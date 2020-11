Rias A/S

November 09, 2020 05:47 ET

Ændring af ejerandel / aktier i RIAS A/S



I overensstemmelse med Kapitalmarkedslovens § 30, jf. § 38, skal vi hermed oplyse, at SmallCap Danmark A/S efter salg af aktier i RIAS d.d. ejer 45.859 stk. b-aktier, svarende til 19,9% af aktiekapitalen og 8,9% af stemmerettighederne i RIAS A/S.