イリノイ州ウエストチェスター発, Nov. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品製造業を対象とした食品原材料ソリューションの世界的なトッププロバイダーであるイングレディオン･インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated) (NYSE: INGR) は本日、2020年度第3四半期の決算報告を行った。2020年および2019年の米国で一般的に受け入れられている財務基準 (GAAP: 米国財政基準) に沿って報告されたこの決算には、同社が提示したnon-GAAP財務指標からは除外されている項目が含まれる。
イングレディオン社長兼最高経営責任者のジム･ザリー (Jim Zallie) は次のように述べている。「当社の第3四半期の業務遂行と業績に満足しています。COVID-19の規制緩和を受けて消費者行動が活発化したことにより、お客様からの需要は当社が展開する4地域すべてで、2020年第2四半期に比べて順調に改善されました。報告された営業利益と調整後営業利益は、第2四半期からそれぞれ35%および41%増加しました。お客様へのサービスの提供と業務遂行に集中して取り組み、ほとんどの地域で、前年比増益を達成することができました。」
「今後も地域ごとに異なる経済情勢を乗り切り、従業員のレジリエンス、事業を展開する地域社会に対する責任、そしてお客様のために事業継続性の確保を重視していきます。当社チームは、優れた敏捷性と創造性を発揮して、お客様の市場進出戦略を進めました。これをとても誇りに思っています。当社は新しい働き方の一環として、新たなデジタルコラボレーション形態を活用して、お客様との関係を維持し、イノベーションと共創に取り組んでいきます。世界中どこからでもお客様にイノベーションプロセスを提供できるよう、アイディア･ラボ (Idea Labs) をバーチャルなインタラクティブスタジオに移行しているところです」と、ザリーは説明を続けた。
「本日新たな戦略的ステップとして、成長推進ロードマップ (Driving Growth Roadmap) を進め、ヴァーディエント･フーズ社の買収を完了し、完全子会社化することを発表しました。これにより、売上増を加速するとともに、製造能力をさらに拡張し、供給網をより適切に管理して、植物性タンパク質の需要増に対応できるようになります。また当四半期には、ピュアサークル (PureCircle) のグローバルチームとオペレーションを統合して、砂糖削減事業をさらに強化しました。」
「当社は、パンデミックによる不確実性を効率的に管理し、しっかりとお客様をサポートし、お客様のニーズの変化にも対応できる体制を整えています。事業成長の実現、株主の皆様への価値提供という当社戦略の妥当性に自信を持っています」と、ザリーは締めくくった。
*調整および希薄化後1株あたり利益 (調整後EPS: adjusted EPS)、調整後営業利益、調整後実効税率、調整後営業キャッシュフローは、non-GAAP財務指標である。これらnon-GAAP指標とほぼ同等な全米GAAP指標との対応関係を確認するには、本プレスリリースに記載されている要約連結財務諸表に続く「Non-GAAP情報」と題された補足財務情報のII項を参照のこと。
希薄化後1株あたり利益 (EPS)
|3Q19
|3Q20
|YTD19
|YTD20
|Reported EPS
|$
|1.47
|$
|1.36
|$
|4.51
|$
|3.45
|Impairment/Restructuring Costs
|$
|0.32
|$
|0.22
|$
|0.47
|$
|0.51
|Acquisition/Integration Costs
|-
|$
|0.06
|$
|0.02
|$
|0.10
|Tax Items
|$
|0.07
|$
|0.01
|$
|0.06
|$
|0.33
|Other Adjusted Items
|-
|$
|0.12
|-
|$
|0.12
|Adjusted EPS**
|$
|1.86
|$
|1.77
|$
|5.06
|$
|4.50
報告されたEPSおよび調整後EPSの変化に影響を及ぼす係数 (推定)
|3Q20
|YTD20
|Margin
|(0.07
|)
|(0.05
|)
|Volume
|(0.02
|)
|(0.41
|)
|Foreign exchange
|(0.07
|)
|(0.20
|)
|Other income
|0.01
|(0.03
|)
|Total operating items
|(0.15
|)
|(0.69
|)
|Other non-operating income
|0.02
|0.05
|Financing costs
|0.09
|0.09
|Non-Controlling interests
|0.02
|0.02
|Shares outstanding
|(0.01
|)
|(0.02
|)
|Tax rate
|(0.06
|)
|(0.02
|)
|Total non-operating items
|0.06
|0.12
|Total items affecting EPS**
|(0.09
|)
|(0.56
|)
**端数処理のため合計は計数の総和と必ずしも一致しない
財政面でのハイライト
ビジネスレビュー
イングレディオン全体
|$ in millions
|2019 Net Sales
|FX Impact
|Volume
|Pricemix
|PureCircle
|2020 Net Sales
|% change
|% change excl. FX
|Third quarter
|1,574
|-38
|-36
|-6
|8
|1,502
|-5
|%
|-2
|%
|Year-to-Date
|4,660
|-138
|-214
|78
|8
|4,394
|-6
|%
|-3
|%
報告された営業利益
|$ in millions
|2019
|FX Impact
|Business Drivers
|PureCircle
|Acquisition / Integration
|Restructuring / Impairment
|Other
|2020
|% change
|% change excl. FX
|Third quarter
|165
|-6
|-3
|-5
|-5
|12
|-5
|153
|-7
|%
|-4
|%
|Year-to-Date
|494
|-18
|-41
|-5
|-6
|-
|-5
|419
|-15
|%
|-11
|%
調整後営業利益
|$ in millions
|2019
|FX Impact
|Business Drivers
|PureCircle
|2020
|% change
|% change excl. FX
|Third quarter
|193
|-6
|-3
|-5
|179
|-7
|%
|-4
|%
|Year-to-Date
|537
|-18
|-41
|-5
|473
|-12
|%
|-8
|%
純売上高
営業利益
北米
純売上高
|$ in millions
|2019 Net Sales
|FX Impact
|Volume
|Pricemix
|2020 Net Sales
|% change
|% change excl. FX
|Third quarter
|984
|-1
|-31
|-24
|928
|-6
|%
|-6
|%
|Year-to-Date
|2,912
|-6
|-181
|14
|2,739
|-6
|%
|-6
|%
セグメント別営業利益
|$ in millions
|2019
|FX Impact
|Business Drivers
|2020
|% change
|% change excl. FX
|Third quarter
|145
|-
|-13
|132
|-9
|%
|-9
|%
|Year-to-Date
|409
|-1
|-50
|358
|-12
|%
|-12
|%
営業利益
南米
純売上高
|$ in millions
|2019 Net Sales
|FX Impact
|Volume
|Pricemix
|2020 Net Sales
|% change
|% change excl. FX
|Third quarter
|245
|-38
|-7
|24
|224
|-9
|%
|7
|%
|Year-to-Date
|699
|-104
|-20
|68
|643
|-8
|%
|7
|%
セグメント別営業利益
|$ in millions
|2019
|FX Impact
|Business Drivers
|2020
|% change
|% change excl. FX
|Third quarter
|27
|-6
|8
|29
|7
|%
|30
|%
|Year-to-Date
|61
|-13
|20
|68
|11
|%
|33
|%
営業利益
アジア太平洋
純売上高
|$ in millions
|2019 Net Sales
|FX Impact
|Volume
|Pricemix
|PureCircle
|2020 Net Sales
|% change
|% change excl. FX
|Third quarter
|205
|-
|1
|-7
|8
|207
|1
|%
|1
|%
|Year-to-Date
|611
|-12
|-12
|-12
|8
|583
|-5
|%
|-3
|%
セグメント別営業利益
|$ in millions
|2019
|FX Impact
|Business Drivers
|PureCircle
|2020
|% change
|% change excl. FX
|Third quarter
|22
|-
|1
|-5
|18
|-18
|%
|-18
|%
|Year-to-Date
|65
|-1
|1
|-5
|60
|-8
|%
|-6
|%
営業利益
ヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA)
純売上高
|$ in millions
|2019 Net Sales
|FX Impact
|Volume
|Pricemix
|2020 Net Sales
|% change
|% change excl. FX
|Third quarter
|140
|-
|1
|2
|143
|2
|%
|2
|%
|Year-to-Date
|438
|-18
|-1
|10
|429
|-2
|%
|2
|%
セグメント別営業利益
|$ in millions
|2019
|FX Impact
|Business Drivers
|2020
|% change
|% change excl. FX
|Third quarter
|24
|-
|1
|25
|4
|%
|4
|%
|Year-to-Date
|71
|-3
|5
|73
|3
|%
|8
|%
営業利益
配当金
2020年9月、同社は四半期配当を1株あたり0.63ドル (約65.98円) から0.64ドル (約67.03円) に増配し、支払配当金は第3四半期に4,500万ドル (約47億1,300万円)、今年度累計で1億3,200万ドル (約138億2,400万円) であった。
2020年の展望
COVID-19の影響による不確実性は今後も継続し、現時点で通年の業績を合理的に予測することはできないため、業績予想は今回も控えておく。
第4四半期には、全事業セグメントの純売上高は引き続きCOVID-19による影響を受けると予測しているが、消費者活動が活発化するに伴い、純売上高は回復すると見込んでいる。多くの国や地域のCOVID-19罹患率の増減に呼応して外食消費は今後も変動し、外食産業で消費される食品飲料に配合される原材料量も低いまま推移すると予測される。一方、家庭で消費される食品需要は緩やかに増加し、食事のレシピに使われる原材料量も増加すると予測している。
通年では、報告された税率は32～36%、調整後有効税率は約27～28%と予測される。
資本支出は2億9,000万ドル (約303億7,100万円) から3億1,000万ドル (約324億6,600万円) と予測される。そのうち、1億ドル (約105億円) 以上がスペシャルティーの成長促進のため投資される。
電話会議とウェブキャストの詳細
イングレディオンは、2020年11月2日 (月) 、中央標準時の午前8時に、社長兼CEOであるジム･ザリーと、代表取締役副社長兼CFOであるジェームズ･グレイ (James Gray) の主催で電話会議を行う。この会議はリアルタイムにウェブキャスト配信され、プレゼンテーションも含まれる。このプレゼンテーションには、インクレディオンのウェブサイト (www.ingredion.com) からアクセスできる。このプレゼンテーションは、電話会議が開始される数時間前からダウンロード可能になる。ウェブキャストは、期間限定でwww.ingredion.comで再生できる。
イングレディオンについて
イングレディオン･インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated) (NYSE: INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーで、120以上の国に製品とサービスを提供している。2019年の年間純売上高は約60億ドル (約6,360億円)、食品、飲料、動物栄養、醸造、産業市場に対して、穀物、果物、野菜、およびその他の植物性の素材を付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。世界各地にIngredion Idea Labs®イノベーションセンターを置くほか、11,000人を超える従業員を擁し、同社は顧客と協力して、人、自然、技術の可能性を集結して目的を達成し、生活改善に貢献している。同社の詳細情報と最新ニュースについては、ingredion.comを閲覧されたい。
将来の見通しに関する記述
このニュースリリースには、1933年証券法第27A条 (改正) および1934年証券取引法第21E条 (改正) の意味における将来の見通しに関する記述が含まれるか、または含まれる場合がある。イングレディオンは、これらの将来の見通しに関する記述が、このような記述に関する免責条項の対象となることを意図している。
将来の見通しに関する記述には、特にCOVID-19の影響に関するイングレディオンの予想、2020年の有効税率および資本支出に関する記述、ならびに前述の根底にある仮定、期待、または信念が含まれる。これらの記述には、「可能性」、「意志」、「すべき」、「予想する」、「想定する」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「プロフォーマ」、「予測」、「展望」、「推進」、「機会」、「見込み」、「暫定的」、またはその他の同様の表現、あるいはそれらの否定的表現が含まれることがある。本リリースにおける過去の事実に関する記述、または本リリースで参照される過去の事実に関する記述以外のすべての記述は、「将来の見通しに関する記述」である。
これらの記述は、現在の状況または期待に基づいているが、特定の固有のリスクや不確実性に影響される可能性があり、その多くは予測が困難で、当社の管理を超えている。これらの将来の見通しに関する記述に反映された当社の期待は合理的な仮定に基づいていると当社は考えているが、投資家は、当社の期待が正しいことを証明する保証がないことに注意すべきである。
実際の結果と発展は、以下などのリスクや不確実性の結果として、将来の見通しに関する記述で明示的または暗示的に示された期待とは大きく異なる可能性がある。それらの要因には以下が含まれる。高果糖コーンシロップ関連製品などへの消費の好みの変化。特に南米の経済、通貨、政治情勢、ならびにヨーロッパの経済および政治情勢など、世界的な経済情勢の影響、当社が原材料を買い付ける、または製品を製造/販売する様々な国と地域の消費者や顧客に影響を与える全般的な政治、経済、ビジネス、および市場の情勢。ならびにこれらの要因が当社の売上高、製品価格、金融市場へのアクセス、顧客からの売掛金回収能力に与える影響。年金資産の投資利益率に対するマイナス影響。食品、飲料、動物栄養、醸造業界など、当社が製品サービスを提供し、売上の大部分を占める主な業界の将来的な財務業績。遺伝子組み換えやバイオテクノロジーにより開発された製品受容率の不確実性。期待に見合う速度と品質で新しい製品やサービスを開発/取得する当社の能力。米国および外国政府の政策および法規制の変更と法令順守コストの変化。特にコーン油などの当社の主力製品と副産物の市場や価格などに対して、トウモロコシ精製および関連業界における競争および顧客からの圧力の増加。ジャガイモ澱粉、タピオカ、アラビアゴム、および当社の一部の製品の原料となるトウモロコシの一部品種の入手可能性、およびトウモロコシなどの原材料コスト上昇を消費者に転嫁する当社の能力。原材料およびエネルギーのコストと入手可能性。メンテナンスおよび投資プロジェクトを計画通りに完了し、コストスマート (Cost Smart) プログラムに沿って期待される節約を達成し、輸送および出荷コストを節約するなど、コストを抑え、予算を達成し、期待されるシナジーを実現する当社の能力。外国為替の変動、金利および為替レートの変動、市場のボラティリティ、これらの変動に関連するリスクのヘッジなど、当社の借入コストに対する財務および資本市場の影響。気候変動の潜在的影響。買収や戦略的提携をうまく特定し、有利な条件で完了する当社の能力、ならびに買収事業をうまく統合し、戦略的提携を実行、維持し、以上すべてより期待されるシナジーを達成する当社の能力。当社製造工場の操業問題またはボイラー信頼性に関する問題。製品の安全性および品質関連のリスク、および環境健康安全および食品安全関連の法規制遵守。外国為替による外国での事業経営、ならびに関税、割当、税金など、複数の国間での製品出荷にかかる経済的、政治的、およびその他のリスク。当社の情報技術システム、処理、サイトに影響を与えるおそれのある中断、セキュリティ違反または障害。十分な労使関係を維持する当社の能力。天候、天災、戦争などの戦闘行為、テロリストの行為および脅威、COVID-19などのパンデミックの発生と継続、ならびにその他の重大な事象が当社事業に与える影響。のれんまたは長期資産の減損認識の可能性。税率の変更、または追加の所得税賦課。合理的な金利で資金を調達し、事業を成長、拡張する当社の能力。
当社の将来の見通しに関する記述は、作成日時点の状況でのみ述べられており、当社は、新しい情報または将来の出来事や開発の結果として、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。当社がこれらの記述の1つ以上を更新または修正した場合でも、投資家は当社がさらなる更新または訂正を行うと判断すべきではない。以上のリスクやその他のリスクの詳細については、当社の2019年12月31日に終了した年度のForm 10-Kによる年次報告書および2020年3月31日に終了した四半期のForm 10-Qによる四半期報告書、ならびに今後のForm 10-QおよびForm 8-Kによる報告書の「リスク要因 (Risk Factors)」を閲覧されたい。
問い合わせ先:
投資家向けの問い合わせ先: ティファニー･ウィリス (Tiffany Willis)、708-551-2592
報道関係者向け: ベッカ･ハリー (Becca Hary)、708-551-2602
|Ingredion Incorporated ("Ingredion")
|Condensed Consolidated Statements of Income
|(Unaudited)
|(in millions, except per share amounts)
|Three Months Ended September 30,
|Change %
|Nine Months Ended September 30,
|Change %
|2020
|2019
|2020
|2019
|Net sales
|$
|1,502
|$
|1,574
|(5
|%)
|$
|4,394
|$
|4,660
|(6
|%)
|Cost of sales
|1,176
|1,230
|3,474
|3,671
|Gross profit
|326
|344
|(5
|%)
|920
|989
|(7
|%)
|Operating expenses
|155
|153
|1
|%
|456
|457
|0
|%
|Other expense (income), net
|2
|(2
|)
|4
|(3
|)
|Restructuring/impairment charges
|16
|28
|41
|41
|Operating income
|153
|165
|(7
|%)
|419
|494
|(15
|%)
|Financing costs, net
|22
|24
|59
|62
|Other, non-operating (income) expense, net
|(2
|)
|1
|(3
|)
|1
|Income before income taxes
|133
|140
|(5
|%)
|363
|431
|(16
|%)
|Provision for income taxes
|40
|38
|125
|120
|Net income
|93
|102
|(9
|%)
|238
|311
|(23
|%)
|Less: Net income attributable to non-controlling interests
|1
|3
|5
|7
|Net income attributable to Ingredion
|$
|92
|$
|99
|(7
|%)
|$
|233
|$
|304
|(23
|%)
|Earnings per common share attributable to Ingredion
|common shareholders:
|Weighted average common shares outstanding:
|Basic
|67.2
|66.9
|67.2
|66.9
|Diluted
|67.6
|67.4
|67.6
|67.4
|Earnings per common share of Ingredion:
|Basic
|$
|1.37
|$
|1.48
|(7
|%)
|$
|3.47
|$
|4.54
|(24
|%)
|Diluted
|$
|1.36
|$
|1.47
|(7
|%)
|$
|3.45
|$
|4.51
|(24
|%)
|Ingredion Incorporated ("Ingredion")
|Condensed Consolidated Balance Sheets
|(in millions, except share and per share amounts)
|September 30, 2020
|December 31, 2019
|(Unaudited)
|Assets
|Current assets
|Cash and cash equivalents
|$
|553
|$
|264
|Short-term investments
|-
|4
|Accounts receivable – net
|913
|977
|Inventories
|908
|861
|Prepaid expenses
|56
|54
|Total current assets
|2,430
|2,160
|Property, plant and equipment – net
|2,354
|2,306
|Goodwill
|841
|801
|Other intangible assets – net
|479
|437
|Operating lease assets
|161
|151
|Deferred income tax assets
|23
|13
|Other assets
|176
|172
|Total assets
|$
|6,464
|$
|6,040
|Liabilities and equity
|Current liabilities
|Short-term borrowings
|62
|$
|82
|Accounts payable and accrued liabilities
|893
|885
|Total current liabilities
|955
|967
|Non-current liabilities
|211
|220
|Long-term debt
|2,115
|1,766
|Non-current operating lease liabilities
|123
|120
|Deferred income tax liabilities
|189
|195
|Share-based payments subject to redemption
|32
|31
|Redeemable non-controlling interests
|74
|-
|Equity
|Ingredion stockholders' equity:
|Preferred stock – authorized 25,000,000 shares – $0.01 par value, none issued
|-
|-
|Common stock – authorized 200,000,000 shares – $0.01 par value, 77,810,875
|shares issued at September 30, 2020 and December 31, 2019
|1
|1
|Additional paid-in capital
|1,145
|1,137
|Less: Treasury stock (common stock; 10,822,592 and 10,993,388 shares at
|September 30, 2020 and December 31, 2019, respectively) at cost
|(1,027
|)
|(1,040
|)
|Accumulated other comprehensive loss
|(1,259
|)
|(1,158
|)
|Retained earnings
|3,884
|3,780
|Total Ingredion stockholders' equity
|2,744
|2,720
|Non-redeemable non-controlling interests
|21
|21
|Total equity
|2,765
|2,741
|Total liabilities and equity
|$
|6,464
|$
|6,040
|Ingredion Incorporated ("Ingredion")
|Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
|(Unaudited)
|For the Nine Months Ended September 30,
|(in millions)
|2020
|2019
|Cash provided by operating activities:
|Net income
|$
|238
|$
|311
|Adjustments to reconcile net income to
|net cash provided by operating activities:
|Depreciation and amortization
|158
|158
|Mechanical stores expense
|39
|42
|Deferred income taxes
|(1
|)
|2
|Charge for fair value mark-up of acquired inventory
|3
|-
|Margin accounts
|6
|(4
|)
|Changes in other trade working capital
|80
|(51
|)
|Other
|39
|32
|Cash provided by operating activities
|562
|490
|Cash used for investing activities:
|Capital expenditures and mechanical stores purchases, net proceeds on disposals
|(250
|)
|(231
|)
|Payments for acquisitions, net of cash acquired
|(208
|)
|(42
|)
|Investment in a non-consolidated affiliate
|(6
|)
|(10
|)
|Short-term investments
|4
|4
|Other
|-
|1
|Cash used for investing activities
|(460
|)
|(278
|)
|Cash provided by (used for) financing activities:
|Proceeds from borrowings (payments on), net
|341
|(19
|)
|Debt issuance costs
|(9
|)
|-
|Repurchases of common stock, net
|-
|63
|Issuances of common stock for share-based compensation, net of settlements
|2
|1
|Dividends paid, including to non-controlling interests
|(132
|)
|(131
|)
|Cash provided by (used for) financing activities
|202
|(86
|)
|Effect of foreign exchange rate changes on cash
|(15
|)
|(10
|)
|Increase in cash and cash equivalents
|289
|116
|Cash and cash equivalents, beginning of period
|264
|327
|Cash and cash equivalents, end of period
|$
|553
|$
|443
|Ingredion Incorporated ("Ingredion")
|Supplemental Financial Information
|(Unaudited)
|I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income
|(in millions, expect for percentages)
|Three Months Ended September 30,
|Change
|Nine Months Ended September 30,
|Change
|Change
|2020
|2019
|Change
|Excl. FX
|2020
|2019
|%
|Excl. FX
|Net Sales
|North America
|$
|928
|$
|984
|(6
|%)
|(6
|%)
|$
|2,739
|$
|2,912
|(6
|%)
|(6
|%)
|South America
|224
|245
|(9
|%)
|7
|%
|643
|699
|(8
|%)
|7
|%
|Asia-Pacific
|207
|205
|1
|%
|1
|%
|583
|611
|(5
|%)
|(3
|%)
|EMEA
|143
|140
|2
|%
|2
|%
|429
|438
|(2
|%)
|2
|%
|Total Net Sales
|$
|1,502
|$
|1,574
|(5
|%)
|(2
|%)
|$
|4,394
|$
|4,660
|(6
|%)
|(3
|%)
|Operating Income
|North America
|$
|132
|$
|145
|(9
|%)
|(9
|%)
|$
|358
|$
|409
|(12
|%)
|(12
|%)
|South America
|29
|27
|7
|%
|30
|%
|68
|61
|11
|%
|33
|%
|Asia-Pacific
|18
|22
|(18
|%)
|(18
|%)
|60
|65
|(8
|%)
|(6
|%)
|EMEA
|25
|24
|4
|%
|4
|%
|73
|71
|3
|%
|8
|%
|Corporate
|(25
|)
|(25
|)
|0
|%
|0
|%
|(86
|)
|(69
|)
|(25
|%)
|(25
|%)
|Sub-total
|179
|193
|(7
|%)
|(4
|%)
|473
|537
|(12
|%)
|(8
|%)
|Restructuring/impairment charges
|(16
|)
|(28
|)
|(41
|)
|(41
|)
|Acquisition/integration costs
|(5
|)
|-
|(8
|)
|(2
|)
|Charge for fair value markup of acquired inventory
|(3
|)
|-
|(3
|)
|North America storm damage
|(2
|)
|-
|(2
|)
|-
|Total Operating Income
|$
|153
|$
|165
|(7
|%)
|(4
|%)
|$
|419
|$
|494
|(15
|%)
|(11
|%)
|II.Non-GAAP情報
|一般会計原則 (「GAAP」) に基づいて作成された連結財務結果を補完するために、取得コストや統合コスト、構造改革および減損コスト、メキシコの税引当、およびその他の特定の特別項目などの特定GAAP項目を除外する過去のnon-GAAP財務指標を使用している。これらのnon-GAAPの金額を参照する場合は、一般的に「調整済み」という用語を使用する。経営陣は、内部ではnon-GAAP財務指標を使用して、戦略的意思決定、将来の結果の予測、現在の業績の評価を行う。また、経営陣がnon-GAAP財務指標を開示する目的は、投資家に対し、提示した期間における当社の業績と動向に関して、より有意義かつ一貫性のある比較を提供することにある。これらのnon-GAAP財務指標は、GAAPに従って提示された結果に加えて、および関連して使用されており、当社の事業を別の側面から見ることができるが、GAAPの結果と合わせて見ることによって、当社の事業に影響を与える要因や動向の全体像を把握することができる。これらのnon-GAAP指標は、GAAPに従って計算された対応する指標の代わりとしてではなく、補足として考慮されるべきである。non-GAAP財務指標は、GAAPに従って作成されていない。したがって、この情報は他社との比較に使用するのに適しているとは言えない。過去の各non-GAAP財務指標と突き合わせて最も比較が可能なGAAP指標は、以下の表に示されている。
|Ingredion Incorporated ("Ingredion")
|Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to
|Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS
|(Unaudited)
|Three Months Ended
|Three Months Ended
|Nine Months Ended
|Nine Months Ended
|September 30, 2020
|September 30, 2019
|September 30, 2020
|September 30, 2019
|(in millions)
|Diluted EPS
|(in millions)
|Diluted EPS
|(in millions)
|Diluted EPS
|(in millions)
|Diluted EPS
|Net income attributable to Ingredion
|$
|92
|$
|1.36
|$
|99
|$
|1.47
|$
|233
|$
|3.45
|$
|304
|$
|4.51
|Add back:
|Acquisition/integration costs, net of income tax benefit of $1 million and $2 million for the three and nine months ended September 30, 2020, respectively, and $ - million and $1 million for the three and nine months ended September 30, 2019, respectively (i)
|4
|0.06
|-
|-
|6
|0.10
|1
|0.02
|Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $1 million and $7 million for the three and nine months ended September 30, 2020, respectively, and $6 million and $9 million for the three and nine months ended September 30, 2019, respectively (ii)
|15
|0.22
|22
|0.32
|34
|0.51
|32
|0.47
|Charge for fair value markup of acquired inventory, net of income tax benefit of $ - for the three and nine months ending September 30, 2020, respectively (iii)
|3
|0.04
|-
|-
|3
|0.04
|Charge for early extinguishment of debt, net of income tax benefit of $1 million for the three and nine months ended September 30, 2020, respectively (iv)
|4
|0.06
|-
|-
|4
|0.06
|-
|-
|North America storm damage, net of income tax benefit of $ - for the three and nine months ended September 30, 2020, respectively (v)
|2
|0.03
|-
|-
|2
|0.03
|-
|-
|Tax (benefit) provision - Mexico (vi)
|(6
|)
|(0.08
|)
|3
|0.04
|16
|0.24
|2
|0.03
|Other tax matters (vii)
|6
|0.09
|2
|0.03
|6
|0.09
|2
|0.03
|Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion
|$
|120
|$
|1.77
|$
|126
|$
|1.86
|$
|304
|$
|4.50
|$
|341
|$
|5.06
|純利益、EPS、税率は、端数処理のため、合計と係数の総和は必ずしも一致しない。
|注釈
|(i) 2020年は、主にピュアサークルからの事業の買収と統合に関連する費用が含まれている。2019年は、主にウェスタン･ポリマー (Western Polymer) からの事業の買収と統合に関連する費用が含まれている。
|(ii) 2020年9月30日に終了した3か月間に、同社は600万ドル (約6億2,800万円) の税引前構造改革/減損費用を計上した。その内訳は、コストスマート (Cost Smart ) SG&Aプログラムに伴う従業員関連およびその他の費用 (専門サービスを含む) 400万ドル (約4億1,900万円) と、コストスマート売上原価プログラムの一環として、主に北米およびアジア太平洋地域で発生した再編関連費用200万ドル (約2億1,000万円) である。直近の9か月間に、同社は税引前構造改革/減損費用3,100万ドル (約32億4,700万円) を計上した。その内訳は、コストスマート売上原価プログラムの一環として、主に北米とアジア太平洋地域で発生した再編関連費用1,700万ドル (約17億8,000万円)、ならびにコストスマートSG&Aプログラムに関連した従業員関連およびその他費用 (専門サービスを含む) 1,400万ドル (約14億6,600万円) である。さらに同社は、2020年9月30日に終了した3か月間に、持分法投資の減損を1,000万ドル (約10億4,700万円) を計上した。これは、ヴァーディエント･フーズの残り80%の持分購入価格への合意に起因する投資の公正価額減少によるものである。同社は、2020年第4四半期中の買収完了を見込んでいる。同社は、2019年9月30日に終了した3か月間および9か月間に、それぞれ2,800万ドル (約29億3,200万円) および4,100万ドル (約42億9,400万円) の税引前構造改革費用を計上した。2019年第3四半期に、コストスマート売上原価プログラムの一環として、1,400万ドル (約14億6,600万円) の正味再編関連費用を計上した。これには、従業員関連費用600万ドル (約6億2,800万円) とオーストラリアのレーンコーブ施設閉鎖に伴う加速償却が含まれている。さらに、南米およびアジア太平洋地域における従業員関連費用として400万ドル (約4億1,900万円) を計上し、また、コストスマート売上原価プログラム内のその他の費用 (専門サービスを含む) として400万ドル (約4億1,900万円) を計上した。同社はまた、コストスマートSG&Aプログラムの一環として、再編関連費用1,400万ドル (約14億6,600万円) を計上した。これには、主に北米と南米における従業員関連の解雇手当700万ドル (約7億3,300万円) と、その他の費用 (専門サービスを含む) 700万ドル (約7億3,300万円) が含まれている。2019年9月30日に終了した9か月間に、同社は4,100万ドル (約42億9,400万円) の再編費用を計上した。これには、コストスマートSG&Aプログラムに伴う従業員関連費用およびその他の費用 (専門サービスを含む) 2,000万ドル (約20億9,500万円)、オーストラリアのレーンコーブ施設閉鎖を含むコストスマート売上原価プログラムに関連した従業員関連費用1,800万ドル (約18億8,500万円)、中南米の財務変革イニシアティブに関連したその他の費用300万ドル (約3億1,400万円) が含まれている。
|(iii) 2020年9月30日に終了した3か月間および直近の9か月間に、企業結合会計基準に準じた取得日に公正価値に調整されたピュアサークルの在庫購入関連費用のフロースルーが含まれている。
|(iv) 2020年9月30日に終了した3か月間および直近の9か月間に、同社は2020年11月1日を期限とする4億ドル (約419億円)、4.625%のシニア債の早期償還に直接関連する費用として500万ドル (約5億2,400万円) が発生した。なお同社は、要約連結損益計算書の資金調達コスト（純額）に償還費用を計上している。
|(v) 2020年9月30日に終了した3か月間および直近の9か月間に、暴風雨によるアイオワ州シダーラピッズの製造施設の被害に費用が発生した。この施設は10日間稼働を停止したが、暴風雨被害により、2020年9月30日に終了した3か月間に200万ドル (約2億1,000万円) の費用が発生した。なお同社は、当社が暴風雨災害費用を、要約連結損益計算書の「その他の費用（収益）」に計上した。
|(vi) 税項目には、メキシコ子会社の機能通貨として米ドルを使用していることによる影響が反映されている。メキシコの実効税率は、メキシコペソ建ての財務諸表を米ドル建てで再計算することにより、大きな影響を受ける。対米ドルのメキシコペソ変動により、2020年9月30日に終了した3か月間および直近の9か月間に、同社はそれぞれ600万ドル (約6億2,800万円) の税優遇および1,600万ドル (約16億7,600万円) の税引当金を計上した。なお、2019年9月30日に終了した3か月間および9か月間に、期間中に対米ドルでメキシコペソが変動したため、それぞれ300万ドル (約3億1,400万円) および200万ドル(約2億1,000万円) の税金引当金を計上した。
|(vii) これは、その他の税調整、会社間再編に伴う税調整、および上記のnon-GAAP加減法の税効果に関連している。
|II. Non-GAAP Information (continued)
|Ingredion Incorporated ("Ingredion")
|Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income
|(Unaudited)
|Three Months Ended
|Nine Months Ended
|September 30,
|September 30,
|(in millions, pre-tax)
|2020
|2019
|2020
|2019
|Operating income
|$
|153
|$
|165
|$
|419
|$
|494
|Add back:
|Acquisition/integration costs (i)
|5
|-
|8
|2
|Restructuring/impairment charges (ii)
|16
|28
|41
|41
|Charge for fair value markup of acquired inventory (iii)
|3
|-
|3
|0
|North America storm damage (v)
|2
|-
|2
|-
|Non-GAAP adjusted operating income
|$
|179
|$
|193
|$
|473
|$
|537
|上記の各指標については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益、イングレディオンに帰属する希薄化後EPSのNon-GAAP調整後純利益、調整後希薄化後EPSを調整した表の脚注を参照のこと。
|II. Non-GAAP Information (continued)
|Ingredion Incorporated ("Ingredion")
|Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate
|(Unaudited)
|Three Months Ended September 30, 2020
|Nine Months Ended September 30, 2020
|Income before
|Provision for
|Effective Income
|Income before
|Provision for
|Effective Income
|(in millions)
|Income Taxes (a)
|Income Taxes (b)
|Tax Rate (b / a)
|Income Taxes (a)
|Income Taxes (b)
|Tax Rate (b / a)
|As Reported
|$
|133
|$
|40
|30.1
|%
|$
|363
|$
|125
|34.4
|%
|Add back:
|Acquisition/integration costs (i)
|5
|1
|8
|2
|Restructuring/impairment charges (ii)
|16
|1
|41
|7
|Charge for fair value markup of acquired inventory (iii)
|3
|-
|3
|-
|Charge for early extinguishment of debt (iv)
|5
|1
|5
|1
|North America storm damage (v)
|2
|-
|2
|-
|Tax item - Mexico (vi)
|-
|6
|-
|(16
|)
|Other tax matters (vii)
|-
|(6
|)
|-
|(6
|)
|Adjusted Non-GAAP
|$
|164
|$
|43
|26.2
|%
|$
|422
|$
|113
|26.8
|%
|Three Months Ended September 30, 2019
|Nine Months Ended September 30, 2019
|Income before
|Provision for
|Effective Income
|Income before
|Provision for
|Effective Income
|(in millions)
|Income Taxes (a)
|Income Taxes (b)
|Tax Rate (b / a)
|Income Taxes (a)
|Income Taxes (b)
|Tax Rate (b / a)
|As Reported
|$
|140
|$
|38
|27.1
|%
|$
|431
|$
|120
|27.8
|%
|Add back:
|Acquisition/integration costs (i)
|-
|-
|2
|1
|Restructuring/impairment charges (ii)
|28
|6
|41
|9
|Tax item - Mexico (vi)
|-
|(3
|)
|-
|(2
|)
|Other tax matters (vii)
|-
|(2
|)
|-
|(2
|)
|Adjusted Non-GAAP
|$
|168
|$
|39
|23.2
|%
|$
|474
|$
|126
|26.6
|%
|上記の各指標については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益、イングレディオンに帰属する希薄化後EPSのNon-GAAP調整後純利益、調整後希薄化後EPSを調整した表の脚注を参照のこと。
|II. Non-GAAP Information (continued)
|Ingredion Incorporated ("Ingredion")
|Reconciliation of Reported U.S. GAAP Effective Tax Rate ("GAAP ETR")
|to Anticipated Adjusted Effective Tax Rate ("Adjusted ETR")
|(Unaudited)
|Anticipated Effective Tax Rate Range
|for Full Year 2020
|Low End
|High End
|GAAP ETR
|32.0
|%
|36.0
|%
|Add:
|Acquisition/integration costs (i)
|0.4
|%
|0.4
|%
|Restructuring/impairment charges (ii)
|1.5
|%
|1.6
|%
|Charge for fair value markup of acquired inventory (iii)
|0.0
|%
|0.0
|%
|Charge for early extinguishment of debt (iv)
|0.2
|%
|0.2
|%
|North America storm damage (v)
|0.1
|%
|0.2
|%
|Tax item - Mexico (vi)
|-2.3
|%
|-5.0
|%
|Other tax matters (vii)
|-1.0
|%
|-1.0
|%
|Impact of adjustment on Effective Tax Rate (viii)
|-3.9
|%
|-4.4
|%
|Adjusted ETR
|27.0
|%
|28.0
|%
|上記は、2020年通期の予測GAAPベースのETRに、2020年通期の予想修正済みETRを調整したものである。上記の金額は、未知の時期、効果、有意性により、本質的に予測および推定が難しい特定の将来の費用、コストおよび利益を反映していないことがある。これらの金額には、買収および統合費用、減損および再編費用、その他の特別項目が含まれるが、これらに限定されない。これらの項目は通常、調整後ETRガイダンスから除外している。そのため、当社はGAAP ETRの予測よりも、調整後ETRの予測に対して自信を持っている。
|(i) から (vii) の項目については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益、イングレディオンに帰属する希薄化後EPSのNon-GAAP調整後純利益、調整後希薄化後EPSを調整した表の脚注を参照のこと。
|(viii) 項目 (i) から (vii) に税率適用後の間接的影響。
Ingredion Incorporated
Westchester, Illinois, UNITED STATES
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