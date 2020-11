For første gang i Danmark er der blevet rejst et robotfremstillet træbyggeri til almindelig beboelse. Det er lykkedes i kraft af et unikt samarbejde mellem Odico A/S, BRAV ApS, CS Byggefirma ApS samt bygherre Dennis Kassentoft Nielsen.

Rejsegildet fandt sted fredag eftermiddag i Odense, hvor byggeriet er blevet anlagt.

Samarbejdet har resulteret i et byggesæt, hvor konstruktionen blev udført og færdiggjort væsentligt hurtigere og mere præcist end ved konventionelt byggeri.

Formålet med det udviklede koncept er at effektivisere fremstilling af trækonstruktioner, og den nye metode muliggør, at teknologi og menneske taler sammen på en ny måde. Det medfører et mere effektivt og bæredygtigt træbyggeri.

En af de udfordringer, der kan være ved digital fremstilling, er at konvertere data mellem afsender og modtager. Her har Odico og BRAV udviklet specielle dataudvekslingsprotokoller, som giver en unik mulighed for at strømline produktionsgangen fra tegning til produktionsmodel og videre til byggeridokumentation.

Odico har udviklet en metode som muliggør, at alle samlinger og snit til et træbyggeri udskæres og opmærkes automatisk af robotter. Herved sikres en hurtig og fejlfri ”on-site” montering af de færdige konstruktioner.

Metoden, hvor alle byggeelementer leveres færdigtilpassede, er allerede udbredt i blandt andet møbelbranchen, og den afprøvede metode har potentiale til at forandre småhusbyggeri.

Lars Olesen Civilingeniør BRAV ApS udtaler:

”Ved lade en robot udføre opskæring og opmåling af elementer, får man et byggesystem, som er hurtigt og nemt at udføre.”

Anders Bundsgaard CEO Odico A/S udtaler:

”Vi betragter det som en revolution i byggeriet, at man nu kan fremstille kommercielle træhuse som samlesæt, og resultatet taler for sig selv. En 50 m2 bygning i to etager, rejst af to mand på én dag – det er formentligt en verdensrekord”





Byggeriet kan ses på Olaf Ryes Gade i Odense midtby. For flere billeder bedes henvendelse rettet til Donya Abadi, tlf.: +45 30100374, e-mail: donya@odico.dk

Odense, den 9. november 2020

Yderligere oplysninger: CEO Anders Bundsgaard, tlf.: +45 22221235, e-mail: anders@odico.dk

Vedhæftede filer