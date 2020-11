November 09, 2020 03:02 ET

08:00 Lontoo, 10:00 Helsinki, 09.11.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

MUUTOS AFARAKIN JOHTORYHMÄSSÄ

Pörssitiedote

Afarak tiedottaa, että Yhtiön talousjohtaja, Melvin Grima, jättää Yhtiön vuoden lopussa. Yhtiö ilmaisee kiitollisuutensa Melvin Grimalle eriomaisesta työstä vuosien saatossa ja toivottaa hänelle menestystä tulevalla urallaan.

Nykyisessä tilanteessa talousjohtajan tehtävää ei täytetä ja vastuu annetaan toimitusjohtajan tehtäväksi Yhtiön talousosaston tuella. Tähän liittyen Yhtiö on nimittänyt Group Finance Controller Kylie Gaucin rahoituspäälliköksi. Gauci, Maltan kansalainen, on työskennellyt Yhtiössä vuodesta 2014 ja hän on pitänyt hallussaan useita ylemmän tason johtotehtäviä taloushallinnossa.

Yhtiön toimitusjohtaja Guy Konsbruck kommentoi: ”Kylie Gauci on työskennellyt Yhtiössä monta vuotta. Hänen kokemuksensa ja erinomaiset näytöt tekivät hänen nimittämisensä rahoituspäälliköksi minulle helpoksi.”

