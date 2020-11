Bonjour,

Capgemini lance sa deuxième série d’offres dédiées à l’« Intelligent Industry » : destinée aux constructeurs et équipementiers automobiles, elle leur permet de poursuivre avec confiance le développement de la conduite autonome

Ces nouveaux services de validation et de vérification des systèmes pour la conduite autonome, tirant pleinement profit du potentiel des données, vont permettre le développement de véhicules autonomes sûrs et fiables.

Paris, le 6 novembre 2020 — Capgemini dévoile sa deuxième série d’offres dédiées à « l’Intelligent Industry » . Destinée à l’industrie automobile, elle propose des services de bout en bout pour la validation et la vérification des systèmes avancés de conduite autonome. Elle fait suite au récent lancement des offres 5G et Edge dont la vocation est de permettre aux entreprises de faire les bons investissements pour bâtir les fondations de leur transformation par les données. Cette nouvelle offre « Intelligent Industry » de Capgemini est destinée à aider les constructeurs et équipementiers automobiles à poursuivre efficacement et en confiance leur transition vers les véhicules autonomes.

« La conduite autonome est l’un des aboutissements les plus prometteurs de l’ «Intelligent Industry ». Elle représente également un défi de taille : l’atteinte de niveaux acceptables en termes de sécurité et de fiabilité. Elle nécessite donc la mise en place de procédures de vérification et de validation à un niveau élevé, » explique Markus Winkler, à la tête du secteur automobile au sein du groupe Capgemini. « Un seul et même véhicule peut générer en roulant plusieurs centaines de pétaoctets de données. Cependant, pour permettre l’anticipation des comportements à adopter en toutes circonstances sur une route publique, aucun véhicule n’est à ce jour en mesure de parcourir suffisamment de kilomètres et de produire assez de données. La modélisation virtuelle et l’apprentissage continu sont donc de rigueur. Ils nécessitent des infrastructures et des capacités d’analyse adéquats pour traiter les données générées. La nouvelle offre de Capgemini en matière de systèmes de vérification et de validation de la conduite autonome permettra aux constructeurs de gérer toutes ces données et de finaliser les procédures de vérification et de validation de ces éléments. Ils pourront ainsi concentrer leurs efforts de R&D sur la progression vers des niveaux d’autonomie plus élevés. »

Avec l'intégration d'Altran, le leader mondial de l'ingénierie et des services de R&D, Capgemini est le pionnier de l’« Intelligent Industry » bénéficiant de toute la gamme de services en matière de technologies industrielles et digitales. Par exemple, grâce à l’expertise combinée et unique de Capgemini et d’Altran en matière d’ingénierie automobile, de données et de technologies, le Groupe PSA a pu accélérer le traitement de l’énorme volume de données généré par ses campagnes de tests.

« Nous avons choisi de travailler avec Capgemini et Altran en raison de leurs fortes compétences dans les projets orientés données et basés sur le cloud. Participer à un projet européen innovant pour l'industrie automobile dans le domaine de la voiture connectée et autonome est très stimulant. Cette collaboration nous permet de finaliser la collecte et le traitement des données dans les délais impartis, et nous permet de déployer des méthodes innovantes en matière d'analyse des données avec une solution de cloud hybride, » explique Jean-Louis Sauvaget, Expert car data acquisition and post processing for customer usage au sein de la division Recherche & Développement du Groupe PSA.

Pour atteindre des niveaux de sécurité et de fiabilité acceptables pour la conduite autonome, il est nécessaire de réaliser un nombre considérable de vérifications et de validations. De nombreux tests sur route et simulations doivent être effectués, générant des volumes de données inédits et nécessitant des infrastructures et outils d’analyse adéquats pour leur traitement. S’appuyant sur la forte expertise du groupe Capgemini en matière d’ingénierie et d’informatique, ces nouveaux services de validation et de vérification des systèmes pour la conduite autonome permettent aux constructeurs et équipementiers automobiles, ainsi qu’à l’ensemble des acteurs du secteur, de mettre en place l’architecture et la technologie nécessaires pour assurer la sécurité et la fiabilité des systèmes sans conducteur grâce aux éléments suivants :

Stratégie et orchestration des tests

Production de données physiques et virtuelles

Gestion des données

Intégration d’outils et continuité digitale

Infrastructure cloud hybride

Et les services complets de vérification et de validation en mode ‘as a service1’

Pour plus d’informations sur les offres « Intelligent Industry » de Capgemini, cliquez ici

