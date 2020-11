VICTORIA PROPERTIES A/S

November 07, 2020

Victoria Properties A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 309

7. november 2020, København

Vedr.: Storaktionærmeddelelse

Under henvisning til Kapitalmarkedsloven § 38 meddeles der hermed, at Scheibye Holding ApS den 2. og 3. november 2020 har reduceret sin beholdning i Victoria Properties A/S.

Efter transaktionen har Scheibye Holding ApS en direkte ejerandel i Victoria Properties A/S på i alt nominelt DKK 930.000, svarende til 4,98% af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Victoria Properties A/S.

Kontaktperson:

Thomas Færch, Adm. direktør, +45 2020 1941, tf@victoriaproperties.dk

Om Victoria Properties

Victoria Properties A/S (VIPRO) er noteret på Nasdaq København