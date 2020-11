MONTRÉAL, 09 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vingt neuroscientifiques œuvrant au Canada recevront chacun 100 000 $ pour financer leurs travaux de recherche dans le cadre du programme Futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau de la Fondation Brain Canada. Grâce à un don de 5 millions de dollars de la Fondation Azrieli, ce nouveau modèle de financement permet de changer la donne dans la recherche sur le cerveau afin d’améliorer la qualité de vie de la population canadienne.



« Ce programme appuie les chercheurs en début de carrière à un moment décisif de leur cheminement en leur permettant d’explorer de nouvelles pistes de recherche et de recueillir des données. Ce faisant, ils pourront obtenir d’autres financements dans le cadre d’une carrière durable de chercheur indépendant », affirme Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada. « Ce programme aide à former la relève en recherche sur le cerveau au Canada. »

Le concours 2019 comporte 20 subventions de 100 000 $ chacune, réparties sur une période de deux ans, afin de propulser la recherche dans le domaine des neurosciences. Chaque année et pour les cinq prochaines années, la Fondation Brain Canada lancera un concours de financement ouvert afin d’appuyer 100 chercheurs en début de carrière et de transformer le paysage de la recherche.

Cette année, l’ensemble des projets menés par les lauréats englobe autant la science fondamentale que la recherche clinique. Ils visent à explorer le cerveau, en santé ou malade, notamment dans les domaines des lésions cérébrales, du cancer du cerveau, de la maladie mentale et des troubles neurodégénératifs. Ils étudient la façon dont le cerveau se développe et l’utilité de la neurotechnologie pour mieux cerner les maladies et troubles cérébraux.

« Ce concours de financement tombe à point nommé, car il remédie au grave manque de fonds que subissent nos étoiles montantes en recherche », fait remarquer Naomi Azrieli, présidente du conseil de la Fondation Brain Canada et PDG de la Fondation Azrieli. « Leur carrière est à un tournant parce qu’ils sont assez talentueux pour nourrir d’importants progrès en recherche sur le cerveau, mais que les fonds ne sont pas au rendez-vous pour leur permettre d’acquérir de l’expérience. »

Le programme Futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau bénéficie des fonds offerts par Santé Canada, par le biais du Fonds canadien de recherche sur le cerveau. Depuis 2011, la Fondation Brain Canada entretient un important partenariat avec le gouvernement du Canada. Par le truchement de Santé Canada, celui-ci a remis 120 millions de dollars à la Fondation Brain Canada dans le cadre d’un engagement à lui verser un dollar pour chaque dollar investi par ses partenaires privés et non fédéraux. Un montant additionnel de 40 millions de dollars a été budgété pour deux années, à compter de l’exercice 2020-21.

À propos de la Fondation Brain Canada :

La Fondation Brain Canada est un organisme sans but lucratif national qui appuie la recherche sur le cerveau au Canada en finançant des travaux novateurs capables de changer la donne. À ce titre, elle joue un rôle fédérateur unique et précieux auprès du milieu de la recherche sur le cerveau. La Fondation Brain Canada sait que la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des troubles neurologiques dépendent d’une meilleure compréhension des rouages du cerveau afin d’améliorer le sort et la qualité de vie de la population canadienne.

Lauréats des subventions Azrieli Futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau 2019 :

Pour récompenser l’excellence et l’innovation en recherche, la Fondation Brain Canada accepte de prendre le risque de financer des idées prometteuses. Les lauréats sont choisis au terme d’un rigoureux processus d’évaluation par des pairs, mené en deux étapes par des examinateurs canadiens et étrangers. Dans le cadre du concours, 150 candidats ont présenté une lettre d’intention ayant fait l’objet d’un examen par des pairs. Ensuite, 53 chercheurs ont été invités à présenter une demande détaillée. De ce nombre, 20 lauréats ont été sélectionnés lors d’un deuxième examen par des pairs.

Les lauréats de la subvention Azrieli Futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau 2019 mènent des travaux de recherche dans des établissements partout au Canada :

Boris Bernhardt, Université McGill Mark Brandon, Université McGill Mark Cembrowski, Université de Colombie-Britannique Allen W. Chan, Université d’Alberta Laurent Chatel-Chaix, INRS-Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie Janelle Drouin-Ouellet, Université de Montréal Christian Ethier, Université Laval Marco Gallo, Université de Calgary Yasser Iturria Medina, Institut-hôpital neurologique de Montréal, Université McGill Robert Laprairie, Université de Saskatchewan Michael Mack, Université de Toronto Caroline Ménard, Université Laval/CERVO Jeehye Park, Institut de recherche SickKids, Université de Toronto Aaron Phillips, Université de Calgary Jean-François Poulin, Université McGill Masha Prager-Khoutorsky, Université McGill Ravi Rungta, Université de Montréal Jo Anne Stratton, Institut-hôpital neurologique de Montréal, Université McGill Sara Tremblay, Université d’Ottawa Ryan Yuen, Institut de recherche SickKids, Université de Toronto