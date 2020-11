MONTRÉAL, 09 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 12 novembre prochain, le gouvernement du Québec présentera sa mise à jour budgétaire. Devant une importante facture associée à la COVID-19, un système de soins surchargé et un personnel qui peine à répondre aux besoins de la population, le Québec n’a plus le choix d’investir massivement en prévention des maladies chroniques.



Capsana, la Coalition québécoise sur la problématique du poids, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC et la Société canadienne du cancer convient les médias, les organismes et les élus à une conférence express, de trente minutes, sur la taxation des boissons sucrées comme solution rapide et indispensable à la relance économique.

Dans une formule dynamique de questions-réponses, deux experts prendront la parole :

Dr Martin Juneau, cardiologue, directeur de la prévention à l’Institut de cardiologie de Montréal et directeur scientifique de Capsana ;

Antoine Genest-Grégoire, économiste-chercheur.

S’ajouteront également aux échanges les intervenants suivants :

Kevin Bilodeau directeur des relations gouvernementales, Québec, à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC ;

Marvin Rotrand, conseiller municipal de la ville Montréal au district de Snowdon, Arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce ;

Corinne Voyer, directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids.



Suivant les présentations, il sera également possible à l’auditoire de poser des questions.

Date : 10 novembre 2020 Heure : 10h00 - 10h30 Endroit : https://us02web.zoom.us/j/85002443873?pwd=ZXBzdlRkVkRIc0VGb0NPeWNvemRvZz09