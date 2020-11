November 09, 2020 03:45 ET

November 09, 2020 03:45 ET

(2020-11-09) Kitron har mottatt en ordre til en verdi av mer enn 20 millioner kroner fra Kongsberg Defence & Aerospace AS.



Ordren gjelder produksjon av RL542A, en sentral del av ny Flexible High Capacity Radio Link (FHCL), som leveres av Kongsberg til Forsvaret i Norge.

Leveransene vil begynne i 2021 og fortsette gjennom 2022. Produksjonen vil skje ved Kitrons anlegg i Arendal.

– Denne ordren understreker det langvarige og tette forholdet mellom Kongsberg og Kitron, og vi er svært glade for å kunne bygge videre på dette forholdet ved å plassere enda en ordre hos Kitron og slik illustrere verdien av den norske forsvarsindustrisklyngen, sier Pål Bratlie, divisjonsdirektør Land Systems, Kongsberg Defence & Aerospace AS.

– Denne ordren er strategisk viktig for Kitron. Den styrker samarbeidet vårt med Kongsberg og bidrar til å sikre posisjonen vår innen forsvarssektoren, sier Hans Petter Thomassen, adm. direktør, Kitron Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Hans Petter Thomassen, adm. direktør, Kitron Norge, tlf.: +47 913 92 360

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 3,3 milliarder kroner i 2019 og har om lag 1.700 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.