Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 9.11.2020 klo 8.00 (CET)

Osakkeiden merkintäaika Savosolar Oyj:n optio-ohjelman 1-2020 perusteella alkaa 9.11.2020

Savosolar Oyj ("Savosolar" tai "Yhtiö") toteutti merkintäoikeusannin 1.6.2020 – 17.6.2020 välisenä aikana, missä optio-oikeuksia annettiin vastikkeetta osakkeiden merkitsijöille (”Optio-ohjelma 1-2020”). Optio-oikeuksien sarjan TO5 (”Optio-oikeudet”) perusteella osakkeen merkintähinnaksi on määräytynyt 0,1148 euroa tai 1,183 Ruotsin kruunua per osake.

Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintäaika on 9.11.2020 – 20.11.2020.

Optio-oikeuksien ehdot löytyvät osoitteesta https://savosolar.com/fi/sijoittajille/osakeanti-2020/ .

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com