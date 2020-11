SpareBank 1 SMN har mandatert Danske Bank og SpareBank 1 Markets for mulig utstedelse av fast og / eller flytende grønt senior obligasjonslån med opp til 6 års løpetid. Transaksjonen er ventet å bli offentliggjort i nærmeste fremtid, avhengig av markedsforhold.

I tråd med bankens strategi for samfunnsansvar, har SpareBank 1 SMN utarbeidet et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner. For ytterligere informasjon vennligst se bankens hjemmeside:

https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/barekraft/rammeverk-for-gronne-obligasjoner.html

Kontaktperson i SpareBank 1 SMN

Ass.finansjef Per Egil Aamo, telefon: 73 58 64 66





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12