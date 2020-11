Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 5. november 2020

Selskabsmeddelelse nr. 13/2020



SKAKO udnævner CFO for koncernen

Bestyrelsen for SKAKO A/S (SKAKO) har dags dato indgået en aftale med Morten Kofod-Jensen, der pr. 1. januar 2021 overgår til rollen som koncernens Chief Financial Officer (Group CFO).

Morten Kofod-Jensen har siden oktober 2018 varetaget rollen som Group Finance Director for SKAKO-koncernen. Med udnævnelsen indtræder Morten Kofod-Jensen pr. 1. januar 2021 i koncerndirektionen for SKAKO A/S.

”Vi har i bestyrelsen været særdeles tilfredse med Mortens indsats som Group Finance Director, hvorfor vi finder det naturligt at indgå denne aftale. Udnævnelsen markerer samtidig, at bestyrelsen i SKAKO-koncernen fremover ønsker at have fokus på yderligere ekspansion, M&A aktiviteter samt et forbedret informationsniveau og forhold til selskabets aktionærer”, udtaler Jens Wittrup Willumsen, bestyrelsesformand i SKAKO A/S.

”SKAKO har i de seneste år været i en positiv udvikling, hvor vi har lagt grundlaget for fremtidig vækst. Covid-19 pandemien har desværre bremset væksten en smule, men vi er klar til at fortsætte på den anden side. SKAKO er nu i en situation, hvor der i fremtiden kan skabes betydelig værdi for selskabets ejere, og jeg glæder mig til, sammen med SKAKOs dygtige medarbejdere og ledelse, at fortsætte den positive udvikling for SKAKO”, siger Morten Kofod-Jensen.

Koncernledelsen udgøres herefter af Steffen Kremmer (57), administrerende direktør i SKAKO Concrete A/S, Lionel Girieud (47), administrerende direktør i SKAKO Vibration A/S samt Morten Kofod-Jensen (36), Group CFO i SKAKO A/S.

