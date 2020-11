November 06, 2020 04:05 ET

November 06, 2020 04:05 ET

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 6.11.2020 KLO 11.05

Enento Groupin hallituksen päätös pääoman palautuksesta

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 12.6.2020 valtuutti hallituksen harkintansa mukaan päättämään varojenjaosta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena, yhteensä enintään 0,34 euroa osakkeelta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Hallitus on 6.11.2020 valtuutuksen mukaisesti päättänyt, että pääoman palautuksena sijoitetun vapaan pääoman rahastosta maksetaan 0,34 euroa osakkeelta eli yhteensä 8 162 400,74 euroa. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 10.11.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varat maksetaan 26.11.2020.

