OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 9.11.2020 KLO 8.30, OSAVUOSIKATSAUS Q3





Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020: Tuloksentekokyky ennätysvauhdissa

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi





Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:

”Liiketoimintamme kehitys on jatkunut vahvana ja vuosineljännes oli pankin historian paras. Syyskuussa annoimme positiivisen tulosvaroituksen toimintaympäristön yleisestä epävarmuudesta huolimatta. Tuloksentekokykymme on ylittänyt koronakriisiä edeltäneen edellisen huipputason ja pankin liiketoiminnan kannattavuus on parantunut jopa odotettua enemmän. Pankkitoiminnan tehokkuutta kuvaavan kulu-tuottosuhteen osalta olemme saavuttaneet erinomaisen 43,2 % tason.

Asunto- ja yritysluottojen kysyntä on jatkunut erinomaisena koko vuoden ja luottokannan laatu on hyvällä tasolla. Päätulonlähteemme ovat jatkaneet vahvaa kasvua. Korkokate nousi huikeat 18 % ja palkkiotuotot kasvoivat 11,2 % verrattuna vuoden takaiseen.

Kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 13,5 miljoonaa euroa, kasvua 62 % vertailukauteen. Myös vertailukelpoinen tulos ennen veroja kehittyi erinomaisesti ja oli lähes 11 miljoonaa euroa, 2,2 miljoonaa euroa parempi kuin vertailukautena.

Tukena asiakkaidemme menestyksessä

Finanssialan rooli suomalaisen hyvinvoinnin rakentamisessa on merkittävä. Erityisesti nyt, Suomi tarvitsee menestyviä yrityksiä ja toimivaa kansantaloutta. Vakavaraisena pankkina kykenemme tukemaan asiakkaitamme kaikissa olosuhteissa. Pankkimme kilpailukyky perustuu erinomaiseen asiakaskokemukseen, jonka kulmakivinä ovat helppo saavutettavuus, tapaamisten toteutuminen lyhyellä aikataululla ja nopeat päätökset. Poikkeusaikana myös etätapaamiset ja sähköinen allekirjoitus ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakkaitamme kuunnellen.

Suotuisat osinkonäkymät

OmaSp:n vahvan taloudellisen tilanteen myötä meillä on halua ja kykyä maksaa yhtiökokouksen linjauksen mukainen osinko heti, kun viranomaiset poistavat koko toimialaa koskevat osingonmaksurajoitukset. Jatkamme panostuksia kannattavaan kasvuun ja odotamme tuloksentekokykymme paranevan entisestään.”





Tammi-syyskuu 2020

• Korkokate kasvoi heinä-syyskuussa 18,0 % ja tammi-syyskuussa 15,1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

• Asuntoluottokanta on kasvanut kolmannen neljänneksen aikana yhteensä 4,9 %. Edellisen 12 kuukauden ajanjakson aikana asuntoluottokanta kasvoi 17,0 %. Yritysasiakkaiden lainakanta kasvoi 3,6 % kolmannen neljänneksen aikana ja edellisten 12 kuukauden kasvu oli yhteensä 11,2 %.

• Talletuskanta kasvoi kolmannen neljänneksen aikana 4,5 %, ja edellisten 12 kuukauden kasvu oli 12,4 %.

• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 24,6 % kolmannella kvartaalilla ja olivat yhteensä 26,4 (21,2) milj. euroa. Koko alkuvuoden aikana liiketoiminnan tuotot kasvoivat 14,9 % ollen 80,0 (69,6) milj. euroa.

• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat heinä-syyskuussa 1,5 (2,4) milj. euroa ja koko alkuvuoden osalta 14,0 (5,9) milj. euroa.

• Kolmannen kvartaalin kulu-tuottosuhde oli 43,2 (49,4) % ja koko alkuvuoden kulu-tuottosuhde oli 48,6 (52,7) %. Koko alkuvuoden vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ollen 53,1 (57,7) %.

• Kolmannen kvartaalin tulos ennen veroja oli 13,5 (8,3) milj. euroa. Tulos ennen veroja koko alkuvuodelta oli 27,2 (27,0) milj. euroa.

• Vertailukelpoinen tulos ennen veroja heinä-syyskuulta oli 10,9 (8,6) milj. euroa ja koko alkuvuodelta 19,8 (21,0) milj. euroa.





Konsernin tunnusluvut

(1 000 euroa) 1-9/2020 1-9/2019 Δ % 2020 Q3 2019 Q3 Δ % Korkokate 48 929 42 503 15 % 17 539 14 868 18 % Palkkiotuotot ja -kulut, netto 20 925 19 087 10 % 6 883 6 495 6 % Liiketoiminnan kulut yhteensä 38 918 36 668 6 % 11 394 10 466 9 % Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -13 984 -5 923 136 % -1 531 -2 371 -35 % Tulos ennen veroja 27 166 27 038 0 % 13 488 8 342 62 % Kulu-tuottosuhde, % 48,6 % 52,7 % -8 % 43,2 % 49,4 % -13 % Taseen loppusumma 3 952 766 3 370 459 17 % 3 952 766 3 370 459 17 % Oma pääoma 343 208 318 145 8 % 343 208 318 145 8 % Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,8 % 1,0 % -20 % 1,1 % 0,8 % 34 % Oman pääoman tuotto, ROE % 8,7 % 10,0 % -13 % 12,5 % 8,5 % 47 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,73 0,78 -6 % 0,36 0,23 57 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 16,5 % 17,4 % -5 % 16,5 % 17,4 % -5 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 19 819 20 958 -5 % 10 853 8 614 26 % Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 53,1 % 57,7 % -8 % 48,0 % 48,8 % -2 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 6,3 % 7,3 % -14 % 10,0 % 8,8 % 14 %





Näkymät 2020 (ennallaan)

Yhtiön liiketoimintavolyymit jatkavat vahvaa kasvua tilikaudella 2020 poikkeuksellisen epävarmasta taloudellisesta ympäristöstä huolimatta. Yhtiön kannattavaa kasvua vauhdittavat viime vuosien panostukset asiakaskokemukseen ja asiakaspalvelun saavutettavuuteen uusien digitaalisten palvelukanavien ja uusien yksiköiden avaamisen myötä.

Oma Säästöpankki Oyj antaa tulosohjeistuksen tuloksen ennen veroja osalta. Kehitystä arvioidaan sanallisena kuvauksena vertailukauteen verrattuna. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva markkina- ja liiketoimintatilanne. Arviot perustuvat johdon näkemykseen konsernin liiketoiminnan kehityksestä.

Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu vahvana yleisestä talouden epävarmuudesta huolimatta ja konsernin vuoden 2020 tulos ennen veroja tulee ylittämään edellisen tilikauden tason (32,7 milj. euroa).





Oma Säästöpankki Oyj





OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 32 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

