ALM Brand A/S

November 06, 2020 10:08 ET

November 06, 2020 10:08 ET

6. november 2020

Selskabsmeddelelse nr. 45/2020

Alm. Brand – Ændringer i bestyrelsen i Alm. Brand A/S

Som en følge af selskabets salg af Alm. Brand Bank A/S til Sydbank A/S omtalt i selskabsmeddelelse nr. 40/2020, udtræder medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Susanne Larsen 3. november 2020 af bestyrelsen i Alm. Brand A/S. Susanne Larsen var valgt som medarbejderrepræsentant af koncernens bankansatte.

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen Helle Låsby Frederiksen er tillige udtrådt af selskabets bestyrelse og er pr. 9. oktober 2020 afløst af personlig suppleant Lotte Kathrine Sørensen.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til Mikael Bo Larsen, Senior Investor Relations Officer, på tlf. nr. 51 43 80 02.

Vedhæftet fil