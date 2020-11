Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 9.11.2020 klo 10.15



Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2018

Rovio Entertainment Oyj:n vuoden 2018 optio-ohjelman optio-oikeuksilla on 7.8.2020 – 22.10.2020 välisenä aikana merkitty yhteensä 58 229 Rovion osaketta. Optio-oikeuksilla 2018A on merkitty 57 512 yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 5,08 euroa ja optio-oikeuksilla 2018B on merkitty 717 yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 5,26 euroa. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta, yhteensä 295 932,38 euroa, kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen pohjalta Rovio Entertainment Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 81 328 590 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 9.11.2020. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 10.11.2020 alkaen.

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)