9M20 9M20

vs. 9M19 Produit net bancaire 807 847 784 899 688 519 703 -10% 2 438 1 910 -22% Global markets 366 419 344 381 279 106 276 -20% 1 129 661 -41% FIC-T 251 304 258 306 367 279 216 -16% 812 861 6% Equity 125 117 94 81 - 32 - 174 34 -64% 336 - 172 -151% Desk CVA/DVA - 9 - 3 - 8 - 6 - 55 1 26 - 19 - 28 Global finance1 337 333 369 369 302 326 325 -12% 1 039 953 -8% Investment banking2 87 90 73 145 104 100 94 28% 250 297 19% Autres 16 6 - 2 5 2 - 12 8 20 - 2 Charges - 582 - 523 - 527 - 602 - 557 - 477 - 510 -3% -1 633 -1 544 -5% Résultat brut d’exploitation 225 324 256 297 130 42 193 -25% 805 365 -55% Coût du risque - 30 - 104 - 59 - 118 - 194 - 275 - 199 - 193 - 667 Résultat net d’exploitation 195 219 197 179 - 64 - 232 - 6 -103% 612 - 302 -149% Mises en équivalence 2 3 2 2 2 2 2 8 7 Autres - 15 0 0 0 0 0 0 - 15 0 Résultat avant impôt 183 222 200 181 - 61 - 230 - 4 -102% 605 - 295 -149% Coefficient d’exploitation 72,2% 61,8% 67,3% 67,0% 81,1% 91,8% 72,6% 67,0% 80,9% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 69,1% 62,7% 68,3% 67,9% 76,9% 93,6% 73,9% 66,7% 80,4% RWA (Bâle 3) - en Md€ 62,0 61,1 62,3 62,2 65,4 69,2 65,4 5% 62,3 65,4 5% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 6 634 6 740 6 734 6 768 6 757 7 120 7 171 6% 6 703 7 016 5% RoE après impôt3 (en Bâle 3) 7,6% 9,6% 8,5% 7,8% -2,8% -9,5% -0,2% 8,5% -4,2% RoE après impôt3 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21) 8,6% 9,2% 8,2% 7,5% -1,6% -9,9% -0,6% 8,7% -4,1%

[1] Incluant Coficiné 2 Incluant M&A

3 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles



Assurance

M€ 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 3T20

vs. 3T19 9M19 9M20 9M20

vs. 9M19 Produit net bancaire 218 207 205 216 221 228 220 7% 630 669 6% Charges - 125 - 116 - 112 - 125 - 134 - 117 - 117 4% - 353 - 367 4% Résultat brut d’exploitation 93 92 93 90 87 112 103 11% 277 302 9% Coût du risque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Résultat net d’exploitation 93 92 93 90 87 112 103 11% 277 302 9% Mises en équivalence 0 5 1 4 - 11 - 2 - 1 6 - 13 Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Résultat avant impôt 93 96 94 94 76 110 102 9% 284 289 2% Coefficient d’exploitation 57,5% 55,8% 54,6% 58,1% 60,6% 51,1% 53,1% 56,0% 54,9% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 51,7% 57,8% 56,6% 60,1% 53,9% 53,2% 55,4% 55,3% 54,1% RWA (Bâle 3 - en Md€) 8,0 7,9 8,4 8,3 7,6 7,6 8,1 -4% 8,4 8,1 -4% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 858 942 926 978 965 896 893 -4% 909 918 1% RoE après impôt1 (en Bâle 3) 29,4% 28,4% 27,7% 26,4% 20,7% 34,2% 32,1% 28,4% 28,8% RoE après impôt1 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21) 33,3% 27,2% 26,4% 25,2% 25,0% 32,7% 30,5% 28,9% 29,3%

1 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles



Paiements

M€ 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 3T20

vs. 3T19 9M19 9M20 9M20

vs. 9M19 Produit net bancaire 103 105 103 111 113 86 117 14% 311 316 1% Charges - 88 - 94 - 93 - 96 - 94 - 96 - 98 6% - 274 - 289 5% Résultat brut d’exploitation 16 11 10 15 18 - 10 19 84% 37 27 -26% Coût du risque 0 - 1 - 1 0 2 0 0 - 2 2 Résultat net d’exploitation 16 10 9 15 20 - 10 19 108% 35 29 -17% Mises en équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Résultat avant impôt 16 10 9 15 20 - 10 19 108% 35 29 -17% Coefficient d’exploitation 84,8% 89,6% 90,1% 86,1% 83,8% 111,7% 83,9% 88,1% 91,4% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 84,1% 89,8% 90,3% 86,3% 83,2% 111,9% 84,1% 88,1% 91,3% RWA (Bâle 3 - en Md€) 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 -3% 1,1 1,1 -3% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 356 373 385 384 391 403 414 7% 372 403 8% RoE après impôt1 (en Bâle 3) 12,0% 7,3% 6,5% 10,9% 14,3% -6,6% 12,9% 8,5% 6,8% RoE après impôt1 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21) 12,5% 7,1% 6,3% 10,7% 14,7% -6,7% 12,7% 8,6% 6,9%

EBITDA standalone

Hors éléments exceptionnels2

M€ 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 Produit net bancaire 103 105 103 111 113 86 117 Charges -88 -94 -91 -93 -94 -93 -97 Résultat brut d’exploitation - Natixis publié excl. éléments exceptionnels 16 11 13 18 19 -7 20 Ajustements analytiques sur produit net bancaire -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Ajustements sur charges de structure 6 5 5 5 6 6 6 Résultat brut d’exploitation - vision standalone 20 15 17 22 24 -2 25 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 4 4 3 4 4 4 5 EBITDA - vision standalone 24 19 20 26 28 2 30

EBITDA = Produit net bancaire (-) Charges générales d’exploitation. Vision standalone excluant éléments analytiques et charges de structure

1 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles

2 Voir page 6

Hors Pôles

M€ 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 3T20

vs. 3T19 9M19 9M20 9M20

vs. 9M19 Produit net bancaire 55 10 64 - 10 - 46 27 (22) 129 (41) Charges - 244 - 110 - 84 - 102 - 217 - 66 (82) (2)% (438) (366) (16)% FRU - 170 0 0 0 - 163 - 2 (0) (170) (165) (3)% Autres - 74 - 110 - 84 - 102 - 54 - 64 (82) (2)% (268) (201) (25)% Résultat brut d’exploitation - 188 - 100 - 20 - 112 - 263 - 39 (105) 423% (309) (407) Coût du risque - 1 - 3 - 2 - 2 - 2 - 4 (1) (6) (7) Résultat net d’exploitation - 190 - 103 - 22 - 114 - 265 - 43 (106) 383% (315) (414) Mises en équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres 699 - 5 1 0 2 7 3 695 12 Résultat avant impôt 509 - 108 - 21 - 114 - 263 - 36 (103) 396% 381 (402) RWA (Bâle 3 - en Md€) 8.8 9.2 9.8 9.4 9.1 9.3 9.8 0% 9.8 9.8 0%

697 M€ de plus-value à la suite de la cession des activités banque de détail au 1T19

Md€ 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 Coface RWA (en Bâle 3) 3.9 3.8 3.8 4.0 1.9 1.9 1.8





Compte de résultat 3T20 : passage des données hors éléments exceptionnels aux données publiées

M€ 3T20 hors éléments

exceptionnels Variation de change des TSS en devises Stratégie immobilière Coûts d’investissement TEO Gestion des affiliés en Gestion d'actifs Moins value sur Coface Dépréciation valeur de MEE sur Coface 3T20

retraité Produit Net bancaire 1 806 - 44 1 762 Charges -1 360 - 2 - 21 -1 383 Résultat brut d’exploitation 446 - 44 - 2 - 21 0 0 379 Coût du risque - 210 - 210 Mise en équivalence 2 2 Gain/pertes sur autres actifs 2 - 22 - 20 Résultat avant impôt 239 - 44 - 2 - 21 - 22 0 152 Impôt - 75 13 1 6 - 56 Intérêts minoritaires - 16 0 - 16 Résultat net - pdg excl. contribution nette de Coface 148 - 31 - 2 - 15 - 22 0 80 Contribution nette Coface 4 0 - 34 - 11 - 41 Résultat net - pdg incl. contribution nette de Coface 152 - 31 - 2 - 15 - 22 - 34 - 11 39

Les chiffres sont retraités tels qu’annoncé dans le communiqué du 20 avril 2020 relatif à l’annonce de la cession de 29.5% du capital de Coface. Un tableau de passage entre les chiffres retraités et la vision comptable est disponible page 16.

Compte de résultat 9M20 : passage des données hors éléments exceptionnels aux données publiées

M€ 9M20 hors éléments

exceptionnels Contribution au fond de solidarité Assurance Variation de change des TSS en devises Stratégie immobilière Coûts d’investissement TEO Impact du défaut du Liban sur ADIR Assurance Gestion des affiliés en Gestion d'actifs Moins value sur Coface Dépréciation valeur de MEE sur Coface 9M20

retraité Produit Net bancaire 5 134 - 14 - 44 5 076 Charges -4 217 - 7 - 32 -4 257 Résultat brut d’exploitation 917 - 14 - 44 - 7 - 32 0 0 0 819 Coût du risque - 692 - 692 Mise en équivalence 9 - 14 - 5 Gain/pertes sur autres actifs 5 - 22 - 16 Résultat avant impôt 238 - 14 - 44 - 7 - 32 - 14 - 22 0 0 105 Impôt - 103 4 13 2 9 - 74 Intérêts minoritaires - 67 0 - 67 Résultat net - pdg excl. contribution nette de Coface 68 - 10 - 31 - 5 - 23 - 14 - 22 0 0 - 37 Contribution nette Coface 7 - 146 - 47 - 186 Résultat net - pdg incl. contribution nette de Coface 75 - 10 - 31 - 5 - 23 - 14 - 22 - 146 - 47 - 222

Capital et structure financière au 3T20

Voir note méthodologique

Fully-loaded

Md€ 30/09/2020 Capitaux propres part du groupe 18,9 Hybrides (incl. plus-value liée au reclassement des hybrides en capitaux) - 2,1 Goodwill & incorporels - 3,7 Impôts différés - 0,8 Provision pour dividende 0,0 Autres déductions - 0,5 CET1 capital 11,8 CET1 ratio 11,7% Additional Tier 1 capital 1,7 Tier 1 capital 13,5 Tier 1 ratio 13,4% Tier 2 capital 2,1 Total capital 15,6 Total capital ratio 15,6% Risk-weighted assets 100,6

Phasé y compris résultat et dividendes de l’exercice

Md€ 30/09/2020 CET1 capital 11,8 CET1 ratio 11,7% Additional Tier 1 capital 2,1 Tier 1 capital 13,9 Tier 1 ratio 13,8% Tier 2 capital 2,2 Total capital 16,1 Total capital ratio 16,0% Risk-weighted assets 100,6





Impacts IFRIC 21 par pôle

Effet sur les charges

M€ 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 9M19 9M20 AWM - 4 1 1 1 - 4 1 1 -1 - 1 BGC - 24 8 8 8 - 28 9 9 -8 - 9 Assurance - 13 4 4 4 - 15 5 5 -4 - 5 Paiements - 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 Hors pôles - 119 40 40 40 - 113 38 38 -40 - 38 Total Natixis - 161 54 54 54 - 161 54 54 - 54 - 54

Répartition des fonds propres normatifs et RWA au 30 septembre 2020

Md€ RWA

fin de période % du

total Écarts d’acquisition & immo. incorporelles

9M20 Fonds propres

normatifs 9M20 RoE

après impôt 9M20 AWM 14,4 16% 3,1 4,6 8,1% BGC 65,4 74% 0,2 7,0 -4,2% Assurance 8,1 9% 0,1 0,9 28,8% Paiements 1,1 1% 0,3 0,4 6,8% TOTAL (excl. Hors pôles et Coface) 89,0 100% 3,7 12,9





Ventilation des RWA - Md€ 30/09/2020 Risque de crédit 63,9 Approche interne 53,3 Approche standard 10,6 Risque de contrepartie 6,9 Approche interne 6,1 Approche standard 0,8 Risque de marché 14,8 Approche interne 8,6 Approche standard 6,2 CVA 1,3 Risque opérationnel - Approche standard 13,7 Total RWA 100,6





Ratio de levier fully-loaded1

Selon les règles de l’Acte délégué publié par la Commission européenne le 10 octobre 2014, après l'annulation des opérations avec les affiliés, en attente d’autorisation de la BCE

Md€ 30/09/2020 Fonds propres Tier 11 13,9 Total bilan prudentiel 389,5 Ajustements au titre des expositions sur dérivés - 54,6 Ajustements au titre des opérations de financement sur titres2 - 13,4 Autres opérations avec les affiliés - 60,9 Engagements donnés 41,6 Ajustements réglementaires - 5,0 Total exposition levier 297,2 Ratio de levier 4,7%

[1] Voir note méthodologique. Sans phase-in et avec hypothèse de remplacement des émissions subordonnées lorsqu’elles deviennent non éligibles

2 Opérations de financement sur titres traitées avec des chambres de compensation compensées en application des principes posés par la norme IAS32, sans prise en compte des critères de maturité et devises



Actif net comptable au 30 septembre 2020

Md€ 30/09/2020 Capitaux propres part du groupe 18,9 Retraitement des hybrides -2,0 Retraitement des plus-values des TSS -0,1 Distribution 0,0 Actif net comptable 16,7 Immobilisations incorporelles retraitées1 -0,6 Ecarts d'acquisition retraités1 -3,2 Actif net comptable tangible2 12,9 € Actif net comptable par action 5,32 Actif net comptable tangible par action 4,09

Bénéfice par action au 9M20

M€ 30/09/2020 Résultat net - part du groupe - 222 Ajustement lié aux coupons sur TSS - 92 Résultat net attribuable aux actionnaires - 315 Bénéfice par action (€) -0,10

Nombre d’actions au 30 septembre 2020

30/09/2020 Nombre d’actions moyen sur la période hors actions détenues en propre 3 151 332 395 Nombre d’actions hors actions détenues en propre, fin de période 3 149 952 017 Nombre d’actions détenues en propre, fin de période 5 999 485

Résultat net attribuable aux actionnaires

M€ 3T20 9M20 Résultat net - part du groupe 39 - 222 Ajustement lié aux coupons sur TSS - 28 - 92 Numérateur RoE & RoTE Natixis 10 - 315

1 Voir note méthodologique 2 Actif net comptable tangible = actif net comptable - écarts d’acquisition - immobilisations incorporelles

RoTE1

M€ 30/09/2020 Capitaux propres part du groupe 18 868 Neutralisation des TSS -2 122 Distribution provisionnée 0 Immobilisations incorporelles - 644 Écarts d’acquisition -3 205 Fonds propres RoTE fin de période 12 897 Fonds propres RoTE moyens 2T20 12 992 RoTE 3T20 annualisé non-ajusté de l'impact IFRIC21 0,3% Impact IFRIC 21 - 47 RoTE 3T20 annualisé excl. IFRIC21 -1,1% Fonds propres RoTE moyens 9M20 13 327 RoTE 9M20 annualisé excl. IFRIC21 -2,3%

RoE1

M€ 30/09/2020 Capitaux propres part du groupe 18 868 Neutralisation des TSS -2 122 Distribution provisionnée 0 Neutralisation des gains & pertes latents

ou différés enregistrés en capitaux propres - 427 Fonds propres RoE fin de période 16 318 Fonds propres RoE moyens 3T20 16 478 RoE 3T20 annualisé non-ajusté de l'impact IFRIC21 0,3% Impact IFRIC 21 - 47 RoE 3T20 annualisé excl. IFRIC21 -0,9% Fonds propres RoE moyens 9M20 16 970 RoE 9M20 annualisé excl. IFRIC21 -1,8%

Encours douteux

Md€ 30/06/2020 30/09/2020 Prêts à la clientèle bruts 73,0 71,6 - Stage 1+2 69,2 67,2 - Stage 3 3,7 4,4 Stock de provisions 1,7 1,8 % de prêts en Stage 3 5,1% 6,1% Stock de provisions / Prêts à la clientèle bruts 2,3% 2,5%

[1] Voir note méthodologique. Les RoE et RoTE sont basés sur le bilan de fin de trimestre afin de prendre en compte l’annonce de la cession de 29,5% du capital de Coface. La moins-value nette de 146 M€ n’est pas annualisée



Avertissement

Ce communiqué peut comporter des objectifs et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie de Natixis, Par nature, ces objectifs reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et non certains et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces objectifs qui sont soumis à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives à Natixis, ses filiales et ses investissements, au développement des activités de Natixis et de ses filiales, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux de Natixis, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Les résultats réels pourraient différer significativement de ceux qui sont impliqués dans les objectifs.

Les informations contenues dans ce communiqué, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que Natixis, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce communiqué. Ni Natixis ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce communiqué ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels il pourrait faire référence.

Les données présentes dans ce communiqué ne se sont pas auditées.

L’information financière de NATIXIS pour le troisième trimestre de l’année 2020 est constituée du présent communiqué de presse et de la présentation attachée, disponible sur le site Internet www.natixis.com dans l’espace "Investisseurs & actionnaires".

La conférence de présentation des résultats du vendredi 5 novembre 2020 à 9h00 sera retransmise en direct sur le site Internet www.natixis.com (rubrique Investisseurs & actionnaires).

