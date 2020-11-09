得克萨斯州达拉斯, Nov. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 智能宠物产品、宠物护理产品、宠物项圈和牵引产品等宠物产品开发和制造企业多尼斯（国际）股份有限公司（Dogness International Corporation，以下称“多尼斯”或“公司”）今天宣布其智能宠物产品成功登陆美国大型百货连锁店塔吉特（Target）网店。



在Target.com上出售的多尼斯产品包括智能摄像头喂食器、App喂食器、按键版自动喂食器、智能饮水机（1升、2升、3.2升）和智能摄像头逗宠器，有多种颜色可选。这一举措与多尼斯原有的业务规模相结合，使该公司发展成为领先的智能宠物产品供应商。

“我们非常自豪地成为帮助塔吉特打造其宠物科技品类的首批合作伙伴之一。成为Target.com的供应商使我们能够对美国市场产生持久、积极的影响。对于我们执行全球增长战略而言，美国市场始终是多尼斯的一个关键增长领域。”多尼斯董事长兼首席执行官Aaron (Silong) Chen先生表示。“我们很高兴能为更多的美国宠物照护者提供我们行业领先的宠物科技产品，以简化饲养宠物的生活方式。未来几个月我们的一项主要业务举措是，在现有渠道之外，在主要宠物和智能家居零售商中扩大我们创新产品的销售渠道。我们相信通过这一举措，多尼斯可以为越来越多饲养宠物的家庭提供体现我们的精湛工艺和创新技术产品，同时提高我们的财务业绩，并为股东创造持久价值。”

关于多尼斯

多尼斯（国际）股份有限公司创立于2003年，其创立理念是：宠物狗和宠物猫是家庭中重要且深受喜爱的成员。多尼斯以其智能产品、宠物护理产品、项圈以及牵引产品简化宠物生活方式，提升养宠科学性，增进宠物和看护者之间的关系。公司通过完全集成的垂直供应链和世界级研发能力，确保提供业界领先的质量，目前公司拥有的专利和待审批专利已超过200项。多尼斯产品通过全球连锁商店和分销商提供给全球各地家庭。如需更多信息，请访问：www.dogness.com。

前瞻性声明

本新闻稿中的任何声明均不得解释为购买或出售任何证券的要约。此类要约只能根据经修订的《1933年证券法》和适用的各州证券法律提出。本新闻稿中关于我们未来增长前景的某些声明属前瞻性声明，涉及我们未来的业务预期，意在根据1995年《私人证券诉讼改革法案》满足“安全港”资格要求，其中涉及多项可能导致实际结果与此类前瞻性声明中的结果发生重大差异的风险和不确定性。与这些陈述相关的风险和不确定性包括但不限于：有关我们以任何特定条款筹集资金的能力的风险和不确定性、收入波动、汇率波动、我们管理增长的能力、我们通过在中国和美国扩大运营和收购资产实现收益的能力、我们吸引和留住高技能专业人员的能力、客户集中度、行业部门的集中度、对我们重点领域技术的需求减少、我们成功完成和集成潜在收购的能力、对我们知识产权的未经授权使用，以及影响我们行业的总体经济情况。我们向美国证券交易委员会提交的文件中更全面地描述了可能影响我们未来经营业绩的其他风险。上述文件可通过www.sec.gov查看。多尼斯可能会不时作出更多的书面和口头前瞻性声明，包括公司向美国证券交易委员会提交的文件和我们向股东提交的报告中所载的声明。此外请注意，本文所包含的任何前瞻性声明均基于我们在本新闻稿发布之日认定合理的假设。除非法律规定，否则本公司不承诺对由本公司或代表本公司可能不时作出的任何前瞻性声明进行更新。