MEDIA RELEASE

Falcon Private überträgt Kundenbeziehungen an ONE swiss bank

Zürich, 5. November 2020 – Die Falcon Private AG (Falcon) hat mit ONE swiss bank SA (ONE) eine Vereinbarung über den Verkauf und die Übertragung ihres Kundenportfolios getroffen. Nach dem Verkauf von Falcon Fund Management (Luxembourg) SA an Alpina Capital AG ist dies ein weiterer wichtiger Meilenstein im Abwicklungsprozess der Bank. Falcon hatte im Mai 2020 angekündigt, die Private Banking-Aktivitäten im Jahr 2021 einzustellen.

ONE ging 2019 aus den beiden Schweizer Banken Banca Arner und GS Banque hervor. Die unabhängige Privatbank mit Sitz in Genf und Büros in Lugano verbindet eine langjährige Schweizer Private-Banking-Tradition mit einer unternehmerischen Philosophie und bietet ihren Kunden die gesamte Palette von Wealth- und Asset-Management-Dienstleistungen an. Mit der Übernahme des Kundenportfolios von Falcon kann ONE ihre Kundenbasis erheblich erweitern und schafft die Voraussetzungen für weiteres profitables Wachstum. Die Vereinbarung beinhaltet auch den Transfer von einigen Front-Office-Mitarbeitenden. In diesem Zusammenhang wird ONE auch eine neue Niederlassung in Zürich eröffnen. Finanzielle Einzelheiten der Vereinbarung werden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2021 erwartet.

Medienkontakt

Lemongrass Communications

Andreas Hildenbrand

+41 44 202 52 38

andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Anhang