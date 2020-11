MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER DISTRIBUERES, HELT ELLER DELVIST, I ELLER TIL ELLER FRA NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

DETTE ER EN MEDDELELSE OMFATTET AF RULE 2.4 AF THE UK CITY CODE ON TAKEOVERS AND MERGERS (THE "CODE") OG UDGØR IKKE EN MEDDELELSE OM BESLUTNING OM AT FREMSÆTTE ET KØBSTILBUD I HENHOLD TIL RULE 2.7 I THE CODE. DER ER IKKE SIKKERHED FOR, AT ET KØBSTILBUD VIL BLIVE FREMSAT.

DENNE MEDDELELSE INDEHOLDER INTERN VIDEN I RELATION TIL TRYG A/S

TIL OMGÅENDE UDSENDELSE

5 November 2020

RSA INSURANCE GROUP PLC ("RSA") YDERLIGERE MEDDELELSE VEDRØRENDE DET INDIKATIVE BUD

I forlængelse af meddelelsen udstedt af RSA tidligere i dag angående en henvendelse fra Intact Financial Corporation ("Intact") og Tryg A/S ("Tryg") (under ét benævnt "Konsortiet") vedrørende et muligt kontant købstilbud på Selskabet (det "Indikative Bud") ( link ), RSA og Konsortiet laver tilsammen den følgende meddelelse angående det Indikative Bud.

Det Indikative Bud er på 685 pence kontant pr. RSA-aktie plus betaling af RSA for det udmeldte interim udbytte på 8 britiske pence pr. aktie ("Interim Udbyttet"). Dette ville repræsentere en transaktion til en værdi af ca. £7,2 milliarder, hvoraf Intact vil betale £3,0 milliarder og Tryg vil betale £4,2 milliarder. Intact ville overtage RSAs canadiske og britiske samt internationale aktiviteter og forpligtelser, Tryg vil overtage RSAs svenske og norske aktiviteter, og Intact og Tryg vil i forening overtage RSAs danske aktiviteter.

Det Indikative Bud er betinget af tilfredsstillelse eller afkald på forudsætninger relateret til bl.a. due diligence, anbefalingen af bestyrelsen i RSA, opbakning fra RSAs pensionsfondsbestyrelse og bestyrelsesgodkendelse fra Intact, Tryg og TryghedsGruppen. Bestyrelsen i RSA har indikeret overfor Konsortiet, at de ville være opsat på at anbefale det Indikative Bud med forbehold for tilfredsstillende gennemførelse af de øvrige vilkår i det Indikative Bud, herunder en periode med due diligence, der i øjeblikket foretages af Konsortiet.

Konsortiet ser kombinationen af RSAs forretninger med Intact og Trygs som værende strategisk attraktiv. Overtagelsen vil styrke Intacts position som et verdensklasse P&C (property & casualty) forsikringsselskab, hvilket vil øge Intacts samlede direkte præmier fra C$ 12 milliarder til C$ 20 milliarder. Kombinationen af RSAs svenske og norske aktiviteter med Tryg giver Tryg en unik mulighed for at styrke sin position og bryde ind i top-3 for P&C i Sverige og Norge.

Strategisk, vil Intact udvide sin position i den konkurrenceprægede canadiske P&C-industri, hvor operationel dygtighed er af afgørende betydning for at kunne overgå konkurrenter. Overtagelsen vil ligeledes skabe en førende global specialty lines-platform med et udvidet produktudvalg og adgang til nye kunder for Intacts eksisterende specialty-franchises. Intact ser ligeledes væsentlige muligheder for at anvende sin kundedrevne data- og analysefokuserede tilgang i RSAs britiske og internationale personal and commercial lines-forretninger.

Intact har intentionen at finansiere sin andel af den foreslåede transaktion samt tilknyttede transaktionsomkostninger gennem en rettet emission med ca. tre fjerdedele tegnet af cornerstoneinvestorer i kombination med gælds- og præferenceaktieudstedelser. Intact har til hensigt at anvende en bridge og term loan kreditfacilitet uden sikkerhedsstillelse til at skaffe finansieringssikkerhed for transaktionen. Intact vil strukturere finansieringen således, at den understøtter Intacts nuværende kreditvurdering. Den foreslåede overdragelse forventes at overstige Intacts interne rate-of-return-tærskelværdi. Den forventes samtidigt straks at bidrage positivt til Intacts nettodriftsresultat pr. aktie i forbindelse med closing, et højt ét-cifret tal i det først år, og vil nå i den høje ende af spændet mellem ti og 20 indenfor 36 måneder. Derudover, forventes Operating ROE fastholdt i midten af spændet ti og 20 på medium term, med BVPS stigende til over 25 % i forbindelse med closing af transaktionen.

Tilsvarende vil overtagelsen give Tryg en unik mulighed for at styrke sin position i svensk og norsk P&C ved at skabe det største børsnoterede P&C-forsikringsselskab i Skandinavien med bruttopræmieindtægter på ca. 31 milliarder DKK og samlede aktiver for ca. 99 milliarder DKK. Overtagelsen vil forbedre Trygs geografiske og produktmæssige diversifikation, særligt i Sverige. Tryg er overbevist om, at selskabet vil være i stand til gnidningsfrit at kombinere RSAs svenske og norske aktiviteter, idet selskabet kan drage fordel af dets nylige erfaring med den vellykkede integration af Alka i Danmark.

Den mulige transaktion vil resultere i en step-change i Tryg gruppens rentabilitet drevet af den stærke underliggende rentabilitet af RSAs svenske og norske forretninger og det store synergipotentiale i Sverige og Norge. Efter gennemførelsen vil Tryg forvente at generere synergier på 900 millioner DKK på årsbasis. Disse forventes i kombination at give et investeringsafkast på ca. 7 %, høj EPS-tilvækst i af spændet mellem ti og 20 inden 2023 og en væsentlig stigning i udbytte-kapaciteten.

Tryg vil søge at finansiere sin andel af den foreslåede transaktion samt tilknyttede transaktionsomkostninger primært gennem en fortegningsemission i 2021 garanteret på standby-basis med henblik på at tilvejebringe finansieringssikkerhed for den foreslåede transaktionen.

Med hensyn til RSAs danske forretning, med over $1 milliard i årlige forsikringspræmier, ser Intact en mulighed for at opretholde sin personal lines-driftsindtjening og fortsætte med at forbedre commercial lines, samtidig med, at selskabets strategiske valgmuligheder bevares.

I overensstemmelse med Rule 2.5 i the Code, forbeholder Konsortiet sig retten til at:

ændre vederlagsformen og/eller anvende en blanding af de vederlagsformer, der er beskrevet i denne meddelelse: med samtykke fra bestyrelsen i RSA; hvis en tredjepart annoncerer sin faste hensigt til at fremsætte et købstilbud på RSA; eller hvis RSA annoncerer en whitewash-transaktion i henhold til the Code; og fremsætte et tilbud på mindre favorable vilkår end det Indikative Bud: med samtykke fra bestyrelsen i RSA; hvis en tredjepart annoncerer sin faste hensigt til at fremsætte et købstilbud på RSA til en lavere værdi end det Indikative Bud; hvis RSA annoncerer, deklarerer eller udbetaler udbytte eller enhver anden udlodning eller tilbageførsel af kapital til dets aktionærer (med undtagelse af Interim Udbyttet) efter denne meddelelse (i hvilket tilfælde Konsortiet forbeholder sig retten til at reducere tilbudsprisen med et beløb op til størrelsen af sådant udbytte, anden udlodning eller tilbageført kapital); eller hvis RSA annoncerer en whitewash-transaktion i henhold til the Code.

Der er ikke sikkerhed for, at der vil blive fremsat et købstilbud på RSA i henhold til the Code. En yderligere meddelelse vil blive offentliggjort, såfremt dette måtte blive nødvendigt.

I overensstemmelse med Rule 2.6(a) i the Code skal Konsortiet senest den 3. december 2020 kl. 17.00 (GMT) enten meddele dets faste hensigt til at fremsætte et købstilbud på RSA i overensstemmelse med Rule 2.7 af the Code eller meddele, at det ikke har til hensigt at fremsætte et købstilbud på RSA, hvorefter meddelelsen vil blive anset som en meddelelse omfattet af Rule 2.8 i the Code. Denne frist kan kun forlænges med samtykke fra the UK Takeover Panel i overensstemmelse med Rule 2.6(c) i the Code.

I overensstemmelse med Rule 26.1 i the Code vil en kopi af denne meddelelse, med forbehold for visse begrænsninger for personer bosiddende i begrænsede jurisdiktioner, være tilgængelig på www.RSAgroup.com, www.Intactfc.com og www.Tryg.com senest kl. 12 middag (GMT) den 6. november 2020. Indholdet af de hjemmesider, der henvises til i denne meddelelse, er ikke inkorporeret i og udgør ikke en del af denne meddelelse.

Denne meddelelse indeholder intern viden angående Tryg, jf. artikel 7 i markedsmisbrugsforordningen (EU) 596/2014 (MAR) og offentliggøres i overensstemmelse med Trygs forpligtelser i henhold til artikel 17 i MAR. Med hensyn til MAR og artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1055 er den person, som er ansvarlig for tilvejebringelsen af denne meddelelse udarbejdet på vegne af Tryg, Bettina Drejer Clausen, General Counsel.

Yderligere information

RSA er et multinationalt børsnoteret forsikringsgruppe med en 300 år lang historie. RSA opererer i tre kerneforretningssegmenter: Canada, Skandinavien og Storbritannien & internationalt; of har kapaciteten til at skrive forretning i over 100 lande. I 2019 beskæftigede RSA omkring 12.400 medarbejdere og havde en netto written præmie på £6,4 milliarder. Intact Financial Corporation (TSX: IFC) er den største udbyder af property- og casualty-forsikring (P&C) i Canada og en førende udbyder af specialty-forsikring i Nordamerika med en årlig præmietotal på over C$ 11 milliarder. Selskabet har cirka 16.000 ansatte, som betjener mere end fem millioner kunder inden for det private, erhvervslivet og den offentlige sektor gennem afdelinger i Canada og USA. I Canada formidler Intact forsikringsydelser under navnet Intact Insurance gennem et bredt netværk af mæglere, herunder Intacts helejede datterselskab BrokerLink og direkte til forbrugere gennem belairdirect. Frank Cowan tilføjer skalerbarhed til Intacts managing general agencies-platform til at producere og distribuere public entity-forsikringsydelser i Canada. I USA udbyder det helejede datterselskab, Intact Insurance Group USA (tidligere OneBeacon Insurance Group) specialty insurance-produkter gennem selvstændige filialer, mæglere, grossister og managing general agencies.

Tryg er et førende skadesforsikringsselskaber i Norden med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. I 2019 havde Tryg en årlig præmietotal på 21,7 milliarder DKK (cirka 3 milliarder EUR), og selskabet opererer i segmenterne Privat, Erhverv og Industri over hele Norden. Tryg sikrer hver dag tryghed og værdi for mere end fire millioner kunder. Tryg er optaget til handel og notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

TryghedsGruppen ejer i øjeblikket 60 % af aktierne i Tryg og yder årlige bidrag til projekter, der skaber peace of mind via TrygFonden. I 2020, vil TryghedsGruppen bidrage med op til 650 millioner DKK via TrygFonden.

