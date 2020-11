Travaux d’ingénierie des procédés et mécaniques complétés

Pourvoyeur innovant de solution silicium Resources HPQ Silicium Inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ; FWB: UGE; Autre OTC: URAGF), par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive, HPQ Nano poudres de Silicium Inc (« HPQ NANO »), est heureuse d’annoncer aujourd’hui que le fournisseur de technologie PyroGenesis Canada Inc. (TSX-V: PYR) a informé HPQ NANO des étapes atteintes dans le cadre du programme de développement du Réacteur de Silicium (Si) Nano PUREVAPTM (« RSiN ») :



Les travaux d’ingénierie des procédés et mécaniques du RSiN PUREVAP TM Gen1 ont été achevés à l’intérieur des délais et des budgets;

Gen1 ont été achevés à l’intérieur des délais et des budgets; L’assemblage du Gen1 débutera la semaine prochaine, le projet respecte l’échéancier du démarrage et de la mise en service prévue pour décembre 2020.

Les travaux d’ingénierie des procédés ont permis à l’équipe technique de PyroGenesis d’exécuter des simulations informatiques pour s’assurer que le système fonctionne tel que prévu. Les résultats étant satisfaisants, les travaux de génie mécanique, nécessaires à la construction de RSiN PUREVAPTM Gen1, ont pu être complétés.

M. Bernard Tourillon, Président Directeur Général de Resources HPQ-Silicium Inc. a déclaré « C’est très agréable de voir toutes les pièces du puzzle se mettre en place. Nous commençons tout juste à visualiser le potentiel des applications commerciales associé aux processus PUREVAPTM que nous développons en étroite collaboration avec PyroGenesis, et je dois dire que nous aimons vraiment ce que nous voyons. Même si nous sommes très excités par le potentiel très prometteur des matériaux HPQ NANO pour le créneau des batteries silicium, nous sommes également très ravis par le potentiel de nos produits pour d’autres marchés à grande valeur ajoutée, car c’est une autre façon pour HPQ de se diversifier et d’élargir les marchés pour ces produits tout réduisant les risques commerciaux. »

LE COÛT DES MATÉRIAUX SILICIUM SPHÉRIQUE RSIN PUREVAPTM CHANGENT LA DONNE

Malgré des efforts de recherche intensifs et des investissements importants dans les matériaux silicium pour batteries, les procédés de fabrication actuels demeurent peu évolutifs ou même commercialement viables.

PyroGenesis, ayant plus de 20 ans d’expérience dans la fabrication de poudres de métal atomisé par plasma, apporte ce vaste et unique savoir-faire au développement du RSiN PUREVAPTM, un procédé évolutif de Nano-Atomisation par plasma. Le RSiN PUREVAPTM devrait permettre la transformation, à faible coût, du silicium métallurgique en des poudres sphériques de silicium faites sur mesure et/ou en des nanofils de silicium, matériaux très recherchés par les fabricants de batteries et de véhicules électriques (EV).

Avec une telle versatilité qui lui permettra de produire des matériaux sphériques de silicium sur mesure, avec un large éventail de taille (de < 0,20 µm jusqu’à 5 µm), le RSiN PUREVAPTM change la donne en ce qui regarde la résolution des problèmes d’évolutivité et de viabilité commerciale.

HPQ NANO sera particulièrement bien placée pour offrir une large gamme de produits qui seront nécessaires pour répondre aux demandes émergentes, que nous anticipons devant être massives, de la part des fabricants de batteries et de véhicules électriques (VE).

LES PRODUITS RRQ ET RSIN PUREVAPTM AMÈNENT À DES CRÉNEAUX À HAUTE VALEUR AJOUTÉ

HPQ NANO sera aussi également particulièrement bien positionnée pour offrir aux joueurs du secteur de l’hydrogène l’accès à une alternative à faible coût permettant l’extraction de H2 par hydrolyse par l’utilisation des nano poudres de silicium.

Ayant l’option d’utiliser le silicium métallurgique (3N – 4N Si) qui sera produit par le Réacteur de Réduction de Quartz (RRQ) PUREVAPTM de HPQ comme la matière première pour le RSIN PUREVAPTM, HPQ NANO sera en mesure d’offrir au marché une gamme de produits à base de Silicium en poudres de Haute Pureté, tels matériaux étant présentement utilisés par des fabricants spécialisés.

Il s’agit d’un marché attaquable immédiatement de plus de 100 000 tonnes par année pour les matériaux que HPQ NANO pourra fabriquer. Cette demande ne représente que 3 % de l’ensemble du marché du silicium (Si) qui, selon CRU1, augmentera de 15 % d’ici 2025.

M. Tourillon a ajouté : « Ce qui devient vraiment excitant pour HPQ NANO, c’est l’avantage concurrentiel que nous détenons dans le marché latent et massif des véhicules électriques et des batteries, ainsi que les avantages concurrentiels que nous serons en mesure d’exploiter dans les marchés alternatifs où sont utilisés des produits en silicium que nous serons en mesure de fabriquer. »

AUTRES NOUVELLES CORPORATIVES

En vertu de l’entente entre HPQ-Silicon et Agoracom intervenue le 15 juillet 2018 ayant un terme finissant le 15 juillet 2020, le conseil d’administration de HPQ-Silicon a approuvé l’émission de 37 171 actions ordinaires à un prix d’émission de 0.38$ chacune dans le but de payer 14 125$ pour les services rendus durant la période allant du 16 avril 2020 jusqu’au 15 juillet 2020. Chaque action émise dans la cadre de ce règlement de dettes est assujettie à une période de non-négociation statutaire de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture.

Le 15 juillet 2020, HPQ-Silicon a conclu une nouvelle entente avec Agoracom pour un terme finissant le 15 juillet 2021. Le conseil d’administration de HPQ-Silicon a approuvé la nouvelle entente et a approuvé l’émission de 25 223 actions ordinaires à un prix d’émission de 0.56$ chacune dans le but de payer 14 125$ pour les services rendus durant la période allant du 16 juillet 2020 jusqu’au 15 octobre 2020, en vertu de la nouvelle entente. Chaque action émise dans le cadre de ce règlement de dettes est assujettie à une période de non-négociation statutaire de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture. Ces entente et règlement de dettes sont assujettis à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

À Propos de HPQ Silicium

Le silicium (Si), aussi appelé silicium métal, est un élément stratégique de premier plan essentiel à la Révolution vers les Énergies Renouvelables (« RÉR ») et la décarbonisation de l’économie présentement en cours. Le silicium (Si) n’existe pas dans la nature, il doit être extrait du quartz (SiO 2 ) dans ce qui a historiquement toujours été un procédé coûteux et énergivore.

Ressources HPQ Silicium Inc. ( TSX-V: HPQ ) est un producteur Québécois de solutions innovantes à base de Silicium (Si) qui est en train de développer un portefeuille unique de produits silicium (Si) à haute valeur ajoutée, essentielle au RER et la décarbonisation de l’économie.

Avec PyroGenesis Canada Inc. (TSX-V: PYR), une compagnie de haute technologie, leader dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés au plasma, HPQ développe :

Le « Réacteur de Réduction du Quartz » (« RRQ ») PUREVAP™ , un processus novateur (brevet en demande), qui permettra la transformation de quartz (SiO 2 ) en silicium (Si) de haute pureté, en une seule étape, réduisant ses coûts de fabrication, sa demande énergétique et son emprunte carbone, éléments qui populariseront son potentiel pour les énergies renouvelables; HPQ cherche à devenir le producteur aux coûts les plus faibles (Capex et Opex) de silicium (Si) et de silicium de haute pureté (3N – 4N Si);

, un processus novateur (brevet en demande), qui permettra la transformation de quartz (SiO ) en silicium (Si) de haute pureté, en une seule étape, réduisant ses coûts de fabrication, sa demande énergétique et son emprunte carbone, éléments qui populariseront son potentiel pour les énergies renouvelables; Par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive, HPQ Nano poudres de Silicium inc. (« HPQ NANO »), le Réacteur de Silicium (Si) Nano (« RSiN ») PUREVAP TM , un nouveau procédé exclusif qui permettra de transformer du silicium (Si) de différents niveaux de pureté en nanopoudres de Si sphérique et en nanofils de Si ; HPQ cherche à devenir le fabricant aux coûts les plus faibles de nanopoudres sphériques de Si et des composites à base de Si recherché par tous les fabricants de batteries Li-ion de nouvelle génération; Durant les prochains mois, des échantillons de nanopoudres sphériques et des composites à base de silicium (Si) demandé par des participants de l'industrie et des centres de recherche seront produits avec le NRSi PUREVAP T ;





, un nouveau procédé exclusif qui permettra de transformer du silicium (Si) de différents niveaux de pureté en nanopoudres de Si sphérique et en nanofils de Si ;

HPQ travaille aussi avec la société française Apollon Solar pour :

Utiliser leur savoir-faire breveté pour développer une capacité de fabrication industrielle de plaquettes de silicium (Si) poreux et de poudres de silicium (Si) poreux ; La collaboration devrait permettre à HPQ de devenir le manufacturier aux coûts les plus faibles de plaquettes de silicium (Si) poreux et de poudres de silicium (Si) poreux nécessaires pour les batteries Li-ion ;

Développer le potentiel hydrogène des nanopoudres de Silicium pour la fabrication d’hydrogène avec le système Gennao H2 TM .

. Commercialiser, de façon exclusive au Canada, et non exclusive aux États-Unis le système Gennao H2TM et les poudres chimiques requisses pour la production d’Hydrogène (« H 2 ») par Hydrolyse.

Ce communiqué est disponible sur le forum "CEO Verified Discussion Forum", une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

