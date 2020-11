TORONTO, 06 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moments Déterminants Canad a/ Defining Moments Canada a officiellement lancé son projet éducatif national commémorant le 100e anniversaire de la découverte de l’insuline.



Il y a 100 ans cette fin de semaine, le jeune Dr Frederick Banting rencontre le très prestigieux chef du département de physiologie de l’Université de Toronto, le Dr J.J.R. Macleod. Une semaine plus tôt, une idée révolutionnaire susceptible de sauver des vies réveillait Banting en pleine nuit : est-ce que les sécrétions du pancréas pourraient être isolées et purifiées afin de traiter le diabète? Sceptique, mais jugeant que même un échec pourrait faire avancer la recherche, Macleod accepte à contrecœur de financer les recherches de Banting l’été suivant. Un an plus tard, les deux hommes révéleront les résultats de plusieurs mois de recherche au monde médical. Le diabète n’est plus un arrêt de mort. Banting et Macleod, avec le soutien indéfectible de Charles Best et James Collip, avaient découvert l’insuline.



Moments Déterminants Canada et ses partenaires sont fiers de diriger cette exploration de trois ans avec Insulin e 100 : Inspiration et innovation . Ce projet commémoratif national vous fait découvrir l’histoire de la découverte et du développement de l’insuline, un exploit canadien, fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs , raconte les faits saillants de la vie du D r Frederick Banting en tant que scientifique avant-gardiste, et favorise une analyse plus approfondie de l’histoire riche et diversifiée des avancées scientifiques et médicales au Canada.

Insuline100 continuera de se développer et accueillera de nouveaux contenus sur le site Web de Moments Déterminants Canada, dans le cadre de l’exposition virtuelle, notamment des renseignements en santé publique sur les effets syndémiques du diabète ainsi que des ressources pédagogiques et de perfectionnement pour les enseignants. Cet outil de commémoration arrive à point nommé dans le contexte que l’on connaît, souligne le fondateur et président Neil Orford : « La découverte de l’insuline il y a 100 ans est le "cadeau du Canada" au reste du monde. Elle a affermi, en ce 21e siècle, l’engagement du pays envers la recherche médicale et les réalisations dans ce domaine, pour tous les Canadiens. En 2020, les jeunes canadiens d’âge scolaire ont compris le lien entre santé et éducation publiques, dans le contexte de la pandémie. La découverte de l’insuline et le legs de ces médecins intrépides il y a 100 ans continue d’inspirer la prochaine génération de scientifiques pionniers. » Le projet poursuivra son travail de commémoration jusqu’en 2023, dont le point culminant sera le centenaire du premier Prix Nobel du Canada décerné en 1923 aux docteurs Banting et Macleod, qui ont partagé cet honneur avec leurs collaborateurs, Charles Best et James Collip.

Les précieux partenaires de Moments Déterminants Canada sont notamment l’Université de Toronto, la McMaster Children and Youth University (MCYU), Novo Nordisk (Canada), Sanofi Pasteur (Canada), le lieu historique national du Canada de la Maison-Banting et Diabète Canada. Cette initiative est financée en partie par le gouvernement du Canada, par le truchement du Programme des célébrations et commémorations de Patrimoine canadien.

Insuline100 : Inspiration et innovation est disponible sur le site Web de Moments Déterminants Canada en tant qu’exposition virtuelle et comprend une échelle chronologique d’Insuline100 : La découverte et le développement et une carte interactive d’Insuline100 : Sir Frederick Banting. Moments Déterminants Canada a étoffé ses ressources éducatives afin de fournir aux enseignants les outils nécessaires pour donner vie à l’histoire de la découverte de l’insuline dans leurs salles de classe. Les archives numériques de Moments Déterminants Canada comprennent des plans de leçon créés par des enseignants qui favoriseront les interactions des élèves en lien avec ce moment déterminant de l’histoire du Canada.

Insuline100 raconte des histoires illustrant les effets du diabète au sein des collectivités canadiennes au cours des 100 dernières années. Avant l’invention de l’insuline, le diabète signait l’arrêt de mort du malade et sa découverte a permis de sauver un nombre incalculable de vies. La commémoration de ce moment historique est importante pour ceux et celles dont la vie a changé grâce à l’insuline, mais elle l’est plus particulièrement pour les Canadiens car ce traitement a été découvert ici, au Canada. Des gens de partout dans le monde ont fait un long périple pour rendre honneur au Dr Banting et ses collègues, au lieu historique national du Canada de la Maison-Banting, à London, en Ontario. Banting n’était qu’un homme ordinaire qui a fait des choses extraordinaires, et son legs a laissé une empreinte durable sur la société canadienne et le monde médical. Notre périple vers un remède contre le diabète n’est pas encore terminé et le prochain scientifique porteur d’espoir est déjà parmi nous. Cette immersion dans l’histoire du Canada fait ressortir des moments précieux de notre passé, tout en aidant les élèves à tracer une voie vers l’avenir. À partir d’histoires méconnues et qui n’ont pas encore été racontées, Moments Déterminants Canada propose un nouveau fil narratif et favorise une compréhension transversale de l’histoire chez les élèves, afin qu’ils soient en mesure d’adopter une démarche curatoriale en classe et au-delà.

Moments Déterminants Canada/Defining Moments Canada est un organisme voué au patrimoine et à l’éducation numériques dont l’objectif est de proposer des façons nouvelles et novatrices d’enseigner et de commémorer l’histoire du Canada au moyen de récits et d’outils du 21e siècle. L’organisme a précédemment orchestré les commémorations nationales de la pandémie de grippe espagnole de 1918 à 1920 au Canada et le 75e anniversaire du jour J, Juno75 . En 2020, Moments Déterminants Canada a dirigé les commémorations nationales sur support numérique du JourVE75 , en partenariat avec Anciens combattants Canada.

