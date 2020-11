Ce nouvel ajout apporte une expertise de classe mondiale au développement de GlucoTrack ® et de sa plateforme de santé numérique

WILMINGTON, Delaware et ASHDOD, Israël, 06 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Integrity Applications, Inc. ( www.integrity-app.com ) (OTCQB : IGAP), créateur de GlucoTrack ® , un dispositif non invasif de mesure de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et de prédiabète, a annoncé aujourd'hui que Shalom Shushan a intégré la société en tant que directeur technologique, à compter du 9 novembre 2020. M. Shushan dirigera toutes les activités de technologie et de recherche et développement pour Integrity et siégera au sein de l'équipe de direction de la société.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la technologie et du développement de produits, M. Shushan apporte une vaste expérience dans les technologies de capteurs, l'apprentissage automatique, la conception d'algorithmes, la stratégie du portefeuille de produits et d'autres compétences essentielles en matière d'ingénierie dans le domaine des technologies de consommation, de sécurité et des dispositifs médicaux, y compris plusieurs appareils portables liés aux soins de santé. En outre, son expérience en matière de leadership va de la gestion de grandes équipes mondiales multi-sites et inter-fonctionnelles à la collaboration et à l'expansion de jeunes sociétés technologiques, y compris une startup de dispositifs médicaux qu'il a fondée.

Plus récemment, M. Shushan a passé 8 ans en tant que vice-président de la recherche et du développement chez Crow Technologies, Ltd., où il a dirigé la vision et la stratégie techniques et était responsable du développement et de l'ingénierie de ses plateformes d'IdO, de domotique et de télémédecine. Auparavant, il était co-fondateur et PDG de Nayos Ltd., un cabinet de conception de solutions intégrées privé, et était le PDG et directeur technologique de Bio-Guard suite à sa fusion avec Nayos. M. Shushan est titulaire d'une licence en ingénierie électrique et informatique de l'université Ben Gourion avec une spécialisation dans le traitement des signaux et des images.

« Je suis heureux d'accueillir Shalom au sein de l'équipe de direction d'Integrity », a déclaré David Malka, président d'Integrity. « Son expertise technologique approfondie, son expérience de la gestion mondiale et ses vastes connaissances techniques font de lui un excellent choix pour Integrity. Nous sommes impatients de le voir mener nos initiatives clés, notamment l'amélioration de notre plateforme, la livraison de la prochaine génération de GlucoTrack et l'accélération de la vitesse des innovations technologiques d'Integrity qui profiteront véritablement à ceux qui souffrent de prédiabète et de diabète de type 2 dans le monde entier. »

« Je suis ravi de rejoindre Integrity à ce moment passionnant de l'histoire de la société », a déclaré M. Shushan. « Integrity mène la construction d'une véritable solution de bout en bout pour le diabète et le prédiabète. Je suis impatient de stimuler davantage l'innovation et d'améliorer notre plateforme révolutionnaire. »

À propos de GlucoTrack®

GlucoTrack® est un dispositif de surveillance véritablement non invasif qui mesure et affiche rapidement le taux de glucose d'un individu en une minute environ, sans piqûre au doigt ni douleur. GlucoTrack® dispose d'un clip équipé de capteurs qui se fixe au lobe de l'oreille et mesure la glycémie de l'utilisateur à l'aide de technologies de capteurs innovantes et brevetées. Les signaux mesurés sont analysés à l'aide d'un algorithme breveté, puis le taux de glucose calculé est affiché sur un petit appareil portable de la taille d'un petit téléphone mobile. Les résultats de la glycémie sont stockés dans le dispositif et utilisés pour estimer le taux d'hémoglobine glyquée à l'aide d'un algorithme breveté. Le dispositif peut également afficher les valeurs de glycémie sous la forme d'un graphique, permettant à l'utilisateur de surveiller ses taux de glucose au fil du temps. GlucoTrack® a reçu les approbations du marquage CE en Europe et du ministère sud-coréen de la sécurité sanitaire des aliments et des médicaments pour le diabète de type 2 et le prédiabète et est actuellement disponible sur une sélection de marchés en Europe et en Asie.

À propos d'Integrity Applications, Inc.

Fondée en 2001, Integrity Applications, Inc. (OTCQB : IGAP) se concentre sur la conception, le développement et la commercialisation de technologies non invasives de surveillance de la glycémie pour les personnes atteintes de diabète de type 2 et de prédiabète. La société a développé GlucoTrack®, un dispositif de surveillance de la glycémie non invasif breveté conçu pour fournir des mesures du taux de glucose en environ une minute sans la douleur, le surcoût, la difficulté ou l'inconfort des dispositifs avec auto-piqueurs invasifs conventionnels. Integrity Applications Inc. est une société du Delaware, ayant son siège aux États-Unis et un site de R&D à Ashdod, en Israël. Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites http://www.integrity-app.com/ et http://www.glucotrack.com .

Contact auprès des investisseurs : investors@integrity-app.com

Contact auprès des médias : media@integrity-app.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les mots tels que « s'attendre à », « planifier » et « sera » visent à identifier les énoncés prospectifs. Les lecteurs sont avertis que certains facteurs importants peuvent affecter les résultats réels d'Integrity Applications et pourraient entraîner un écart sensible entre ces résultats et les énoncés prospectifs qui pourraient être formulés dans le présent communiqué de presse. Les facteurs qui peuvent affecter les résultats d'Integrity Applications comprennent, sans s'y limiter, la capacité d'Integrity Applications à lever des capitaux supplémentaires pour financer ses opérations (que ce soit au moyen de financements par fonds propres privés ou publics, de financements par emprunt, de collaborations stratégiques ou autre) ; les risques liés à la réception (et au moment) des approbations règlementaires (y compris l'approbation de la FDA) ; les risques liés au recrutement de patients dans, et la conduite d'essais cliniques ; les risques liés à ses accords de distribution actuels et futurs ; les risques liés à sa capacité à engager et retenir du personnel qualifié, y compris du personnel de vente et de distribution ; et les facteurs de risque supplémentaires décrits dans les documents déposés par Integrity Applications auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, y compris son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019 tel que déposé auprès de la SEC le 14 avril 2020.