North Media A/S

November 06, 2020 06:12 ET

Selskabsmeddelelse nr. 26-2020

6. november 2020

I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug skal ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående indberette til Finanstilsynet og underrette North Media A/S om transaktioner med aktier i North Media A/S.

North Media A/S offentliggør hermed i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug følgende information modtaget fra ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående (se vedhæftede).

Transaktionerne omhandler:

Navn Beholdning

før transaktion,

antal aktier Transaktion,

antal aktier Beholdning

efter transaktion,

antal aktier Ulrik Falkner Thagesen (erhvervelse) 0 2.750 2.750

Yderligere oplysninger

Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45.

North Media leverer platforme og kanaler til erhvervslivets kommunikation med forbrugerne. Koncernen har tre forretningsområder: FK Distribution pakker og hustandsomdeler tilbudsaviser, lokalaviser mv., og FK driver også den digitale tilbudsplatform minetilbud.dk. North Media Online driver markedspladserne BoligPortal.dk, Ofir.dk og Lead Supply for hhv. lejeboliger, jobs og lån. BEKEY udbyder adgangsløsninger, så godkendte distributører, hjemmeplejer og andre får adgang til private hjem og opgange via en sikker, digital platform. Flere af North Medias virksomheder er markedsledere. North Media har ca. 450 medarbejdere.

