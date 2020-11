CALGARY, Alberta, 05 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Nomination de Samir Taghiyev, CFA, comme cogestionnaire de la stratégie d’actions canadiennes de petite capitalisation



À compter du 1er mars 2021, Samir Taghiyev, CFA, occupera le poste de cogestionnaire de la stratégie d’actions canadiennes de petite capitalisation Mawer.

M. Taghiyev est entré au service de Mawer en 2014 comme analyste en actions. Après avoir participé au programme de rotation, il s’est joint à l’équipe de la stratégie d’actions canadiennes de petite capitalisation en 2016. Jeff Mo, CFA, demeurera gestionnaire principal de la stratégie. Il est gestionnaire principal depuis 2015.

Nomination du chef adjoint des placements, Christian Deckart, CFA, Ph.D, comme gestionnaire principal de la stratégie d'actions mondiales Mawer

À compter du 30 septembre 2021, le chef adjoint des placements, Christian Deckart, CFA, Ph.D, occupera le poste de gestionnaire principal de la stratégie d'actions mondiales Mawer.

Paul Moroz, CFA, chef des placements, va demeurer cogestionnaire et se concentrera sur son rôle de chef des placements. M. Deckart a été nommé cogestionnaire de la stratégie d’actions mondiales en 2016. Il occupe aussi le poste de gestionnaire principal de la stratégie d'actions mondiales de petite capitalisation Mawer, dont il est cogestionnaire depuis 2015.

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles depuis plus de 45 ans pour un large éventail de fondations et organismes sans but lucratif, régimes de retraite, alliances stratégiques et investisseurs individuels. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter www.mawer.com.





