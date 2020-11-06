中国东莞, Nov. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 多尼斯（国际）股份有限公司（Dogness (International) Corporation，以下称“多尼斯”或“公司”）（NASDAQ: DOGZ）是一家位于中国的宠物产品开发和制造公司，其产品包括智能产品、卫生产品、健康和保健产品以及牵引绳产品。该公司今天宣布其在中国厦门附近的新工厂竣工。



新工厂面积约20，000平方米， 总建筑面积约为19，000平方米。该工厂将生产多尼斯的传统宠物产品系列，包括颈圈，胸背带，牵引绳和系索等600多SKU产品。该工厂采用先进自动化设备，使得多尼斯的传统产品产量可以翻一番。

“厦门附近的新工厂开业将大幅度地扩大我们传统产品线的生产能力,” 多尼斯董事长兼首席执行官陈四龙先生表示：“通过提高制造能力，我们将能够满足北美和中国市场不断增加的大额订单的需求，从而扩大生产，提高销售。这一成就将促进我们的未来发展， 帮助我们继续推进成为宠物产品行业国际领先品牌的战略。”

关于多尼斯

多尼斯（国际）股份有限公司创立于2003年，其创立理念是：宠物狗和宠物猫是家庭中重要且深受喜爱的成员。多尼斯以其智能产品、卫生产品、健康和保健产品以及牵引产品简化宠物生活方式，提升豢养宠物的科学性，增进宠物和看护者之间的关系。公司通过完全集成的垂直供应链和世界级研发能力，确保提供业界领先的质量，目前公司拥有的专利和待审批专利已超过200项。多尼斯产品通过全球连锁商店和分销商提供给全球各地家庭。有关更多信息，请访问：ir.dogness.com。

前瞻性声明

本新闻稿中的任何声明均不得解释为购买或出售任何证券的要约。此类要约只能根据经修订的《1933年证券法》和适用的各州证券法律提出。本新闻稿中关于我们未来增长前景的某些声明属前瞻性声明，涉及我们未来的业务预期，意在根据1995年《私人证券诉讼改革法案》满足“安全港”资格要求，其中涉及多项可能导致实际结果与此类前瞻性声明中的结果发生重大差异的风险和不确定性。与这些陈述相关的风险和不确定性包括但不限于：有关我们以任何特定条款筹集资金的能力的风险和不确定性、收入波动、汇率波动、我们管理增长的能力、我们通过在中国和美国扩大运营和收购资产实现收益的能力、我们吸引和留住高技能专业人员的能力、客户集中度、行业部门的集中度、对我们重点领域技术的需求减少、我们成功完成和集成潜在收购的能力、对我们知识产权的未经授权使用，以及影响我们行业的总体经济情况。我们向美国证券交易委员会提交的文件中更全面地描述了可能影响我们未来经营业绩的其他风险。如需获取这些文件，请访问www.sec.gov。多尼斯可能会不时作出更多的书面和口头前瞻性声明，包括公司向美国证券交易委员会提交的文件和我们向股东提交的报告中所载的声明。此外请注意，本文所包含的任何前瞻性声明均基于我们在本新闻稿发布之日认定合理的假设。除非法律规定，否则本公司不承诺对由本公司或代表本公司可能不时作出的任何前瞻性声明进行更新。