2020年度第3四半期の報告されたEPSおよび調整後EPS*は、それぞれ1.36ドル (約142円) および1.77ドル (約185円) (2019年度第3四半期はそれぞれ1.47ドル (約154円) および1.86ドル (約195円)) であった。

今年初めから現在までの報告されたEPSおよび調整後EPSは、それぞれ3.45ドル (約361円) および4.50ドル (約471円) (前年同期はそれぞれ4.51ドル (約472円) および5.06ドル (約530円))

今後は、ヴァーディエント･フーズ (Verdient Foods, Inc.) への出資を拡大して完全子会社化し、植物性タンパク質のポートフォリオを強化する見込み



イリノイ州ウエストチェスター発, Nov. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品製造業を対象とした食品原材料ソリューションの世界的なトッププロバイダーであるイングレディオン･インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated) (NYSE: INGR) は本日、2020年度第3四半期の決算報告を行った。2020年および2019年の米国で一般的に受け入れられている財務基準 (GAAP: 米国財政基準) に沿って報告されたこの決算には、同社が提示したnon-GAAP財務指標からは除外されている項目が含まれる。

イングレディオン社長兼最高経営責任者のジム･ザリー (Jim Zallie) は次のように述べている。「当社の第3四半期の業務遂行と業績に満足しています。COVID-19の規制緩和を受けて消費者行動が活発化したことにより、お客様からの需要は当社が展開する4地域すべてで、2020年第2四半期に比べて順調に改善されました。報告された営業利益と調整後営業利益は、第2四半期からそれぞれ35%および41%増加しました。お客様へのサービスの提供と業務遂行に集中して取り組み、ほとんどの地域で、前年比増益を達成することができました。」

「今後も地域ごとに異なる経済情勢を乗り切り、従業員のレジリエンス、事業を展開する地域社会に対する責任、そしてお客様のために事業継続性の確保を重視していきます。当社チームは、優れた敏捷性と創造性を発揮して、お客様の市場進出戦略を進めました。これをとても誇りに思っています。当社は新しい働き方の一環として、新たなデジタルコラボレーション形態を活用して、お客様との関係を維持し、イノベーションと共創に取り組んでいきます。世界中どこからでもお客様にイノベーションプロセスを提供できるよう、アイディア･ラボ (Idea Labs) をバーチャルなインタラクティブスタジオに移行しているところです」と、ザリーは説明を続けた。

「本日新たな戦略的ステップとして、成長推進ロードマップ (Driving Growth Roadmap) を進め、ヴァーディエント･フーズ社の買収を完了し、完全子会社化することを発表しました。これにより、売上増を加速するとともに、製造能力をさらに拡張し、供給網をより適切に管理して、植物性タンパク質の需要増に対応できるようになります。また当四半期には、ピュアサークル (PureCircle) のグローバルチームとオペレーションを統合して、砂糖削減事業をさらに強化しました。」

「当社は、パンデミックによる不確実性を効率的に管理し、しっかりとお客様をサポートし、お客様のニーズの変化にも対応できる体制を整えています。事業成長の実現、株主の皆様への価値提供という当社戦略の妥当性に自信を持っています」と、ザリーは締めくくった。

*調整および希薄化後1株あたり利益 (調整後EPS: adjusted EPS)、調整後営業利益、調整後実効税率、調整後営業キャッシュフローは、non-GAAP財務指標である。これらnon-GAAP指標とほぼ同等な全米GAAP指標との対応関係を確認するには、本プレスリリースに記載されている要約連結財務諸表に続く「Non-GAAP情報」と題された補足財務情報のII項を参照のこと。

希薄化後 1 株あたり利益 (EPS)

3Q19 3Q20 YTD19 YTD20 Reported EPS $ 1.47 $ 1.36 $ 4.51 $ 3.45 Impairment/Restructuring Costs $ 0.32 $ 0.22 $ 0.47 $ 0.51 Acquisition/Integration Costs - $ 0.06 $ 0.02 $ 0.10 Tax Items $ 0.07 $ 0.01 $ 0.06 $ 0.33 Other Adjusted Items - $ 0.12 - $ 0.12 Adjusted EPS** $ 1.86 $ 1.77 $ 5.06 $ 4.50



報告された EPS および調整後 EPS の変化に影響を及ぼす係数 ( 推定 )

3Q20 YTD20 Margin (0.07 ) (0.05 ) Volume (0.02 ) (0.41 ) Foreign exchange (0.07 ) (0.20 ) Other income 0.01 (0.03 ) Total operating items (0.15 ) (0.69 ) Other non-operating income 0.02 0.05 Financing costs 0.09 0.09 Non-Controlling interests 0.02 0.02 Shares outstanding (0.01 ) (0.02 ) Tax rate (0.06 ) (0.02 ) Total non-operating items 0.06 0.12 Total items affecting EPS** (0.09 ) (0.56 )

**端数処理のため合計は計数の総和と必ずしも一致しない

財政面でのハイライト

2020年9月30日時点、負債総額、およびキャッシュと短期投資はそれぞれ22億ドル (約2,304億円) と5億5,300万ドル (約579億円) であった (2019年12月31日時点ではそれぞれ18億ドル (約1,885億円) と2億6,800万ドル (約281億円))。負債総額、およびキャッシュと短期投資の増加の主な原因は、同社が2020年第2四半期に10億ドル (約1,047億円) のシニア債を売却したためで、2020年7月に2020年11月シニア債の4億ドル (約419億円) を償還したことで一部相殺されている。

正味資金調達コストは2,200万ドル (約23億400万円) で、これには7月のシニア債の早期償還に伴う利息支払い500万ドル (約5億2,400万円) が含まれている。第3四半期の正味資金調達コストは、昨年同期と比べて200万ドル (約2億946万円) 減少した。この減少の原因は、金利の低下により純金利費用が減少したことである。

今四半期の報告された実効税率および調整後実効税率はそれぞれ30.1%および26.2%であった (前年同期の報告された実効税率および調整後実効税率はそれぞれ27.1%および23.2%)。報告された税率および調整後税率の上昇は、主に米国の外国税額控除、各国の収益配分、およびその他の一時調整によるものである。

今年初めから現在までの資本支出は2億5,000万ドル (約261億8,000万円) と、前年同期比で1,900万ドル (約20億1,400万円) 増加した。

ビジネスレビュー

イングレディオン全体

$ in millions 2019 Net Sales FX Impact Volume Pricemix PureCircle 2020 Net Sales % change % change excl. FX Third quarter 1,574 -38 -36 -6 8 1,502 -5 % -2 % Year-to-Date 4,660 -138 -214 78 8 4,394 -6 % -3 %

報告された営業利益

$ in millions 2019 FX Impact Business Drivers PureCircle Acquisition / Integration Restructuring / Impairment Other 2020 % change % change excl. FX Third quarter 165 -6 -3 -5 -5 12 -5 153 -7 % -4 % Year-to-Date 494 -18 -41 -5 -6 - -5 419 -15 % -11 %

調整後営業利益

$ in millions 2019 FX Impact Business Drivers PureCircle 2020 % change % change excl. FX Third quarter 193 -6 -3 -5 179 -7 % -4 % Year-to-Date 537 -18 -41 -5 473 -12 % -8 %

純売上高

第3四半期の純売上高は、前年同時期に比べて減少した。この減少は、南米での為替の影響や北米での売上高減少などによるものである。外国為替変動の影響を除外すると、当四半期の純売上高は2%の減少であった。

今年度のこれまでの純売上高は、前年同期に比べて減少している。今年度のこれまでの純売上高の減少の要因は、北米と南米における売上高の減少と、南米における為替の影響によるものであるが、積極的な価格行動により一部相殺されている。外国為替変動の影響を除外すると、今年度のこれまでの純売上高は3%の減少であった。

営業利益

今四半期の報告された営業利益と調整後営業利益はそれぞれ1億5,300万ドル (約160億2,300万円) と1億7,900万ドル (約187億4,600万円) であり、前年同期比でいずれも7%減少している。この減少の主な原因は、北米での売上高が減少したこと、およびピュアサークル業績を計上したことである。外国為替変動の影響を除外すると、報告された営業利益と調整後営業利益は、前年同期比でいずれも4%の減少であった。

今年初めから現在までの報告された営業利益と調整後営業利益はそれぞれ4億1,900万ドル (約438億8,100万円) と4億7,300万ドル (約495億3,700万円) であり、前年同期比でそれぞれ15%および12%の減少であった。この減少は主に、北米における売上高の減少と、事業推進とデジタルトランスフォーメーション推進への継続的な投資により一般管理費が増加したことに起因している。外国為替変動の影響を除外すると、報告された営業利益と調整後営業利益は、前年同期比でそれぞれ11%および8%の減少であった。

第3四半期および今年度累計の報告された営業利益は、調整後営業利益をそれぞれ2,600万ドル (約27億2,200万円) および5,400万ドル (約56億5,300万円) 下回った。この原因は、資産除去とコストスマート (Cost Smart) 関連の再編コスト、買収費用と統合費用、および8月にアイオワ州で発生した暴風雨被害の影響である。



北米

純売上高

$ in millions 2019 Net Sales FX Impact Volume Pricemix 2020 Net Sales % change % change excl. FX Third quarter 984 -1 -31 -24 928 -6 % -6 % Year-to-Date 2,912 -6 -181 14 2,739 -6 % -6 %

セグメント別営業利益

$ in millions 2019 FX Impact Business Drivers 2020 % change % change excl. FX Third quarter 145 - -13 132 -9 % -9 % Year-to-Date 409 -1 -50 358 -12 % -12 %

営業利益

第3四半期の営業利益は1億3,200万ドル (約138億2,400万円) と、前年同期比で1,300万ドル (約13億6,200万円) の減益だった。この減益の原因は、COVID-19が引き続き地域全体で外食消費に影響を与えていることによる売上減少と、米国およびカナダのミックスによるマイナスの影響である。

今年初めから現在までの営業利益は3億5,800万ドル (約374億9,300万円) で、前年同時期に比べて5,100万ドル (約53億4,100万円) の減収だった。この減益は、地域全体における外食消費の大幅な減少、ならびに第2四半期にメキシコの取引先ビール会社休業によるものである。

南米

純売上高

$ in millions 2019 Net Sales FX Impact Volume Pricemix 2020 Net Sales % change % change excl. FX Third quarter 245 -38 -7 24 224 -9 % 7 % Year-to-Date 699 -104 -20 68 643 -8 % 7 %

セグメント別営業利益

$ in millions 2019 FX Impact Business Drivers 2020 % change % change excl. FX Third quarter 27 -6 8 29 7 % 30 % Year-to-Date 61 -13 20 68 11 % 33 %

営業利益

第3四半期の営業利益は2,900万ドル (約30億3,700万円) で、前年同時期に比べて200万ドル (約2億1,000万円) の増益だった。これは強力な価格ミックスによるもので、為替のマイナス影響により一部相殺された。外国為替変動の影響を除外すると、このセグメントの営業利益は30%増であった。

今年初めから現在までの営業利益は6,800万ドル (約71億2,200万円) と、前年同期比で700万ドル (約7億3,300万円) 増となった。これは、強力な価格/ミックスによるもので、外国為替のマイナス影響と売上高の減少により一部相殺された。外国為替変動の影響を除外すると、このセグメントの営業利益は33%増であった。アルゼンチンの決算は、超インフレ経済下における会計報告に基づき、米ドルで会計処理されている。

アジア太平洋

純売上高

$ in millions 2019 Net Sales FX Impact Volume Pricemix PureCircle 2020 Net Sales % change % change excl. FX Third quarter 205 - 1 -7 8 207 1 % 1 % Year-to-Date 611 -12 -12 -12 8 583 -5 % -3 %

セグメント別営業利益

$ in millions 2019 FX Impact Business Drivers PureCircle 2020 % change % change excl. FX Third quarter 22 - 1 -5 18 -18 % -18 % Year-to-Date 65 -1 1 -5 60 -8 % -6 %

営業利益

第3四半期の営業利益は1,800万ドル (約18億8,500万円) で、前年同時期に比べて400万ドル (約4億1,900万円) 減少した。この減益は、ピュアサークルの営業損失500万ドル (約5億2,400万円) によるものである。ピュアサークルを除外すると、第3四半期の営業利益は2,300万ドル (約24億900万円) で、前年同期から100万ドル (約1億500万円) の増益だった。これは、投入原価と営業費用の減少によるものである。

今年初めから現在までの営業利益は6,000万ドル (約62億8,400万円) で、前年同時期に比べて500万ドル (約5億2,400万円) の減少した。ピュアサークルの今年初めから現在までの営業利益は、500万ドル (約5億2,360万円) 減少した。ピュアサークルを除外すると、今年初めから現在までの営業利益は前年同期とほぼ横這いとなった。これは、投入原価の減少と営業費用のプラスの影響によるもので、上期は外出禁止令の影響による売上高減少により一部相殺された。外国為替変動の影響を除外すると、このセグメントの営業利益は6%減であった。

ヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA)

純売上高

$ in millions 2019 Net Sales FX Impact Volume Pricemix 2020 Net Sales % change % change excl. FX Third quarter 140 - 1 2 143 2 % 2 % Year-to-Date 438 -18 -1 10 429 -2 % 2 %

セグメント別営業利益

$ in millions 2019 FX Impact Business Drivers 2020 % change % change excl. FX Third quarter 24 - 1 25 4 % 4 % Year-to-Date 71 -3 5 73 3 % 8 %

営業利益

第3四半期の営業利益は2,500万ドル (約26億1,800万円) で、前年同時期に比べて100万ドル (約1億500万円) の増益だった。この増益の主な原因は、パキスタンにおける価格ミックスのプラス効果とヨーロッパにおける営業費用の減少である。

今年初めから現在までの営業利益は7,300万ドル (約76億4,500万円) と、前年同時期に比べて200万ドル (約2億1,000万円) の増益だった。この増益の主な原因は、パキスタンの価格施策、堅調なEMEAスペシャルティー売上高、およびヨーロッパにおける営業費用の減少によるもので、上期のパキスタンの外出禁止令による生産と売上高への影響と外国為替のマイナス影響により一部相殺されている。外国為替変動の影響を除外すると、このセグメントの営業利益は8%増であった。

配当金

2020年9月、同社は四半期配当を1株あたり0.63ドル (約65.98円) から0.64ドル (約67.03円) に増配し、支払配当金は第3四半期に4,500万ドル (約47億1,300万円)、今年度累計で1億3,200万ドル (約138億2,400万円) であった。

2020年の展望

COVID-19の影響による不確実性は今後も継続し、現時点で通年の業績を合理的に予測することはできないため、業績予想は今回も控えておく。

第4四半期には、全事業セグメントの純売上高は引き続きCOVID-19による影響を受けると予測しているが、消費者活動が活発化するに伴い、純売上高は回復すると見込んでいる。多くの国や地域のCOVID-19罹患率の増減に呼応して外食消費は今後も変動し、外食産業で消費される食品飲料に配合される原材料量も低いまま推移すると予測される。一方、家庭で消費される食品需要は緩やかに増加し、食事のレシピに使われる原材料量も増加すると予測している。

通年では、報告された税率は32～36%、調整後有効税率は約27～28%と予測される。

資本支出は2億9,000万ドル (約303億7,100万円) から3億1,000万ドル (約324億6,600万円) と予測される。そのうち、1億ドル (約105億円) 以上がスペシャルティーの成長促進のため投資される。

電話会議とウェブキャストの詳細

イングレディオンは、2020年11月2日 (月) 、中央標準時の午前8時に、社長兼CEOであるジム･ザリーと、代表取締役副社長兼CFOであるジェームズ･グレイ (James Gray) の主催で電話会議を行う。この会議はリアルタイムにウェブキャスト配信され、プレゼンテーションも含まれる。このプレゼンテーションには、インクレディオンのウェブサイト (www.ingredion.com) からアクセスできる。このプレゼンテーションは、電話会議が開始される数時間前からダウンロード可能になる。ウェブキャストは、期間限定でwww.ingredion.comで再生できる。

イングレディオンについて

イングレディオン･インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated) (NYSE: INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーで、120以上の国に製品とサービスを提供している。2019年の年間純売上高は約60億ドル (約6,360億円)、食品、飲料、動物栄養、醸造、産業市場に対して、穀物、果物、野菜、およびその他の植物性の素材を付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。世界各地にIngredion Idea Labs®イノベーションセンターを置くほか、11,000人を超える従業員を擁し、同社は顧客と協力して、人、自然、技術の可能性を集結して目的を達成し、生活改善に貢献している。同社の詳細情報と最新ニュースについては、ingredion.comを閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースには、1933年証券法第27A条 (改正) および1934年証券取引法第21E条 (改正) の意味における将来の見通しに関する記述が含まれるか、または含まれる場合がある。イングレディオンは、これらの将来の見通しに関する記述が、このような記述に関する免責条項の対象となることを意図している。

将来の見通しに関する記述には、特にCOVID-19の影響に関するイングレディオンの予想、2020年の有効税率および資本支出に関する記述、ならびに前述の根底にある仮定、期待、または信念が含まれる。これらの記述には、「可能性」、「意志」、「すべき」、「予想する」、「想定する」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「プロフォーマ」、「予測」、「展望」、「推進」、「機会」、「見込み」、「暫定的」、またはその他の同様の表現、あるいはそれらの否定的表現が含まれることがある。本リリースにおける過去の事実に関する記述、または本リリースで参照される過去の事実に関する記述以外のすべての記述は、「将来の見通しに関する記述」である。

これらの記述は、現在の状況または期待に基づいているが、特定の固有のリスクや不確実性に影響される可能性があり、その多くは予測が困難で、当社の管理を超えている。これらの将来の見通しに関する記述に反映された当社の期待は合理的な仮定に基づいていると当社は考えているが、投資家は、当社の期待が正しいことを証明する保証がないことに注意すべきである。

実際の結果と発展は、以下などのリスクや不確実性の結果として、将来の見通しに関する記述で明示的または暗示的に示された期待とは大きく異なる可能性がある。それらの要因には以下が含まれる。高果糖コーンシロップ関連製品などへの消費の好みの変化。特に南米の経済、通貨、政治情勢、ならびにヨーロッパの経済および政治情勢など、世界的な経済情勢の影響、当社が原材料を買い付ける、または製品を製造/販売する様々な国と地域の消費者や顧客に影響を与える全般的な政治、経済、ビジネス、および市場の情勢。ならびにこれらの要因が当社の売上高、製品価格、金融市場へのアクセス、顧客からの売掛金回収能力に与える影響。年金資産の投資利益率に対するマイナス影響。食品、飲料、動物栄養、醸造業界など、当社が製品サービスを提供し、売上の大部分を占める主な業界の将来的な財務業績。遺伝子組み換えやバイオテクノロジーにより開発された製品受容率の不確実性。期待に見合う速度と品質で新しい製品やサービスを開発/取得する当社の能力。米国および外国政府の政策および法規制の変更と法令順守コストの変化。特にコーン油などの当社の主力製品と副産物の市場や価格などに対して、トウモロコシ精製および関連業界における競争および顧客からの圧力の増加。ジャガイモ澱粉、タピオカ、アラビアゴム、および当社の一部の製品の原料となるトウモロコシの一部品種の入手可能性、およびトウモロコシなどの原材料コスト上昇を消費者に転嫁する当社の能力。原材料およびエネルギーのコストと入手可能性。メンテナンスおよび投資プロジェクトを計画通りに完了し、コストスマート (Cost Smart) プログラムに沿って期待される節約を達成し、輸送および出荷コストを節約するなど、コストを抑え、予算を達成し、期待されるシナジーを実現する当社の能力。外国為替の変動、金利および為替レートの変動、市場のボラティリティ、これらの変動に関連するリスクのヘッジなど、当社の借入コストに対する財務および資本市場の影響。気候変動の潜在的影響。買収や戦略的提携をうまく特定し、有利な条件で完了する当社の能力、ならびに買収事業をうまく統合し、戦略的提携を実行、維持し、以上すべてより期待されるシナジーを達成する当社の能力。当社製造工場の操業問題またはボイラー信頼性に関する問題。製品の安全性および品質関連のリスク、および環境健康安全および食品安全関連の法規制遵守。外国為替による外国での事業経営、ならびに関税、割当、税金など、複数の国間での製品出荷にかかる経済的、政治的、およびその他のリスク。当社の情報技術システム、処理、サイトに影響を与えるおそれのある中断、セキュリティ違反または障害。十分な労使関係を維持する当社の能力。天候、天災、戦争などの戦闘行為、テロリストの行為および脅威、COVID-19などのパンデミックの発生と継続、ならびにその他の重大な事象が当社事業に与える影響。のれんまたは長期資産の減損認識の可能性。税率の変更、または追加の所得税賦課。合理的な金利で資金を調達し、事業を成長、拡張する当社の能力。

当社の将来の見通しに関する記述は、作成日時点の状況でのみ述べられており、当社は、新しい情報または将来の出来事や開発の結果として、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。当社がこれらの記述の1つ以上を更新または修正した場合でも、投資家は当社がさらなる更新または訂正を行うと判断すべきではない。以上のリスクやその他のリスクの詳細については、当社の2019年12月31日に終了した年度のForm 10-Kによる年次報告書および2020年3月31日に終了した四半期のForm 10-Qによる四半期報告書、ならびに今後のForm 10-QおよびForm 8-Kによる報告書の「リスク要因 (Risk Factors)」を閲覧されたい。

問い合わせ先:

投資家向けの問い合わせ先: ティファニー･ウィリス (Tiffany Willis)、708-551-2592

報道関係者向け: ベッカ･ハリー (Becca Hary)、708-551-2602

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Income (Unaudited) (in millions, except per share amounts) Three Months Ended September 30, Change % Nine Months Ended September 30, Change % 2020 2019 2020 2019 Net sales $ 1,502 $ 1,574 (5 %) $ 4,394 $ 4,660 (6 %) Cost of sales 1,176 1,230 3,474 3,671 Gross profit 326 344 (5 %) 920 989 (7 %) Operating expenses 155 153 1 % 456 457 0 % Other expense (income), net 2 (2 ) 4 (3 ) Restructuring/impairment charges 16 28 41 41 Operating income 153 165 (7 %) 419 494 (15 %) Financing costs, net 22 24 59 62 Other, non-operating (income) expense, net (2 ) 1 (3 ) 1 Income before income taxes 133 140 (5 %) 363 431 (16 %) Provision for income taxes 40 38 125 120 Net income 93 102 (9 %) 238 311 (23 %) Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 3 5 7 Net income attributable to Ingredion $ 92 $ 99 (7 %) $ 233 $ 304 (23 %) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 67.2 66.9 67.2 66.9 Diluted 67.6 67.4 67.6 67.4 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.37 $ 1.48 (7 %) $ 3.47 $ 4.54 (24 %) Diluted $ 1.36 $ 1.47 (7 %) $ 3.45 $ 4.51 (24 %)





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Balance Sheets (in millions, except share and per share amounts) September 30, 2020 December 31, 2019 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 553 $ 264 Short-term investments - 4 Accounts receivable – net 913 977 Inventories 908 861 Prepaid expenses 56 54 Total current assets 2,430 2,160 Property, plant and equipment – net 2,354 2,306 Goodwill 841 801 Other intangible assets – net 479 437 Operating lease assets 161 151 Deferred income tax assets 23 13 Other assets 176 172 Total assets $ 6,464 $ 6,040 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings 62 $ 82 Accounts payable and accrued liabilities 893 885 Total current liabilities 955 967 Non-current liabilities 211 220 Long-term debt 2,115 1,766 Non-current operating lease liabilities 123 120 Deferred income tax liabilities 189 195 Share-based payments subject to redemption 32 31 Redeemable non-controlling interests 74 - Equity Ingredion stockholders' equity: Preferred stock – authorized 25,000,000 shares – $0.01 par value, none issued - - Common stock – authorized 200,000,000 shares – $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at September 30, 2020 and December 31, 2019 1 1 Additional paid-in capital 1,145 1,137 Less: Treasury stock (common stock; 10,822,592 and 10,993,388 shares at September 30, 2020 and December 31, 2019, respectively) at cost (1,027 ) (1,040 ) Accumulated other comprehensive loss (1,259 ) (1,158 ) Retained earnings 3,884 3,780 Total Ingredion stockholders' equity 2,744 2,720 Non-redeemable non-controlling interests 21 21 Total equity 2,765 2,741 Total liabilities and equity $ 6,464 $ 6,040





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) For the Nine Months Ended September 30, (in millions) 2020 2019 Cash provided by operating activities: Net income $ 238 $ 311 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 158 158 Mechanical stores expense 39 42 Deferred income taxes (1 ) 2 Charge for fair value mark-up of acquired inventory 3 - Margin accounts 6 (4 ) Changes in other trade working capital 80 (51 ) Other 39 32 Cash provided by operating activities 562 490 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases, net proceeds on disposals (250 ) (231 ) Payments for acquisitions, net of cash acquired (208 ) (42 ) Investment in a non-consolidated affiliate (6 ) (10 ) Short-term investments 4 4 Other - 1 Cash used for investing activities (460 ) (278 ) Cash provided by (used for) financing activities: Proceeds from borrowings (payments on), net 341 (19 ) Debt issuance costs (9 ) - Repurchases of common stock, net - 63 Issuances of common stock for share-based compensation, net of settlements 2 1 Dividends paid, including to non-controlling interests (132 ) (131 ) Cash provided by (used for) financing activities 202 (86 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash (15 ) (10 ) Increase in cash and cash equivalents 289 116 Cash and cash equivalents, beginning of period 264 327 Cash and cash equivalents, end of period $ 553 $ 443





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Supplemental Financial Information (Unaudited) I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income (in millions, expect for percentages) Three Months Ended September 30, Change Nine Months Ended September 30, Change Change 2020 2019 Change Excl. FX 2020 2019 % Excl. FX Net Sales North America $ 928 $ 984 (6 %) (6 %) $ 2,739 $ 2,912 (6 %) (6 %) South America 224 245 (9 %) 7 % 643 699 (8 %) 7 % Asia-Pacific 207 205 1 % 1 % 583 611 (5 %) (3 %) EMEA 143 140 2 % 2 % 429 438 (2 %) 2 % Total Net Sales $ 1,502 $ 1,574 (5 %) (2 %) $ 4,394 $ 4,660 (6 %) (3 %) Operating Income North America $ 132 $ 145 (9 %) (9 %) $ 358 $ 409 (12 %) (12 %) South America 29 27 7 % 30 % 68 61 11 % 33 % Asia-Pacific 18 22 (18 %) (18 %) 60 65 (8 %) (6 %) EMEA 25 24 4 % 4 % 73 71 3 % 8 % Corporate (25 ) (25 ) 0 % 0 % (86 ) (69 ) (25 %) (25 %) Sub-total 179 193 (7 %) (4 %) 473 537 (12 %) (8 %) Restructuring/impairment charges (16 ) (28 ) (41 ) (41 ) Acquisition/integration costs (5 ) - (8 ) (2 ) Charge for fair value markup of acquired inventory (3 ) - (3 ) North America storm damage (2 ) - (2 ) - Total Operating Income $ 153 $ 165 (7 %) (4 %) $ 419 $ 494 (15 %) (11 %)





II.Non-GAAP情報 一般会計原則 (「GAAP」) に基づいて作成された連結財務結果を補完するために、取得コストや統合コスト、構造改革および減損コスト、メキシコの税引当、およびその他の特定の特別項目などの特定GAAP項目を除外する過去のnon-GAAP財務指標を使用している。これらのnon-GAAPの金額を参照する場合は、一般的に「調整済み」という用語を使用する。経営陣は、内部ではnon-GAAP財務指標を使用して、戦略的意思決定、将来の結果の予測、現在の業績の評価を行う。また、経営陣がnon-GAAP財務指標を開示する目的は、投資家に対し、提示した期間における当社の業績と動向に関して、より有意義かつ一貫性のある比較を提供することにある。これらのnon-GAAP財務指標は、GAAPに従って提示された結果に加えて、および関連して使用されており、当社の事業を別の側面から見ることができるが、GAAPの結果と合わせて見ることによって、当社の事業に影響を与える要因や動向の全体像を把握することができる。これらのnon-GAAP指標は、GAAPに従って計算された対応する指標の代わりとしてではなく、補足として考慮されるべきである。non-GAAP財務指標は、GAAPに従って作成されていない。したがって、この情報は他社との比較に使用するのに適しているとは言えない。過去の各non-GAAP財務指標と突き合わせて最も比較が可能なGAAP指標は、以下の表に示されている。 Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended Three Months Ended Nine Months Ended Nine Months Ended September 30, 2020 September 30, 2019 September 30, 2020 September 30, 2019 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 92 $ 1.36 $ 99 $ 1.47 $ 233 $ 3.45 $ 304 $ 4.51 Add back: Acquisition/integration costs, net of income tax benefit of $1 million and $2 million for the three and nine months ended September 30, 2020, respectively, and $ - million and $1 million for the three and nine months ended September 30, 2019, respectively (i) 4 0.06 - - 6 0.10 1 0.02 Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $1 million and $7 million for the three and nine months ended September 30, 2020, respectively, and $6 million and $9 million for the three and nine months ended September 30, 2019, respectively (ii) 15 0.22 22 0.32 34 0.51 32 0.47 Charge for fair value markup of acquired inventory, net of income tax benefit of $ - for the three and nine months ending September 30, 2020, respectively (iii) 3 0.04 - - 3 0.04 Charge for early extinguishment of debt, net of income tax benefit of $1 million for the three and nine months ended September 30, 2020, respectively (iv) 4 0.06 - - 4 0.06 - - North America storm damage, net of income tax benefit of $ - for the three and nine months ended September 30, 2020, respectively (v) 2 0.03 - - 2 0.03 - - Tax (benefit) provision - Mexico (vi) (6 ) (0.08 ) 3 0.04 16 0.24 2 0.03 Other tax matters (vii) 6 0.09 2 0.03 6 0.09 2 0.03 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 120 $ 1.77 $ 126 $ 1.86 $ 304 $ 4.50 $ 341 $ 5.06 純利益、EPS、税率は、端数処理のため、合計と係数の総和は必ずしも一致しない。 注釈 (i) 2020年は、主にピュアサークルからの事業の買収と統合に関連する費用が含まれている。2019年は、主にウェスタン･ポリマー (Western Polymer) からの事業の買収と統合に関連する費用が含まれている。 (ii) 2020年9月30日に終了した3か月間に、同社は600万ドル (約6億2,800万円) の税引前構造改革/減損費用を計上した。その内訳は、コストスマート (Cost Smart ) SG&Aプログラムに伴う従業員関連およびその他の費用 (専門サービスを含む) 400万ドル (約4億1,900万円) と、コストスマート売上原価プログラムの一環として、主に北米およびアジア太平洋地域で発生した再編関連費用200万ドル (約2億1,000万円) である。直近の9か月間に、同社は税引前構造改革/減損費用3,100万ドル (約32億4,700万円) を計上した。その内訳は、コストスマート売上原価プログラムの一環として、主に北米とアジア太平洋地域で発生した再編関連費用1,700万ドル (約17億8,000万円)、ならびにコストスマートSG&Aプログラムに関連した従業員関連およびその他費用 (専門サービスを含む) 1,400万ドル (約14億6,600万円) である。さらに同社は、2020年9月30日に終了した3か月間に、持分法投資の減損を1,000万ドル (約10億4,700万円) を計上した。これは、ヴァーディエント･フーズの残り80%の持分購入価格への合意に起因する投資の公正価額減少によるものである。同社は、2020年第4四半期中の買収完了を見込んでいる。同社は、2019年9月30日に終了した3か月間および9か月間に、それぞれ2,800万ドル (約29億3,200万円) および4,100万ドル (約42億9,400万円) の税引前構造改革費用を計上した。2019年第3四半期に、コストスマート売上原価プログラムの一環として、1,400万ドル (約14億6,600万円) の正味再編関連費用を計上した。これには、従業員関連費用600万ドル (約6億2,800万円) とオーストラリアのレーンコーブ施設閉鎖に伴う加速償却が含まれている。さらに、南米およびアジア太平洋地域における従業員関連費用として400万ドル (約4億1,900万円) を計上し、また、コストスマート売上原価プログラム内のその他の費用 (専門サービスを含む) として400万ドル (約4億1,900万円) を計上した。同社はまた、コストスマートSG&Aプログラムの一環として、再編関連費用1,400万ドル (約14億6,600万円) を計上した。これには、主に北米と南米における従業員関連の解雇手当700万ドル (約7億3,300万円) と、その他の費用 (専門サービスを含む) 700万ドル (約7億3,300万円) が含まれている。2019年9月30日に終了した9か月間に、同社は4,100万ドル (約42億9,400万円) の再編費用を計上した。これには、コストスマートSG&Aプログラムに伴う従業員関連費用およびその他の費用 (専門サービスを含む) 2,000万ドル (約20億9,500万円)、オーストラリアのレーンコーブ施設閉鎖を含むコストスマート売上原価プログラムに関連した従業員関連費用1,800万ドル (約18億8,500万円)、中南米の財務変革イニシアティブに関連したその他の費用300万ドル (約3億1,400万円) が含まれている。 (iii) 2020年9月30日に終了した3か月間および直近の9か月間に、企業結合会計基準に準じた取得日に公正価値に調整されたピュアサークルの在庫購入関連費用のフロースルーが含まれている。



(iv) 2020年9月30日に終了した3か月間および直近の9か月間に、同社は2020年11月1日を期限とする4億ドル (約419億円)、4.625%のシニア債の早期償還に直接関連する費用として500万ドル (約5億2,400万円) が発生した。なお同社は、要約連結損益計算書の資金調達コスト（純額）に償還費用を計上している。



(v) 2020年9月30日に終了した3か月間および直近の9か月間に、暴風雨によるアイオワ州シダーラピッズの製造施設の被害に費用が発生した。この施設は10日間稼働を停止したが、暴風雨被害により、2020年9月30日に終了した3か月間に200万ドル (約2億1,000万円) の費用が発生した。なお同社は、当社が暴風雨災害費用を、要約連結損益計算書の「その他の費用（収益）」に計上した。







(vi) 税項目には、メキシコ子会社の機能通貨として米ドルを使用していることによる影響が反映されている。メキシコの実効税率は、メキシコペソ建ての財務諸表を米ドル建てで再計算することにより、大きな影響を受ける。対米ドルのメキシコペソ変動により、2020年9月30日に終了した3か月間および直近の9か月間に、同社はそれぞれ600万ドル (約6億2,800万円) の税優遇および1,600万ドル (約16億7,600万円) の税引当金を計上した。なお、2019年9月30日に終了した3か月間および9か月間に、期間中に対米ドルでメキシコペソが変動したため、それぞれ300万ドル (約3億1,400万円) および200万ドル(約2億1,000万円) の税金引当金を計上した。 (vii) これは、その他の税調整、会社間再編に伴う税調整、および上記のnon-GAAP加減法の税効果に関連している。 II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended September 30, September 30, (in millions, pre-tax) 2020 2019 2020 2019 Operating income $ 153 $ 165 $ 419 $ 494 Add back: Acquisition/integration costs (i) 5 - 8 2 Restructuring/impairment charges (ii) 16 28 41 41 Charge for fair value markup of acquired inventory (iii) 3 - 3 0 North America storm damage (v) 2 - 2 - Non-GAAP adjusted operating income $ 179 $ 193 $ 473 $ 537 上記の各指標については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益、イングレディオンに帰属する希薄化後EPSのNon-GAAP調整後純利益、調整後希薄化後EPSを調整した表の脚注を参照のこと。





II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate (Unaudited) Three Months Ended September 30, 2020 Nine Months Ended September 30, 2020 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 133 $ 40 30.1 % $ 363 $ 125 34.4 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 5 1 8 2 Restructuring/impairment charges (ii) 16 1 41 7 Charge for fair value markup of acquired inventory (iii) 3 - 3 - Charge for early extinguishment of debt (iv) 5 1 5 1 North America storm damage (v) 2 - 2 - Tax item - Mexico (vi) - 6 - (16 ) Other tax matters (vii) - (6 ) - (6 ) Adjusted Non-GAAP $ 164 $ 43 26.2 % $ 422 $ 113 26.8 % Three Months Ended September 30, 2019 Nine Months Ended September 30, 2019 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 140 $ 38 27.1 % $ 431 $ 120 27.8 % Add back: Acquisition/integration costs (i) - - 2 1 Restructuring/impairment charges (ii) 28 6 41 9 Tax item - Mexico (vi) - (3 ) - (2 ) Other tax matters (vii) - (2 ) - (2 ) Adjusted Non-GAAP $ 168 $ 39 23.2 % $ 474 $ 126 26.6 % 上記の各指標については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益、イングレディオンに帰属する希薄化後EPSのNon-GAAP調整後純利益、調整後希薄化後EPSを調整した表の脚注を参照のこと。



