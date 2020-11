November 05, 2020 12:00 ET

November 05, 2020 12:00 ET

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 : 29,8 M€

Amélioration de l’activité globale malgré les effets de la crise sanitaire de la Covid-19

Redressement des activités liées à l’automobile, en particulier dans les alliages d’aluminium

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020.

En millions d’euros T3

2020 T3

2019 VAR 9 mois

2020 9 mois 2019 VAR Métaux & Alliages 19,6 25,0 -22% 65,7 94,7 -31% Produits dérivés du Pétrole 7,8 11,6 -33% 29,2 38,8 -25% Caoutchouc & Développements 2,5 2,9 -16% 8,4 8,9 -5% TOTAL 29,8 39,5 -24% 103,3 142,4 -27%

L’activité du Groupe AUREA au 3ème trimestre 2020 reflète une amélioration par rapport au 2ème trimestre, soit +8,4%, malgré les effets de la Covid-19 qui ont continué de peser, notamment durant les mois de juillet et août. Ainsi, au titre du 3ème trimestre 2020, caractérisé par la fermeture de certaines usines en août, AUREA enregistre un chiffre d’affaires consolidé de

29,8 M€, en recul limité de 24%. En cumul, au 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires s’élève à 103,3 M€, en retrait de 27%.

Pôle Métaux et Alliages

Après une activité peu soutenue durant la période estivale, les alliages d’aluminium ont bénéficié d’une reprise de la demande dans le secteur automobile à compter du mois de septembre. La visibilité sur les carnets de commande est demeurée globalement faible dans les alliages de cuivre. Les activités dans le cadmium et le chlorure de zinc, fortement exportatrices, ont affiché une bonne résistance dans un contexte international difficile en raison des contraintes sanitaires. Ainsi, l’activité du pôle, en repli limité de 22% sur la période, affiche néanmoins une nette amélioration par rapport au 2ème trimestre 2020 (+24,8%).

Pôle Produits dérivés du Pétrole

Le recul d’activité du pôle (-33%) sur le trimestre s’explique par l’arrêt jusqu’à la mi-août de l’usine de régénération des huiles moteur usagées en raison de la baisse des cours du pétrole. La collecte a poursuivi son développement. Par ailleurs, la distribution de combustibles a été affectée par des conditions climatiques très clémentes sur la période. Une reprise des volumes des secteurs automobile et Bâtiment et Travaux Publics a permis de constater une dynamique graduelle de l’activité dans les plastiques.

Pôle Caoutchouc et Développements

Le pôle, en retrait de 16% sur le 3ème trimestre mais stable par rapport au 2ème trimestre, reflète une activité de recyclage des pneus peu dynamique et une progression ralentie de l’activité de dépollution de déchets mercuriels. L’évolution en cours de la législation en matière d’exportation de produits pollués au mercure, ainsi que le développement des actions commerciales, devraient permettre toutefois d’accentuer la progression du chiffre d’affaires de la filiale META REGENERATION au cours des prochains trimestres.

Situation financière du Groupe

La baisse d’activité constatée au 3ème trimestre 2020 n’a pas entamé les réserves financières d’AUREA, dont la situation de trésorerie au 30 septembre 2020 demeure toujours confortable. Cela permet au Groupe de respecter, sans difficulté, ses engagements financiers, de poursuivre le développement de ses projets, et d’étudier les opportunités de croissance externe.

Perspectives 2020

Alors que la fin du 3ème trimestre 2020 présentait une dynamique amorcée sur plusieurs des activités, les nouvelles mesures de restrictions, tant en France qu’en Europe, rendent l’évolution des activités sur les mois à venir difficile à estimer. De plus, le contexte économique et géopolitique international ne peut qu’inciter à la prudence. De ce fait, le Groupe reste concentré sur les actions visant à limiter les impacts de la crise sanitaire sur la rentabilité de ses différents pôles, ainsi que sur les développements internes et/ou externes qui rendront ses activités plus résilientes.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020, le 8 février 2021 après bourse

A propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 2ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .

Contacts AUREA



ACTUS finance & communication TSAF – GROUPE VIEL 01 53 83 85 45

contact@aurea-france.com



Corinne Puissant

01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr



Manon Clairet

Relations Presse

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr Camille Trémeau

01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com





Pièce jointe