Bestyrelsen i ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indstiller Gitte Pugholm Aabo, administrerende direktør i GN Hearing A/S og Bertil Lindmark, direktør for forskning og udvikling i Galecto A/S som nye, uafhængige medlemmer af bestyrelsen ved selskabets næste ordinære generalforsamling. Deres valg til bestyrelsen vil følge ALK’s normale procedure for valg af nye medlemmer, jf. ALK’s vedtægter. Såfremt de bliver valgt, vil antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i ALK’s bestyrelse stige fra fem til syv, således at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne vil være uafhængige ifølge Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.



Anders Hedegaard, bestyrelsesformand i ALK, siger: “Nomineringen af Gitte Aabo og Bertil Lindmark vil udvide og styrke ALKs bestyrelse, og jeg er sikker på, at deres erfaringer i life science sektoren samt deres forretningsmæssige baggrund vil være en stor fordel for ALK. Vi nærmer os slutningen af ALK’s treårige transformationsperiode, og ALK står på tærsklen til et nyt, vigtigt kapitel i selskabets udvikling – med fokus på fortsat vækst, lønsomhed og udnyttelse af sin stærke platform til at forfølge nye initiativer.”

Gitte Aabo, født i 1967, er dansk statsborger og administrerende direktør for GN Hearing, en af verdens førende producenter af høreapparater. Hun har tidligere været administrerende direktør i Leo Pharma og har stor global ledelseserfaring og en omfattende forståelse for international forretningsførelse, finans, IT, salg- og markedsføring samt betydelig indsigt i opbygningen af forretningsunderstøttende digitale fællesskaber. Gitte Aabo har en cand.merc i Business administration fra Copenhagen Business School.

Bertil Lindmark, født i 1955, er svensk statsborger og medlem af direktionen i biotekselskabet Galecto A/S, hvor han er direktør for forskning og udvikling (Chief Medical Officer). Han har over 30 års erfaring med forskning og udvikling fra sine stillinger hos AstraZeneca, Almirall, ASLAN Pharmaceuticals og eTheRNA Immunotherapies. Bertil Lindmark er uddannet læge, har en ph.d. i molekylær epidemiologi fra universitetet i Lund, Sverige, samt en speciallægeuddannelse i intern medicin og gastroenterologi.

Fuld information om medlemmer, der indstilles til selskabets bestyrelse, vil blive offentliggjort i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i 2021.

Om ALK

ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergi-immunterapi og andre produkter og serviceydelser til mennesker med allergi og allergilæger. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.400 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.

