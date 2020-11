Communiqué de presse

Paris, 9 novembre 2020

Orange Roumanie a signé un accord pour acquérir le contrôle de 54 % au sein de l’opérateur fixe Telekom Romania Communications

Telekom Romania Communications, un des principaux opérateurs fixes de Roumanie, est actuellement détenu à 54 % par OTE et à 46 % par l’État roumain

La transaction porte sur 54 % du capital détenu par OTE et sur la base d’abonnés convergents de Telekom Romania Communications

Valeur d’entreprise totale : 497 millions d’euros, sur une base de 100 % de la valeur de Telekom Romania Communications et de sa base d’abonnés convergents. Cela correspond à un prix d'achat total de 268 M€ pour Orange, net de dette et de trésorerie et sous réserve d’ajustements usuels à la réalisation de la transaction

Cette acquisition représente une avancée majeure dans la stratégie d’Orange de devenir le premier acteur convergent en Roumanie et permettra d’accroître les investissements et la concurrence dans le secteur des télécommunications au profit des consommateurs et de la société dans son ensemble

Orange Roumanie annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition d’un bloc majoritaire de 54 % du capital de Telekom Romania Communications («TKR»), dans le cadre d’une transaction qui accélérera considérablement la stratégie d’Orange de devenir l’opérateur convergent de référence pour les abonnés en Roumanie. Orange paiera 268 M€, net de dette et de trésorerie et sous réserve d‘ajustements usuels à la réalisation de la transaction, correspondant à une valeur d’entreprise totale de 497 M€ pour 100 % de TKR et pour sa base d’abonnés convergents.

TKR, deuxième plus grand opérateur fixe de Roumanie, a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 622 millions d’euros. A travers son infrastructure réseau, TKR fournit des services de téléphonie fixe, haut débit et de télévision payante à 5 millions de clients et son réseau fibre d’environ 90 000 km relie environ 3 millions de foyers. Il fournit également des services convergents à 881 000 abonnés fixe-mobiles convergents au 30 juin 2020 notamment à travers un contrat MVNO conclu avec Telekom Romania Mobile. Ces abonnés migreront sur le réseau d’Orange Roumanie après l’achèvement de la transaction.

Orange Roumanie, le plus grand opérateur mobile du pays, a généré en 2019 un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros. Cette acquisition permettra à Orange d’accélérer sa stratégie d’opérateur convergent et, combiné au réseau fixe de TKR, créera un acteur disposant d’une infrastructure totalement convergente sur les marchés B2C, B2B et ICT.

La future entité combinée aura l’ambition de devenir l’opérateur de référence des abonnés pour les services télécoms convergents en Roumanie, tant sur les segments B2C que B2B. L’opération générera également d’importantes synergies provenant principalement de la vente croisée de services aux abonnés existants et de l’optimisation du réseau (économies d’échelle et de périmètre).

La réalisation (closing) de la transaction, qui est soumise à des conditions suspensives usuelles, (notamment l’approbation de la Commission européenne et des autorités compétentes), est a priori attendue lors du second semestre 2021. Tant que les approbations et la conclusion de la transaction ne seront pas obtenues, les deux sociétés continueront à fonctionner de manière indépendante.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice générale adjointe, en charge des activités opérationnelles d’Orange en Europe, a déclaré : « Cette acquisition va nous permettre de renforcer notre leadership en matière de convergence en Europe. La Roumanie est un marché-clé pour Orange, et une belle success story. Cette opération confirme notre engagement à long terme sur le marché roumain. Nous sommes impatients de contribuer au développement du secteur télécom à travers des investissements durables dans les infrastructures de réseau de haut niveau et dans les services innovants. »

Liudmila Climoc, Directrice générale d’Orange Roumanie a déclaré : “Il s'agit d'une étape importante pour le marché roumain des télécommunications qui renforcera son attractivité à la fois en termes de services de télécommunications convergents et d'infrastructures de haute qualité, tout en augmentant la concurrence. Cela nous offrira la possibilité de développer des services convergents innovants, apportant des avantages accrus et des choix plus larges aux abonnés ainsi qu'au développement durable de l'économie numérique du pays. La complémentarité des réseaux d’Orange Romania et de Telekom Romania Communications nous permettra de réunir non seulement les abonnés et les équipes, mais aussi le meilleur des savoir-faire en termes de qualité de service et d’infrastructure de réseaux mobiles et fixes pérennes. »

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards d’euros en 2019 et 143 000 salariés au 30 septembre 2020, dont 83 000 en France. Le Groupe servait 256 millions de clients au 30 septembre 2020, dont 212 millions de clients mobiles, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com , www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contacts presse :

Tom Wright ; +33 6 78 91 35 11; tom.wright@orange.com

Olivier Emberger ; 01 44 44 93 93 ; olivier.emberger@orange.com

Pièce jointe