Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020

Chiffre d’affaires ajusté du 3 ème trimestre 2020 en baisse de -41,5 % à 541,2 millions d’euros

Chiffre d’affaires organique ajusté du 3 ème trimestre 2020 en baisse de -37,9 %

Pas d’indication trimestrielle sur la croissance du chiffre d’affaires organique ajusté attendue en raison de la Covid-19

Paris, le 5 novembre 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, publie ce jour son chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois de 2020.

A la suite de l’application de la norme IFRS 11 depuis le 1er janvier 2014, les données opérationnelles présentées ci-dessous sont ajustées pour prendre en compte l’impact en proportionnel des sociétés sous contrôle conjoint. Merci de vous référer au paragraphe « Données ajustées » en page 3 de ce communiqué pour la définition de ces données ajustées ainsi que pour la réconciliation avec les données IFRS.

Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d’euros. La somme des montants arrondis ou les calculs de variations peuvent présenter des écarts non significatifs par rapport aux valeurs reportées.

Le chiffre d’affaires ajusté du Groupe pour le troisième trimestre 2020 est en baisse de -41,5 % à 541,2 millions d’euros, comparé à 925,8 millions d’euros au troisième trimestre 2019.

En excluant l’impact négatif lié à la variation des taux de change et l’impact négatif lié aux variations de périmètre, le chiffre d’affaires organique ajusté est en baisse de -37,9 %.

Le chiffre d’affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d’entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en baisse de -39,3 % au troisième trimestre 2020.

Chiffre d’affaires ajusté du 3ème trimestre 2020 (m€) 2019 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Mobilier Urbain 281,7 390,4 -27,8% -26,5% Transport 172,6 400,7 -56,9% -52,0% Affichage 87,0 134,8 -35,5% -28,7% Total 541,2 925,8 -41,5% -37,9%

(a) A périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires ajusté

des 9 premiers mois 2020 (m€) 2019 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Mobilier Urbain 761,6 1 180,9 -35,5% -34,8% Transport 595,5 1 177,7 -49,4% -46,9% Affichage 259,6 409,5 -36,6% -34,3% Total 1 616,7 2 768,1 -41,6% -39,9%

(a) A périmètre et taux de change constants

Merci de noter que les commentaires ci-après, relatifs aux zones géographiques, concernent l’évolution du chiffre d’affaires organique.

MOBILIER URBAIN

Le chiffre d’affaires ajusté du troisième trimestre est en baisse de -27,8 % à 281,7 millions d’euros (-26,5 % en organique), mais avec des tendances divergentes marché par marché, en fonction des mesures prises par les gouvernements nationaux et les autorités locales telles que des confinements ou des couvre-feux. La France et le Reste de l'Europe ont bien mieux performé que le Royaume-Uni, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et le Reste du Monde grâce à de meilleurs niveaux d’audience dans les villes, qui étaient, dans certains pays, presque revenus au niveau d’avant la crise de la Covid‑19.

Le chiffre d’affaires publicitaire organique ajusté du troisième trimestre, hors ventes, locations et contrats d’entretien de mobilier urbain, diminue de -28,7 % par rapport au troisième trimestre 2019.

TRANSPORT

Le chiffre d’affaires ajusté du troisième trimestre est en baisse de -56,9 % à 172,6 millions d’euros (‑52,0 % en organique). Significativement impacté par la pandémie de la Covid-19, il reflète la forte diminution à l’échelle mondiale du trafic passagers en aéroport mais également dans les transports en commun. Le Royaume-Uni, le Reste du Monde et l’Amérique du Nord ont été les régions les plus touchées. En Chine Continentale, la reprise du trafic domestique s’est poursuivie, avec des audiences dans les métros et les aéroports presque au niveau d’audience d’avant la crise de la Covid-19 vers la fin du trimestre, mais avec un chiffre d’affaires publicitaire encore en retrait, tandis que le trafic aérien international est resté fortement impacté.

AFFICHAGE

Le chiffre d’affaires ajusté du troisième trimestre baisse de -35,5 % à 87,0 millions d’euros (-28,7 % en organique), mais avec des tendances divergentes marché par marché également, en fonction des mesures prises par les gouvernements nationaux et les autorités locales. Le Royaume-Uni et l’Asie-Pacifique ont été les régions les plus touchées tandis que la France a été la moins impactée.

A l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020, Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

« La baisse de notre chiffre d’affaires organique au 3ème trimestre 2020 à -37,9 % est inférieure à celle du 2ème trimestre 2020 (-63,4 %) mais reste fortement affectée par la pandémie de la Covid‑19. Cette amélioration a été tirée par la remontée des audiences urbaines post-confinement qui n’a toutefois pas été la même partout dans le monde. Cela explique les meilleures performances du Mobilier Urbain et de l’Affichage, tandis que le Transport est demeuré significativement impacté par une baisse conséquente à l’échelle mondiale du trafic passagers en aéroport, et, dans une moindre mesure, dans les transports en commun.

Par géographie, la France et le Reste de l’Europe ont enregistré des signes de reprise, principalement dans le Mobilier Urbain. L’amélioration durant le 3ème trimestre en Chine Continentale des activités exposées aux audiences domestiques, ces dernières ayant presque été de retour au niveau d’avant la crise de la Covid-19, principalement les métros et les aéroports domestiques, a été compensée par la faible performance de notre activité aéroportuaire liée au trafic international qui reste très affecté. L’Amérique du Nord, le Reste du Monde et le Royaume-Uni ont été les régions les plus touchées sur les 3 segments d’activité.

En ce qui concerne le chiffre d’affaires digital, qui représente 23,6 % du chiffre d’affaires du Groupe à fin septembre 2020, nos ventes programmatiques, qui ne représentent encore qu’une très faible part de notre activité, ont réalisé leur meilleure performance jamais enregistrée au cours du trimestre, via la plateforme de trading VIOOH qui est désormais connectée à 30 DSP (« Demand Side Platforms »).

Alors que nous ne voyons actuellement pas de changement réel de la performance commerciale par rapport au 3ème trimestre 2020 mais que l’augmentation des cas de Covid‑19 dans le monde entier engendre de nouvelles restrictions liées à la mobilité telles que des confinements, couvre-feux, fermetures de restaurants, de cinémas, … il demeure impossible de donner une quelconque prévision pour le 4ème trimestre 2020.

Dans le but d’atténuer l’impact de la baisse du chiffre d’affaires, JCDecaux demeure très concentré et proactif via des mesures immédiates et ciblées, notamment des ajustements de loyers et de redevances, une gestion très rigoureuse des coûts, une réduction des investissements, un contrôle strict du besoin en fonds de roulement et un refinancement de notre dette.

Enfin, je tiens à remercier sincèrement le travail, l’engagement et la motivation de nos équipes à travers le monde.

Dans un paysage des media de plus en plus fragmenté et de plus en plus digital, la communication extérieure et la communication extérieure digitale renforcent leur attractivité. En tant qu’entreprise de communication extérieure mondiale la plus digitalisée alliée à une nouvelle plateforme de vente à l’audience alimentée en données qualitatives, à notre portefeuille bien diversifié, à notre faculté à remporter de nouveaux contrats, à la solidité de notre structure financière et à la qualité de nos équipes dans le monde, nous considérons que nous sommes bien placés pour bénéficier du rebond. »

DONNÉES AJUSTÉES

La norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, conduit à retenir la méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.

Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe, les données opérationnelles des sociétés sous contrôle conjoint vont continuer d’être intégrées proportionnellement dans le reporting de gestion opérationnelle du Groupe, sur lequel s’appuient les dirigeants pour suivre l’activité, allouer les ressources et mesurer la performance.

En conséquence, conformément à IFRS 8, l’information sectorielle intégrée aux états financiers est en ligne avec cette information interne, et la communication financière externe du Groupe s’appuie donc sur cette information financière opérationnelle. L’information financière et les commentaires sont donc basés sur des données « ajustées », comparables aux données historiques antérieures à 2014, qui sont systématiquement réconciliées avec les états financiers IFRS.

Au troisième trimestre 2020, l’impact de la norme IFRS 11 sur le chiffre d’affaires ajusté est de -46,2 millions d’euros (-93,7 millions d’euros au troisième trimestre 2019), ramenant le chiffre d’affaires IFRS à 495,0 millions d’euros (832,1 millions d’euros au troisième trimestre 2019).

Pour les 9 premiers mois de l’année 2020, l’impact de la norme IFRS 11 sur le chiffre d’affaires ajusté est de -153,1 millions d’euros (-284,6 millions d’euros pour les 9 premiers mois de 2019), ramenant le chiffre d’affaires IFRS à 1 463,6 millions d’euros (2 483,5 millions d’euros pour les 9 premiers mois de l’année 2019).

DÉFINITION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE



La croissance organique du Groupe correspond à la croissance du chiffre d’affaires ajusté hors effet de change et variation de périmètre. L’exercice de référence est inchangé par rapport aux données publiées, et la croissance organique est calculée en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent au chiffre d’affaires de l’exercice en cours et en prenant en compte les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de chiffre d’affaires liés aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats précédemment en portefeuille.

m€ T1 T2 T3 9M CA ajusté 2019 (a) 840,0 1 002,3 925,8 2 768,1 CA IFRS 2020 (b) 658,2 310,4 495,0 1 463,6 Impacts IFRS 11 (c) 65,4 41,5 46,2 153,1 CA ajusté 2020 (d) = (b) + (c) 723,6 351,8 541,2 1 616,7 Impacts de change (e) 1,7 8,0 15,5 25,2 CA ajusté 2020 aux taux de change 2019 (f) = (d) + (e) 725,3 359,9 556,7 1 641,9 Variation de périmètre (g) (2,3) 7,0 18,4 23,1 CA organique ajusté 2020 (h) = (f) + (g) 723,0 366,8 575,2 1 665,0 Croissance organique (i) = (h) / (a) -13,9% -63,4% -37,9% -39,9%





m€ Impact des taux de change au 30 septembre 2020 BRL 7,2 RMB 3,8 AUD 3,2 MXN 1,9 Autres 9,1 Total 25,2





Taux de change moyen 9M 2020 9M 2019 BRL 0,1751 0,2291 RMB 0,1271 0,1296 AUD 0,6014 0,6220 MXN 0,0408 0,0462





Prochaines informations :

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020 : 28 janvier 2021 (après marché)





Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2019 : 3 890m€, Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2020 : 1 075m€

semestre 2020 : 1 075m€ Une présence dans 3 890 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 890 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 210 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP (Liste A)

1 061 630 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (517 800 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 160 aéroports et 270 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (136 750 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (636 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (260 700 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (69 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 760 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 510 faces publicitaires)

